TerraMaster dévoile 9 nouveaux modèles de NAS avec le système TOS 6, offrant une réduction limitée de 100 € par unité

SHENZHEN, Chine, 18 septembre 2024 /PRNewswire/ -- TerraMaster, une marque leader dans les solutions de stockage pour les particuliers et les entreprises, a récemment annoncé le lancement de 9 nouveaux modèles de NAS, tous équipés de son dernier système d'exploitation TOS 6. Cette gamme comprend deux modèles de NAS tout-flash à 8 baies spécialement conçus pour les besoins de haute performance. Tous les nouveaux produits ont été officiellement lancés le 19 septembre 2024, sur le site Web officiel de TerraMaster et divers plateformes de commerce électronique mondiales. Les 100 premiers acheteurs bénéficieront d'une réduction limitée de 100 €.

Gamme complète

La nouvelle série de produits TerraMaster couvre un large éventail d'utilisateurs, allant des consommateurs individuels et des PME aux dispositifs haut de gamme pour les secteurs des affaires et des entreprises, répondant pleinement aux besoins variés.

NAS tout-flash à 8 baies

Les deux modèles de NAS tout-flash à 8 baies, F8 SSD et F8 SSD Plus, sont spécialement conçus pour les professionnels de la création et des médias. Le F8 SSD Plus est équipé d'un processeur Intel à 8 cœurs et 8 threads, prend en charge le décodage matériel 4K, le chiffrement matériel AES NI, et dispose de 16 Go de DDR5 et d'un port Ethernet 10 GbE. C'est le NAS compact à 8 baies le plus puissant de l'industrie.

Nouvelle série NAS 10 GbE

La nouvelle série NAS 10 GbE est conçue pour les utilisateurs domestiques et les environnements de PME (petites et moyennes entreprises), intégrant la dernière technologie de processeur Intel de 12e génération. Les modèles F4-424 Max et F6-424 Max sont équipés d'un processeur Intel Core i5 de 12e génération, offrant une configuration robuste avec 10 cœurs et 12 threads.

4 modèles tout-en-un pour la sauvegarde

Les nouveaux modèles tout-en-un pour la sauvegarde, spécifiquement conçus pour les besoins de sauvegarde des entreprises, comprennent deux modèles tour : T9-500 Pro et T12-500 Pro, ainsi que deux modèles rackmount : U8-500 Plus et U12-500 Plus. Chaque modèle est équipé d'un processeur Intel Core i7 de 12e génération avec 10 cœurs et 12 threads, et de 16 Go de mémoire DDR5 extensible.

Nouveau système TOS 6

Le TOS 6 présente un modèle d'interaction utilisateur complètement redessiné et introduit une suite complète de sauvegarde commerciale BBS. Il comprend également une mise à niveau complète de ses mécanismes de sécurité, avec des fonctionnalités innovantes telles que TRAID+, SPC-Contrôle de la confidentialité, ACL-13 Permissions, Authentification à deux facteurs OTP, HyperLock WORM et instantané système TFSS. Il convient de noter que le TOS 6 est entièrement compatible avec les systèmes de fichiers racine Ubuntu, rendant le système d'exploitation plus familier et plus facile à maintenir.

Offre limitée dans le temps

Le 19 septembre 2024, les 100 premiers acheteurs recevront une réduction limitée de 100 €.

