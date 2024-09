Los estudios de TERC descubren que comenzar álgebra en tercer grado garantiza el éxito de por vida; un nuevo estudio financiado por la NSF busca demostrar que incluso antes es mejor

Los investigadores de TERC explorarán más a fondo la efectividad de la enseñanza del álgebra en K-2

en diversos entornos de aula

CAMBRIDGE, Massachusetts, 17 de septiembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Enseñar álgebra a los niños en K-2 es la mejor manera de promover el éxito en la materia fundamental del álgebra de la escuela secundaria, según un estudio recientemente financiado por investigadores de TERC (Technical Education Research Centers, Centros de Investigación para la Educación Técnica), una organización sin fines de lucro líder en investigación y desarrollo de educación STEM.

El proyecto financiado por la Fundación Nacional de Ciencias (National Science Foundation) proporcionará evidencia de la efectividad del aprendizaje temprano de álgebra K–2 en diversas poblaciones, sirviendo como un modelo innovador para la instrucción temprana de matemáticas. Cuarenta escuelas del sudeste participan en el estudio.

Las investigadoras de TERC, Maria Blanton, Ph.D., y Angela Gardiner, M.A., junto con colegas de la Universidad de Tufts, la Universidad de Wisconsin Madison, la Universidad de Texas en Austin, el Merrimack College y el City College de Nueva York, ya han demostrado el éxito de un enfoque matemático temprano a través del Proyecto LEAP, el primer plan de estudios de este tipo de enseñanza temprana de álgebra a los grados K-5.

Como el álgebra se considera una materia clave para el éxito en la universidad y las carreras, el Proyecto LEAP muestra que comenzar antes ayuda a los estudiantes de nivel primario a desarrollar su comprensión algebraica para que estén preparados para los cursos de secundaria y preparatoria.

"Si los padres supieran las oportunidades que sus hijos estaban perdiendo, podrían comenzar a prestar más atención al aprendizaje temprano de las matemáticas", dijo Gardiner, una exmaestra de primaria. "Tenemos que empezar a tratar las matemáticas como muchos padres tratan los deportes: empezar por los niños muy pequeños y comprometerse de verdad".

"La definición de 'álgebra temprana' debe pasar de la escuela media a la primaria", dijo Blanton, el científico de TERC que lidera este proyecto. "En lugar de enseñar álgebra per se, el álgebra temprana tiene como objetivo replantear el pensamiento de los estudiantes sobre lo que significa el álgebra, y eso es, hábitos mentales y formas de pensar utilizando patrones y estructuras.

"Por ejemplo, cuando los estudiantes entienden que cada vez que sumas dos números impares, obtienes un número par, están reconociendo relaciones matemáticas importantes que son críticas para el álgebra".

Las investigaciones muestran que el desempeño de los estudiantes en Álgebra 2 es un indicador importante de si ingresarán a la universidad, si se graduarán de la universidad y si se convertirán en una de las personas con mayores ingresos. Sin embargo, muchas escuelas primarias están priorizando la alfabetización sobre las matemáticas.

"Tenemos un plan de estudios que ha demostrado éxito, y los maestros que lo usan dicen que está desarrollando el pensamiento algebraico de los estudiantes", dijo Gardiner. "Animamos a más sistemas escolares a adoptar este tipo de enfoque".

Al tiempo que demuestran que el plan de estudios del Proyecto LEAP para K-2 puede funcionar en una población diversa, los investigadores también tienen la intención de proporcionar una hoja de ruta curricular muy necesaria para la instrucción temprana de álgebra que pueda tener un impacto amplio en la educación STEM. Esperan que los hallazgos del estudio interesen a aquellos en toda la comunidad educativa de STEM que participan en un trabajo similar, informando el diseño futuro de estándares y planes de estudio.

Además del Proyecto LEAP, también está disponible el plan de estudios de matemáticas tempranas. El proyecto Impact of an Inclusive Grades K–2 Early Algebra Intervention Implemented by Classroom Teachers está financiado por la Fundación Nacional de Ciencias con el número de adjudicación #2404984.

TERC es una organización sin fines de lucro que comprende equipos de expertos en educación e investigación en matemáticas y ciencias dedicados a la innovación y la resolución creativa de problemas. En la frontera de la teoría y la práctica, el trabajo de TERC abarca la investigación, el contenido y el desarrollo curricular, la innovación tecnológica, el desarrollo profesional y la evaluación de programas. TERC tiene una pasión por la justicia social y se esfuerza por crear igualdad de condiciones para todos los estudiantes, llegando a millones de estudiantes cada año. Para obtener más información, visite www.terc.edu.

