TerraPay erhält 100 Millionen US-Dollar an Series-B-Finanzierung für den Ausbau der globalen Zahlungsinfrastruktur

LONDON, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, ein führendes globales Unternehmen für Zahlungsinfrastruktur, hat seine Series-B-Eigenkapital-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen und hat mehr als 100 Millionen US-Dollar an Eigenkapital- und Fremdfinanzierung aufgebracht. Die Finanzierungsrunde wurde von IFC geleitet und von Prime Ventures, Partech Africa, US International Development Finance Corporation (DFC) und einem Konsortium anderer Investoren unterstützt.

Die Finanzierung wird dazu beitragen, die globalen Expansionspläne von TerraPay, insbesondere in den LATAM- und MENA-Regionen, weiter auszubauen, das bestehende Auszahlungsnetzwerk in 150 Ländern bis 2024 zu stärken, sein Wachstum zu unterstützen und zu beschleunigen und in die Vermarktung und Annahme alternativer Zahlungsmethoden für mobile Wallets wie Request-to-Pay, eine interoperable mobile Wallet-Lösung, in größerem Umfang zu investieren.

Darüber hinaus zielt TerraPay darauf ab, seine regulatorische und Compliance-Infrastruktur, einschließlich wichtiger Lizenzanwendungen weltweit zu erweitern. Derzeit bietet die agile Zahlungsinfrastruktur und Lösungsplattform von TerraPay unter anderem Business-/Merchant-Auszahlungen, Ausgabe- and Annahme-Dienstleistungen an. Das Unternehmen hat ein weitreichendes Netzwerk von Partnern und Kunden aufgebaut, das in mehr als 108 Empfänger- und 205 Sendeländern mit 62 Abrechnungswährungen präsent ist.

Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay, sagte: „Wir freuen uns, den erfolgreichen Abschluss unserer Series-B-Finanzierungsrunde bekannt geben zu können. Diese jüngste Finanzierung ist ein Beweis für unsere außergewöhnlichen Leistungen und das unermüdliche Engagement unseres Teams bei der Bereitstellung innovativer Zahlungslösungen für Kunden weltweit. Die kontinuierliche Unterstützung durch unsere Investoren und Kreditpartner hat es uns ermöglicht, unsere Infrastruktur zu erweitern, unsere Netzabdeckung zu verbessern und die Investitionen in unseren Betrieb, unsere Produktentwicklung sowie unsere Technologie zu beschleunigen. Wir freuen uns darauf, unsere wertvolle strategische Partnerschaft mit unseren Investoren fortzusetzen und unseren Stakeholdern, einschließlich Kunden, Partnern, Investoren und Mitarbeitern, einen kontinuierlichen Mehrwert zu bieten."

Die Kosten für Überweisungen von Migranten an Entwicklungsländer bleiben teuer und liegen deutlich über den UN-Nachhaltigkeitszielen von 3 %. Als führendes Unternehmen für Zahlungsinfrastrukturen setzt sich TerraPay für die Förderung der finanziellen Inklusion ein und hat sich darauf spezialisiert, grenzüberschreitende Überweisungen und Sofortüberweisungen sicher und kostengünstig zu ermöglichen. Mit der neuen Finanzierung ist das Unternehmen gut aufgestellt, um von der wachsenden Nachfrage nach seinen Überweisungs- und Zahlungslösungen zu profitieren und um sein Ziel, grenzüberschreitende Zahlungen zugänglicher, sicherer und erschwinglicher zu machen, weiterhin zu verfolgen.

IFC ist seit 2019 einer der wichtigsten Investoren von TerraPay. William Sonneborn, Global Director of Disruptive Technologies und Fondsvon IFC,sagte zur Series-B-Finanzierung Folgendes: „Kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen sind entscheidend für die finanzielle Eingliederung und den globalen Handel. Wir freuen uns, unsere kontinuierliche Unterstützung für TerraPay bekannt zu geben, da das Unternehmen effiziente Zahlungen zwischen Einzelpersonen, Unternehmen und Finanzinstituten sofort und sicher bereitstellen kann und gleichzeitig die regulatorische und Compliance-Infrastruktur stärkt. TerraPay baut einen einzigartigen globalen Highway für Inklusivzahlungen auf."

