TEKLYNX International lance le VAP pour simplifier le processus de validation des solutions d'étiquetage

« La validation des solutions d'étiquetage utilisées est nécessaire pour les industries proposant des dispositifs médicaux et, plus généralement, du secteur des sciences de la vie, et nous nous engageons à aider les entreprises de ce secteur à surmonter les défis réglementaires », a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « Notre nouvelle offre VAP TEKLYNX fournit aux entreprises concernées, utilisant nos logiciels, des modèles de validation personnalisables pour réduire considérablement la quantité de travail et le coût de ce processus pour les équipes de validation. »

Le VAP TEKLYNX est disponible pour les installations existantes et futures de CODESOFT ainsi que LABEL ARCHIVE, logiciel de sécurité et de traçabilité des étiquettes, ou TEKLYNX CENTRAL, solution de gestion centralisée des étiquettes. Il comprend les procédures de test requises pour les protocoles de validation et de qualité, fournissant aux entreprises un outil pour simplifier et accélérer la documentation et la gestion de la validation :

Protocoles de qualification d'installation (QI) : feuilles de calcul de protocole de test pour guider et valider les conditions informatiques préalables à l'installation correcte du logiciel TEKLYNX

Protocoles de qualification opérationnelle (QO) : feuilles de calcul de protocole de test pour guider et valider le fonctionnement du logiciel TEKLYNX conformément aux exigences de l'utilisateur

Protocoles de qualification des performances (QP) : feuilles de calcul de protocole de test pour guider et valider les performances et l'alignement de TEKLYNX avec les exigences du client

Plan et rapport de validation : modèles pour s'assurer que les activités de validation sont correctement planifiées, déclarées et complétées dans un seul document principal

TEKLYNX recommande aux entreprises de travailler avec les services professionnels de TEKLYNX pour répondre aux besoins de documentation des packages de validation QI, QO et QP, et pour s'assurer que le système d'étiquetage est conforme aux meilleures pratiques.

Pour en savoir plus, consultez teklynx.com/validation-accelerator-pack .

