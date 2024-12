TEKLYNX lauréat des prix Top Software & Tech 2024

AUCH, France, 9 décembre 2024 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International, connu pour ses solutions logicielles d'étiquetage codes-barres et son support client de pointe, est l'un des lauréats des prix Top Software & Tech de cette année, décernés par Food Logistics et Supply & Demand Chain Executive. Ces prix récompensent les nouvelles solutions logicielles et technologiques conçues pour apporter automatisation, efficacité et visibilité à la chaîne d'approvisionnement.

Barcode label design and enterprise label management software solutions. (PRNewsfoto/TEKLYNX International)

« Nous sommes ravis d'être nommés parmi les meilleurs fournisseurs 2024 de logiciels et de technologies pour SENTINEL, notre solution d'automatisation d'impression d'étiquettes », a déclaré Thierry Mauger, président de TEKLYNX International. « Dans une récente enquête que nous avons menée, près de 50 % des personnes interrogées ont déclaré que l'automatisation était ce qui aiderait le plus leur entreprise au cours des cinq prochaines années. C'est ce qu'apporte SENTINEL dans le domaine de l'étiquetage ».

SENTINEL décode n'importe quel type de données et les met automatiquement en correspondance avec du texte, des codes-barres ou des images sur un modèle d'étiquette et permet de lancer l'impression d'étiquettes à partir d'un système d'entreprise. Cela est particulièrement utile dans les environnements de production où les données provenant de systèmes tels que SAP et Oracle doivent être intégrées de manière transparente dans le processus d'étiquetage.

La dernière version de SENTINEL a été améliorée pour rationaliser davantage les opérations :

Optimisation de la vitesse d'impression pour que tous les travaux d'impression soient lancés rapidement, même au démarrage.

Envoi par e-mail des listes d'enlèvement ou des avis d'expédition avancés en même temps que les demandes d'impression d'étiquettes.

Gestion des processus d'impression et des fichiers de retour, comme les aperçus d'étiquettes ou les PDF, via l'API REST.

« L'automatisation, la durabilité, la technologie intelligente, l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et la gestion des risques ont été les principaux thèmes des nouvelles solutions logicielles et technologiques de cette année. Ces nouveaux produits et améliorations permettent de moderniser la façon dont les produits sont acheminés tout au long de la chaîne », a déclaré Marina Mayer, rédactrice en chef de Food Logistics et de Supply & Demand Chain Executive.

Pour en savoir plus sur la solution d'automatisation de l'impression d'étiquettes TEKLYNX, consultez le site teklynx.com/sentinel.

À propos de TEKLYNX International

TEKLYNX International aide les chaînes d'approvisionnement à mieux fonctionner. Aujourd'hui, plus de 750 000 entreprises dans plus de 170 pays font confiance aux produits intégrés de conception d'étiquettes code-barres et RFID de TEKLYNX et aux personnes à l'origine de ces solutions pour rendre les opérations d'étiquetage code-barres efficaces, précises, sécurisées et conformes à l'industrie. Avec plus de 30 ans d'expérience, TEKLYNX est le leader mondial grâce à la fiabilité de ses logiciels et à la qualité de son support client. Pour en savoir plus sur la façon dont TEKLYNX aide les entreprises du monde entier, visitez teklynx.com ou appelez TEKLYNX dans votre région. Barcode Better™ avec TEKLYNX.

