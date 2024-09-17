TERC研究发现三年级前学习代数终身受益；NSF资助的新研究力求证明更早学习效果更佳

TERC研究人员将进一步探讨在K-2阶段

不同类型课堂中代数的教学效果

马萨诸塞州剑桥市2024年9月17日 /美通社/ -- TERC是一家专注于STEM教育研究与开发的领先非营利组织，其获得资助的最新研究项目表明，K-2学龄段的早期代数学习是促进儿童在未来高中代数这一关键学科中取得成功的最佳途径。

该项目由美国国家科学基金会资助，旨在为K-2学龄段的早期代数学习提供对不同群体有效性的证据，进而为早期数学教学的提供创新模式。 美国东南部的40所学校正在参与该研究。

TERC的Maria Blanton博士和Angela Gardiner硕士，以及塔夫茨大学、威斯康星大学麦迪逊分校、德克萨斯大学奥斯汀分校、梅里马克学院和纽约城市学院的同事，已经通过Project LEAP证明了早期数学教学方法的成功——Project LEAP是第一种面向K-5年级的早期代数课程。

由于代数被视为大学入学和通往职业成功的关键学科，Project LEAP展示了帮助小学学生从早期开始建立代数思维能力的重要性，这种能力的培养可以为他们在中学和高中的学习做好充分准备。

“如果家长们知道他们的孩子错失了哪些机会，或许会更加关注早期数学教育。”前小学教师Gardiner说道。 “我们应该像许多家长对待体育运动一样，从孩子很小的时候就开始培养他们对数学的兴趣并引领他们深度体验数学。”

“‘早期代数’的定义应从中学阶段延伸至小学阶段。”项目领导者、科学家Blanton表示。 “早期代数并不是直接教授代数本身，而是重新构建学生对代数的理解，也就是养成代数的思维习惯，利用模式和结构进行思考。

例如，如果学生理解两个奇数相加得到偶数的原理，他们便会意识到这种对代数极为重要的数学关系。”

研究表明，学生在“代数2”中的成绩，是他们是否能进入大学、是否能从大学毕业以及是否能成为高收入者的主要指标之一。 然而，许多小学将读写能力置于数学教育之上。

“我们的课程安排已经收获成功，使用这种方式授课的老师们都表示它能够培养学生的代数思维。”Gardiner说道， “我们呼吁更多学校采用这种教学方法。”

在证明Project LEAP K-2课程能够适用于不同群体的同时，研究人员还计划提供一份业内急需的早期代数教学课程蓝图，以广泛影响STEM教育。 他们预计该研究成果将吸引那些从事类似工作的STEM教育社区人士，为未来的标准与课程设计提供参考。

除了Project LEAP，还有早期数学课程可以选择。 该项目名为“由课堂教师实施的包容性K-2学龄段早期代数干预的影响”，由美国国家科学基金会资助，奖号#2404984。

TERC是一个由数学和科学教育及研究专家团队组成的非营利组织，致力于创新与创造性地解决问题。 TERC的研究位于理论与实践的前沿，涵盖研究、内容和课程开发、技术创新、专业发展和项目评估。 TERC怀抱社会正义的热情，致力于为所有学习者创造公平的环境，每年为数百万学习者提供帮助。 如需了解更多信息，请访问www.terc.edu。

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