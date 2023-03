Telkomsel en ZTE testen samen het 5G-netwerk voor de digitale connectiviteitsbehoeften in het Indonesische zeegebied

Telkomsel test samen met ZTE de dekking van 5G-zenders in het zeegebied op basis van de 2,3GHz-frequentieband in Gorontalo

In deze samenwerking levert ZTE netwerkoplossingen om Telkomsel te ondersteunen bij het vergroten van de capaciteit en kwaliteit van breedbandnetwerken in de maritieme regio van Indonesië.

BARCELONA, Spanje, 2 maart 2023 /PRNewswire/ -- Telkomsel blijft zich inzetten als het toonaangevende digitale telecommunicatiebedrijf in Indonesië met ZTE Corporation in de nieuwste samenwerking voor het testen van de verbetering van het 5G-netwerk op basis van de 2,3GHz-frequentieband, die de dekking van breedbanddiensten voor het maritieme gebied kan vergroten. Telkomsel en ZTE stelden deze strategische samenwerking voor op het Mobile World Conference-evenement in Barcelona op 27 februari 2023. Met deze samenwerking willen zij de steeds snellere nationale economische groei ondersteunen door digitale connectiviteit te verstrekken voor de ontwikkeling van de sectoren visserij en zeetoerisme, en door te voldoen aan de toenemende vraag naar toegang tot communicatie in het potentiële maritieme gebied in Indonesië.

Deze proef werd uitgevoerd in de provincie Gorontalo, een van de regio's met een enorm maritiem potentieel in Indonesië, met een kustlijn van 903,7 km, waar de marinesector een van de steunpilaren van de regionale economie is. Volgens gegevens van de Dienst Maritieme Zaken en Visserij waren in 2019 niet minder dan 19.013 vissers afhankelijk van de zee. De beschikbaarheid van infrastructuur voor communicatienetwerken en internettoegang is dus een van de essentiële vereisten om de groei en de versnelling van een digitale economie te ondersteunen.

Nugroho, Director of Network van Telkomsel, zei: "Telkomsel blijft consequent zijn belangrijkste capaciteiten versterken door telecommunicatienetwerken en -diensten met de nieuwste technologie, volgens de zich ontwikkelende behoeften, aan te bieden. Door strategisch samen te werken met industrie-overschrijdende spelers zoals ZTE kan Telkomsel de nationale digitale transformatieroadmap ondersteunen met behulp van innovatieve 5G-technologie. We hopen dat deze samenwerking bij het testen van de beschikbaarheid van 5G-breedbanddiensten, die dit keer gericht zal zijn op de maritieme sector, verdere mogelijkheden kan bieden voor een betere toegang tot digitale telecommunicatie, en tegelijkertijd de digitale economische groei in de Gorontalo-regio op een meer inclusieve en duurzame wijze kan versnellen."

Richard Liang Weiqi, President Director van ZTE Indonesia, zei: "We zijn vereerd om onze samenwerking met Telkomsel voort te zetten voor de bouw van een 5G-netwerk in Gorontalo, Noord-Sulawesi. Via de samenwerking presenteert ZTE connectiviteitservaringen die de bevolking van Gorontalo een grotere vooruitgang kunnen bieden. Bovendien stimuleert het gelijke kansen voor alle mensen in de maritieme regio van Indonesië om toegang te krijgen tot een geavanceerde digitale levensstijl. Als toonaangevend technologiebedrijf wil ZTE het digitale ecosysteem in Indonesië blijven stimuleren door verschillende innovatieve oplossingen en producten aan te bieden en de samenleving de beste ervaring te bieden."

In deze samenwerking worden de oplossingen gebruikt om de kwaliteit en de dekking van breedbandnetwerken in het maritieme gebied van Indonesië te verbeteren: een 5G-radiotoestel van ZTE met Active Antenna-technologie dat een bereik heeft tot een straal van 60 km.

Tot nu toe heeft Telkomsel zich geleidelijk en meetbaar ingezet voor de ontwikkeling en uitbreiding van de dekking van toonaangevende 4G/LTE- en 5G-breedbandnetwerktechnologie in heel Indonesië om alle mensen in het hele land een gelijke distributie van servicekwaliteit te bieden. Door het ecosysteem voor het gebruik van 5G-technologie consequent te versterken, in zowel het consumentensegment (B2C) als het bedrijfssegment (B2B), wil Telkomsel het tempo van de nationale digitale transformatie versnellen en de economische groei van Indonesië in verschillende sectoren ondersteunen. De uitbreiding van 5G-dekking in de maritieme gebieden van Indonesië zal meer economische activiteiten ondersteunen, zoals scheepvaart, visserij en toerisme.

Over Telkomsel ( www.telkomsel.com )

Telkomsel is een toonaangevend digitaal telecommunicatiebedrijf dat meer kansen en mogelijkheden blijft creëren door digitale connectiviteit, een digitaal platform en digitale diensten mogelijk te maken, ontwikkeld door prioriteit te geven aan de voordelen van technologie voor alle lagen van de samenleving in het hele land. Telkomsel heeft consequent mobiele 4G-breedbandnetwerken uitgerold en 5G-netwerken ontwikkeld en innovatieve digitale oplossingen uitgebreid, zoals Mobile Gaming, Digital Entertainment, Digital Lifestyle, Mobile Financial Services, Enterprise Solutions en Internet of Things. In de 27 jaar van zijn bestaan heeft Telkomsel meer dan 159,8 miljoen klanten in heel Indonesië bediend, ondersteund door meer dan 260.000 BTS. Onze medewerkers van de klantenservice zijn bereikbaar via telkomsel.com, facebook.com/telkomsel, Twitter @telkomsel, en Instagram @telkomsel en de virtuele assistent van Telkomsel, de app MyTelkomsel.

Over ZTE

ZTE helpt de wereld te verbinden met voortdurende innovatie voor een betere toekomst. Het bedrijf levert innovatieve technologieën en geïntegreerde oplossingen, en zijn portfolio omvat alle reeksen van wireless, wireline, apparaten en professionele telecommunicatiediensten. ZTE bedient meer dan een kwart van de wereldbevolking en streeft ernaar een digitaal en intelligent ecosysteem te creëren en overal connectiviteit en vertrouwen mogelijk te maken. ZTE is genoteerd aan zowel de beurs van Hongkong als die van Shenzhen.

