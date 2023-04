TerraPay levanta US$ 100 milhões em financiamento da Série B para expandir infraestrutura global de pagamentos

LONDRES, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma empresa líder global em infraestrutura de pagamentos, fechou com sucesso sua rodada de financiamento de capital Série B, arrecadando mais de US$ 100 milhões em financiamento de capital e dívida. A rodada de financiamento foi liderada pela IFC e apoiada pela Prime Ventures, Partech Africa, U.S. International Development Finance Corporation (DFC) e por um consórcio de outros investidores.

O financiamento ajudará ainda mais os planos de expansão global da TerraPay, especialmente em todas as regiões LATAM e MENA, fortalecendo sua rede existente de pagamento para 150 países até 2024, apoiar e acelerar seu crescimento e investir no marketing e adoção de métodos de pagamento alternativos para carteiras móveis, como "Request-to-Pay", uma solução de carteira móvel interoperável, em maior escala.

Além disso, a TerraPay também visa expandir sua infraestrutura regulatória e de conformidade, incluindo as principais aplicações de licença em todo o mundo. Atualmente, a plataforma ágil de soluções e infraestrutura de pagamentos da TerraPay oferece pagamentos de negócios/comerciantes, aquisição e emissão de serviços, entre outros. A empresa construiu uma rede de parceiros e clientes de longo alcance, presente em mais de 108 países receptores e 205 países emissores com 62 moedas de liquidação.

Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, disse "Estamos entusiasmados em anunciar a conclusão bem-sucedida de nossa rodada de financiamento de Série B. Este último financiamento é uma prova de nossas conquistas excepcionais e da dedicação inabalável de nossa equipe no fornecimento de soluções de pagamento inovadoras a clientes em todo o mundo. O suporte contínuo de nossos investidores e parceiros de empréstimo nos permitiu expandir nossa infraestrutura, melhorar nossa cobertura de rede e acelerar o investimento em nossas operações, desenvolvimento de produtos e tecnologia. Esperamos continuar nossa valiosa parceria estratégica com nossos investidores e oferecer valor contínuo a todas as partes interessadas, incluindo clientes, parceiros, investidores e funcionários".

O custo das remessas migrantes para mercados em desenvolvimento continua caro e bem acima da meta de 3% da UN Sustainable Development Goals. Como uma empresa líder em infraestrutura de pagamentos, a TerraPay está comprometida em impulsionar a inclusão financeira sendo especializada em permitir a entrega de remessas transfronteiriças e transferências de dinheiro instantâneas, com segurança e a um baixo custo. Com o novo financiamento, a empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por suas soluções de remessa e pagamentos e continuar sua missão de tornar os pagamentos transfronteiriços mais acessíveis, seguros e com preço razoável para todos.

A IFC tem sido uma das principais investidoras da TerraPay desde o ano de 2019. Ao comentar sobre o financiamento da Série B, William Sonneborn, Diretor Global de Disruptive Technologies e Fundos da IFC,afirmou: "Pagamentos transfronteiriços de baixo custo são fundamentais para a inclusão financeira e o comércio global". Temos o prazer de anunciar nosso apoio contínuo à TerraPay, uma vez que ela entrega pagamentos eficientes instantâneos e seguros, entre indivíduos, empresas e instituições financeiras, ao mesmo tempo em que fortalece a infraestrutura regulatória e de conformidade. Eles estão construindo uma estrada global única para pagamentos inclusivos".

"Desde que investimos inicialmente, a TerraPay tem crescido cada vez mais forte e estamos extremamente entusiasmados em continuar a apoiar a Ambar e sua equipe nesta jornada", disse Pieter Welten, sócio da Prime Ventures. "A infraestrutura global de pagamentos da TerraPay está solucionando problemas do mundo real em mercados emergentes e suas soluções inovadoras de pagamentos têm a escalabilidade, flexibilidade e usabilidade que seus parceiros precisam. Os pagamentos transfronteiriços representam uma enorme oportunidade de mercado global e, portanto, acreditamos firmemente que a empresa continuará sua trajetória de crescimento rentável e rápida nos próximos anos".

Cyril Collon, Sócio-gerente da Partech, disse: "A TerraPay construiu o que hoje é a principal infraestrutura global de pagamentos, permitindo que indivíduos e empresas em mais de 200 países realizem qualquer pagamento instantaneamente de maneira segura e confiável. Com esta nova rodada de financiamento, a Partech tem orgulho de continuar apoiando esta excepcional equipe visionária liderada pela Ambar e ajudar a TerraPay a acelerar ainda mais sua ambição de crescimento altamente rentável. Facilitar transações em tempo real, de pequeno ou grande valor, em todo o mundo, requer soluções inovadoras e inclusivas de entrada e saída com os mais altos padrões de conformidade e segurança, e é exatamente isso que a TerraPay tem entregado todos os dias desde que investimos."

"A DFC está entusiasmada em apoiar a missão da TerraPay de expandir o acesso aos serviços financeiros e à inclusão em todo o mundo. Por meio dos seus recursos digitais, a empresa permite que os usuários transmitam perfeitamente pagamentos transfronteiriços conectando os oceanos das comunidades", disse James Polan, Vice-Presidente do Departamento de Crédito de Desenvolvimento da DFC.

O sucesso da TerraPay na arrecadação de mais de US$ 100 milhões no financiamento da Série B destaca sua posição como protagonista no setor global de infraestrutura de pagamentos. A empresa tem sido rentável e agora está preparada para levar sua plataforma de pagamentos para o próximo nível, expandindo seus recursos e oferecendo soluções de pagamento internacionais mais perfeitas para pessoas em todo o mundo.

Com sede no Reino Unido, a TerraPay acredita que o menor pagamento merece uma jornada tão segura quanto o maior. O grupo vem construindo uma via de pagamentos em constante expansão que capacita as empresas a criarem experiências transparentes ao cliente, com uma passagem global ininterrupta, segura e em tempo real para cada pagamento, seja ele pequeno ou grande. Registrada e regulamentada em 27 mercados globais, a TerraPay é uma parceira líder global de bancos, carteiras móveis, operadoras de transferência de dinheiro, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais amplo e inclusivo. Com acesso a uma infraestrutura de pagamentos com alcance mundial, seus parceiros se tornam referências da promessa de inclusão financeira global.

