Telkomsel e ZTE colaboram para testar a utilização da rede 5G para atender às necessidades de conectividade digital na área marítima da Indonésia

Telkomsel colabora com a ZTE para testar a cobertura de transmissores 5G na área marítima com base na banda de frequência de 2,3 GHz em Gorontalo

Nesta colaboração, a ZTE fornece soluções de rede para apoiar a Telkomsel no aumento da capacidade e qualidade das redes de banda larga na região marítima da Indonésia.

BARCELONA, Espanha, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Telkomsel continua seu compromisso como empresa líder em telecomunicações digitais na Indonésia com a ZTE Corporation na mais recente colaboração para testar a melhoria da capacidade da rede 5G com base na banda de frequência de 2,3 GHz, o que pode aumentar a cobertura de serviços de banda larga para a área marítima. A Telkomsel e a ZTE apresentaram esta colaboração estratégica em conjunto com o evento Mobile World Conference em Barcelona em 27 de fevereiro de 2023. Esta colaboração visa apoiar a aceleração do crescimento econômico nacional, que é cada vez mais rápido por meio do fornecimento de conectividade digital para o desenvolvimento dos setores de pesca e turismo marítimo, além de atender à crescente demanda por acesso à comunicação no potencial da área marítima na Indonésia.

Esse estudo foi realizado na província de Gorontalo, uma das regiões com enorme potencial marítimo na Indonésia, que tem uma costa de903,7 km, onde o setor naval é um dos pilares da economia regional. Os dados do Serviço de Assuntos Marítimos e Pescas afirmaram que em 2019, 19.013 pescadores dependiam do mar. Assim, a disponibilidade de infraestrutura de rede de comunicação e acesso à internet é um dos requisitos essenciais para apoiar o crescimento e a aceleração de uma economia digital.

Nugroho, diretor de rede da Telkomsel, disse:"A Telkomsel continua a fortalecer consistentemente suas principais capacidades no fornecimento de redes e serviços de telecomunicações com a mais recente tecnologia após o desenvolvimento das necessidades. Ao colaborar estrategicamente com atores intersetoriais, como a ZTE, a Telkomsel pode apoiar o roteiro nacional de transformação digital usando tecnologia inovadora de 5G. Esperamos que essa colaboração nos testes da disponibilidade de serviços de banda larga 5G, que desta vez se concentrarão no setor marítimo, possa abrir ainda mais oportunidades de melhor acesso às telecomunicações digitais, acelerando simultaneamente o crescimento econômico digital na região de Gorontalo de forma mais inclusiva e sustentável".

Richard Liang Weiqi, diretor presidente da ZTE Indonesia, disse:"Estamos honrados em continuar nossa colaboração com a Telkomsel para construir uma rede 5G em Gorontalo, norte de Sulawesi. Por meio da colaboração, a ZTE está apresentando experiências de conectividade que são capazes de incentivar um progresso mais abrangente para o povo de Gorontalo. Além disso, também incentiva a igualdade de oportunidades para todas as pessoas da região marítima da Indonésia terem acesso a experiências avançadas de estilo de vida digital. Como empresa líder em tecnologia, a ZTE está empenhada em continuar impulsionando o ecossistema digital na Indonésia, apresentando várias soluções e produtos inovadores e em oferecer a melhor experiência para a sociedade".

Nesta colaboração, as soluções utilizadas para melhorar a qualidade e a cobertura de redes de banda larga na área marítima da Indonésia são um dispositivo de rádio 5G da ZTE com tecnologia Active Antenna que pode alcançar um raio de 60 km.

Até agora, a Telkomsel está gradualmente e de forma mensurável comprometida em desenvolver e expandir a cobertura da tecnologia líder de rede de banda larga 4G/LTE e 5 G em toda a Indonésia para oferecer distribuição igualitária de qualidade de serviço para todas as pessoas em todo o país. Ao fortalecer consistentemente o ecossistema para o uso da tecnologia 5 G, tanto nos segmentos de consumo (B2C) quanto empresarial (B2B), a Telkomsel busca acelerar o ritmo da transformação digital nacional e apoiar o crescimento econômico da Indonésia em vários setores. Expandir a cobertura da 5G nas áreas marítimas da Indonésia apoiará mais atividades econômicas, como transporte marítimo, pesca e turismo.

Sobre a Telkomsel ( www.telkomsel.com )

A Telkomsel é uma empresa líder em telecomunicações digitais que continua a abrir mais oportunidades e possibilidades, permitindo conectividade digital, plataforma digital e serviços digitais desenvolvidos priorizando os benefícios da tecnologia para todos os níveis da sociedade em todo o país. A Telkomsel vem implementando consistentemente redes de banda larga móvel 4G e desenvolvendo redes 5G, bem como enriquecendo soluções digitais inovadoras, incluindo Jogos Móveis, Entretenimento Digital, Estilo de Vida Digital, Serviços Financeiros Móveis, Soluções Empresariais e Internet das Coisas. Durante seus 27 anos de existência, hoje a Telkomsel atendeu a mais de 159,8 milhões de clientes em toda a Indonésia, com o suporte de mais de 260.000 BTS. Nossos agentes de atendimento ao cliente podem ser acessados pelo telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel e Instagram @telkomsel, bem como pelo assistente virtual da Telkomsel, o aplicativo MyTelkomsel.

Contato para a imprensa Telkomsel:

Saki H. Bramono

Vice-presidente de comunicações corporativas da Telkomsel

E-mail: [email protected]

Celular: 0811918241

Sobre a ZTE

A ZTE ajuda a conectar o mundo com inovação contínua para um futuro melhor. A empresa fornece tecnologias inovadoras e soluções integradas, seu portfólio abrange todas as séries de serviços sem fio, de cabo, dispositivos e telecomunicações profissionais. Servindo mais de um quarto da população global, a ZTE se dedica a criar um ecossistema digital e inteligente e permitir conectividade e confiança em todos os lugares. O ZTE está listado tanto no Hong Kong quanto no Shenzhen Stock Exchanges. www.zte.com.cn/global

PERGUNTAS DA IMPRENSA:

ZTE Corporation

Communications

Email: [email protected]

Shena Agusta

Gerente de RP & Marca

PT ZTE Indonésia

E-mail: [email protected]

Celular: +628111515613

FONTE ZTE Corporation

SOURCE ZTE Corporation