Teleperformance confirme son statut de leader du secteur de l'expérience client en Europe en remportant neuf prix

PARIS, le 5 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Teleperformance, un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales, annonce aujourd'hui avoir été la société dans l'industrie de l'expérience client la plus distinguée lors des European Contact Centre & Customer Service Awards (ECCCSAs). Le groupe a reçu neuf prix pour ses solutions à forte valeur ajoutée en matière de service client.

Cette cérémonie récompense les principaux acteurs du marché en Europe qui proposent un service exceptionnel aux consommateurs. Teleperformance, y compris Majorel dont l'acquisition a été finalisée début novembre, a été récompensé dans les catégories suivantes :

Meilleur partenariat avec des entreprises de grande taille dans le domaine de l'externalisation des processus métier (BPO)

Meilleur partenariat avec des entreprises de petite taille dans le domaine de l'externalisation des processus métier (BPO)

Meilleur service client multilingue (deux récompenses)

Meilleure équipe support

Meilleure collaboration transversale

Meilleure approche en matière de diversité, d'équité, d'inclusion et d'appartenance (deux récompenses)

Meilleure expérience pour les nouveaux clients

Le leadership de Teleperformance sur le marché de l'expérience client en Europe repose sur son offre unique de solutions Smart-Shoring. Assurant flexibilité, agilité et résilience pour le client, cette offre est constituée d'un réseau d'opérations à distance, domestiques et offshore pour répondre à tous les besoins partout dans le monde dans toutes les langues. Elle intègre de façon optimisée le modèle de télétravail grâce à la solution Cloud Campus, qui offre un environnement informatique sécurisé, facilite le recruter à distance et inclut des solutions automatisées.

Teleperformance est aujourd'hui présent dans 95 pays et compte près de 500 000 employés dans 170 pays et dans 300 langues et dialectes pour le compte de nombreuses marques parmi les plus réputées au monde.

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l'empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l'expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L'offre complète du groupe, qui s'appuie sur l'intelligence artificielle, s'étend du service client en front office aux fonctions de back-office, incluant les services de modération de contenu (Trust & Safety) qui aident à protéger à la fois les utilisateurs en ligne et la réputation de la marque. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l'interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d'externalisation des processus de recrutement. Avec près de 500 000 collaborateurs inspirés et passionnés parlant plus de 300 langues aujourd'hui, son envergure mondiale et sa connaissance des marchés locaux lui permettent d'œuvrer au service des communautés, des clients et de l'environnement. En 2022, Teleperformance a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 8 154 millions d'euros (8,6 milliards de dollars US) et un résultat net de 645 millions d'euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l'action Teleperformance fait partie de l'indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l'indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l'indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l'indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l'indice FTSE4Good depuis 2018 et de l'indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d'informations sur le groupe : www.teleperformance.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2058313/Teleperformance_Logo.jpg