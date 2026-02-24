TelevisaUnivision y reVolver Podcasts Amplían Alianza Para Aumentar la Monetización del Contenido de reVolver en México

La empresa líder de medios hispanos en Norteamérica se encargará de las ventas de publicidad de reVolver Programas y redes sociales asociadas en México

DALLAS, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- TelevisaUnivision y reVolver Podcasts anunciaron hoy la expansión de su alianza estratégica más allá de la participación del 34% que TU ya posee en la compañía líder de podcasts en español en EE. UU.

En virtud de la relación ampliada, TelevisaUnivision actuará como representante de ventas de publicidad para reVolver Podcasts en México, aportando experiencia en el mercado local, profundas relaciones con anunciantes y una poderosa infraestructura comercial para respaldar la expansión de reVolver en el mercado publicitario en español más grande del mundo a gran escala.

"México representa una gran oportunidad estratégica para el futuro de nuestro negocio", afirmó Jack Hobbs, presidente y director ejecutivo de reVolver Podcasts. "Al asociarnos con la organización de ventas de TelevisaUnivision , adquirimos la experiencia y la escala local necesarias para acelerar nuestra expansión. Juntos, estamos creando una plataforma poderosa para que las marcas conecten con el público hispanohablante a través de audio con relevancia cultural".

Los podcasts en español siguen cobrando impulso en Estados Unidos y Latinoamérica, impulsados por el creciente interés de los consumidores en contenido a la carta que refleja el idioma, la identidad y las experiencias culturales cotidianas. Desde entretenimiento y estilo de vida hasta negocios, bienestar, deportes y desarrollo personal, los podcasts se están convirtiendo en una parte esencial del consumo de medios del público hispano. Este ecosistema en expansión ayuda a informar y entretener al público, a la vez que crea oportunidades para dar a conocer nuevas voces y perspectivas que históricamente han estado subrepresentadas en los medios tradicionales.

" México es el mercado publicitario en español más grande del mundo, y esta colaboración ampliada con reVolver Podcasts nos permite conectar a los anunciantes con audiencias altamente comprometidas a través de contenido premium y culturalmente relevante", afirmó Hernán García, Director de Desarrollo de Podcasts de TelevisaUnivision . "Al combinar nuestra experiencia en el mercado local y nuestras capacidades comerciales con el sólido portafolio de reVolver, estamos creando oportunidades significativas para que las marcas lleguen a los oyentes de forma auténtica e impactante".

reVolver Podcasts es una empresa líder en contenido de audio digital, dedicada a ofrecer podcasts diversos, innovadores y atractivos de diversos géneros. Con un compromiso con la inclusión y la accesibilidad, reVolver Podcasts continúa marcando el futuro de la narrativa digital. Su programación es gratuita para millones de oyentes en EE. UU. y en todo el mundo a través de Apple Podcasts, Spotify, Pandora, Deezer, la app iHeartRadio y Amazon Music. También está disponible para descargar en la app de reVolver Podcasts a través de la Samsung Galaxy Store. Disponible en la aplicación reVolver Podcasts en dispositivos de transmisión Roku y en www.revolverpodcasts.com

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver Podcasts es la red y distribuidora líder multicultural de audio a pedido en los EE. UU. Hogar de Erazno y La Chokolata , El Show de Piolín, The Shoboy Show, Panda Show - Picante y Don Cheto Al Aire, además de más de 70 programas adicionales que abarcan deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, distribuidos a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Pandora, la aplicación iHeartRadio, Amazon Music, también disponible para descargar en la aplicación reVolver Podcasts a través de Samsung Galaxy Store y en dispositivos de transmisión Roku y en reVolverPodcasts.com. Para obtener más información sobre la empresa, visite www.revolverpodcasts.com .

Acerca de TelevisaUnivision

TelevisaUnivision es la compañía líder mundial de medios en español. Con el mayor catálogo de contenido propio en español y una prolífica capacidad de producción, TelevisaUnivision es la principal productora de contenido original en español en los mercados de noticias, deportes y entretenimiento. Este contenido original impulsa a todos... Las plataformas de TelevisaUnivision incluyen las cadenas de televisión abierta líderes del mercado, Univision, Las Estrellas, Canal 5 y UniMás , y una cartera de 38 cadenas de cable, entre ellas TUDN, Galavisión, Distrito Comedia y TL Novelas. La compañía también opera el estudio cinematográfico líder en México, Videocine , y posee y opera la plataforma de audio en español más grande de Estados Unidos, con 35 estaciones terrestres, y la plataforma digital Uforia . TelevisaUnivision también es propietaria de ViX , la plataforma de streaming en español más grande del mundo. Para más información, visite televisaunivision.com.