„Seit wir ursprünglich investiert haben, ist TerraPay immer stärker geworden und wir freuen uns sehr, Ambar und sein Team weiterhin auf diesem Weg zu unterstützen", sagte Pieter Welten, Partner bei Prime Ventures. „Die globale Zahlungsinfrastruktur vonTerraPay befasst sich mit realen Problemen in Schwellenländern und seine innovativen Zahlungslösungen verfügen über die Skalierbarkeit, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit, die ihre Partner benötigen. Grenzüberschreitende Zahlungen stellen eine riesige, globale Marktchance dar und daher sind wir der festen Überzeugung, dass das Unternehmen seinen profitablen, schnellen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen wird."

Cyril Collon, General Partner, Partech, sagte: „TerraPay hat die heute führende globale Zahlungsinfrastruktur aufgebaut, die es Einzelpersonen und Unternehmen in mehr als 200 Ländern ermöglicht, Zahlungen sofort auf sichere und zuverlässige Art und Weise abzuwickeln. Mit dieser neuen Finanzierungsrunde ist Partech stolz darauf, dieses außergewöhnliche visionäre Team unter der Leitung von Ambar weiterhin zu unterstützen und TerraPay dabei zu helfen, sein äußerst profitables Wachstum weiter zu beschleunigen. Die Bereitstellung von Echtzeit-Transaktionen mit kleinem oder großem Wert auf der ganzen Welt erfordert innovative und inklusive Einzahlungs- und Auszahlungslösungen mit den höchsten Compliance- und Sicherheitsstandards, und genau das hat TerraPay seit unserer Investition jeden Tag geliefert."

„DFC freut sich, das Ziel von TerraPay zu unterstützen, den Zugang zu Finanzdienstleistungen und Inklusion weltweit zu erweitern. Durch seine digitalen Fähigkeiten ermöglicht das Unternehmen den Nutzern, grenzüberschreitende Zahlungen nahtlos in Gemeinschaften zu übertragen, die Meilenweit voneinander entfernt sind", sagte James Polan, Vice President des Office of Development Credit von DFC.

Die erfolgreiche Beschaffung von TerraPay von über 100 Millionen US-Dollar aus der Series-B-Finanzierung unterstreicht seine Position als führender Anbieter im Bereich der globalen Zahlungsinfrastruktur. Das Unternehmen ist profitabel und nun bereit, seine Zahlungsplattform auf die nächste Ebene zu heben, seine Fähigkeiten zu erweitern und nahtlose grenzüberschreitende Zahlungslösungen für Menschen auf der ganzen Welt anzubieten.

TerraPay hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und ist der Ansicht, dass die kleinste Zahlung eine grenzenlose Reise verdient, die so sicher ist wie die der größten Zahlungen. Das Unternehmen baut an einem stetig wachsenden Zahlungs-Highway, der es Unternehmen ermöglicht, transparente Kundenerlebnisse mit einem ununterbrochenen, sicheren und globalen Durchgang in Echtzeit für jede Zahlung zu schaffen, so klein oder groß sie auch sein mag. TerraPay ist in in 27 globalen Märkten lizenziert und zugelassen und ist führender globaler Partner für Banken, mobile Wallets, Geldüberweisungsbetreiber, Händler und Finanzinstitute und schafft ein umfangreicheres und integrativeres internationales Finanzökosystem. Mit dem Zugang zu einer Zahlungsinfrastruktur, die sich über die ganze Welt erstreckt, werden deren Partner zu Wegweisern für das Versprechen einer inklusiven globalen Finanzstruktur.

