TERC 研究發現，從小學三年級 (Grade 3) 開始學習代數可保證終生成功；由 NSF 資助的新研究試圖證明，學習代數愈早愈好

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Sep 17, 2024, 10:18 ET

TERC 研究人員將進一步探討在幼稚園低班 (K-2)
不同的課堂環境中教授代數的有效性

馬薩諸塞州劍橋2024年9月17日 /美通社/ -- 根據科技教育研究與開發領域領先的非牟利組織 TERC 研究人員新資助的研究發現，在幼稚園低班 (K-2) 教導孩子早期代數，是促進高中代數學科成功的最佳方法。

由 National Science Foundation 資助的項目，將提供幼稚園低班 (K-2) 早期代數學習在不同人群中有效的證據，作為早期數學教學的創新模型。東南地區的四十間學校正在參與研究。

TERC 研究人員 Maria Blanton 博士和 Angela Gardiner 碩士，以及來自 Tufts University、University of Wisconsin Madison、University of Texas at Austin、Merrimack College 和 City College of New York 的同事，透過第一套適用於幼稚園至小學五年級 (K-5) 的早期代數課程 Project LEAP，已經證明了早期數學方法的成功。

由於代數被視為大學和職業成功的關鍵科目，LEAP 項目顯示，提早開始有助小學學生建立對代數的理解，為初中和高中課程作好準備。

前小學老師 Gardiner 說：「如果父母知道自己的孩子錯過哪些機會，可能會開始更加關注早期數學學習。」「我們需要開始對待數學，就像許多父母對待運動一樣：讓孩子很小就開始，真正參與其中。」

領導此項目的 TERC 科學家 Blanton 表示：「『早期代數』的定義，需要從中學轉移到包括小學。「早期代數不是教授代數本身，而是重新構思學生對代數意義的思維：使用模式和結構的思維習慣與方式。

「例如當學生了解每次將兩個奇數相加，都會得到一個偶數時，就是在識別對代數至關重要的數學關係。」

研究表明，學生在代數 2 的表現如何，是學生能否進入大學、能否從大學畢業，以及能否成為高收入人士的主要指標。然而，許多小學都將讀寫能力放在數學之上。

Gardiner 說：「我們有一個已經證明成功的課程，而使用課程的老師說，課程正在建立學生的代數思維。我們鼓勵更多的學校系統採用這種方法。」

研究人員在證明 LEAP K-2 專案課程可以適用於不同人群，同時也打算為早期代數教學提供非常缺少的課程藍圖，這些課程藍圖可以對 STEM 教育產生廣泛影響。研究人員期望研究結果會讓 STEM 教育社區從事類似工作的人感興趣，為未來標準和課程設計提供資訊。

除了 Project LEAP 以外，也提供早期數學課程。「由上課教師實施的包容性幼稚園低班 (K-2) 早期代數干預的影響」由 National Science Foundation 資助，獎項編號為 #2404984。

TERC 是一個由數學、科學教育和研究專家組成的非營利團隊，致力於創新和以創意解決問題。TERC 身處理論和實踐的前線，工作涵蓋研究、內容和課程開發、技術創新、專業發展和計劃評估。TERC 對社會正義充滿熱情，致力於為所有學習者創造公平的競爭環境，每年接觸數百萬的學習者。要了解更多資訊，請瀏覽 www.terc.edu

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