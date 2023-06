TerraPay étend sa présence au Maroc et s'associe à Attijariwafa bank pour faciliter les paiements transfrontaliers

LONDRES, 30 juin 2023 /PRNewswire/ -- Dans le cadre de son engagement à favoriser l'autonomisation financière, l'indépendance financière et l'inclusion à travers le monde, TerraPay, société d'infrastructure de paiement mondiale de premier plan, a annoncé son partenariat avec Attijariwafa bank, le plus grand groupe bancaire du Maroc en capitalisation boursière, afin de faciliter les transferts d'argent mondiaux en temps réel et de manière transparente directement vers les comptes bancaires au Maroc.

Ce partenariat permettra à Attijariwafa bank d'exploiter les réseaux de partenaires mondiaux bien établis de TerraPay et de recevoir des paiements transfrontaliers entrants de divers partenaires d'envoi dans 200 pays. Grâce à cette collaboration, TerraPay pourra tirer parti de l'expertise d'Attijariwafa bank en matière de paiements de personne à personne et de sa forte présence dans la région pour étendre son réseau au Maroc.

Le Maroc est le troisième plus grand bénéficiaire de transferts de fonds en Afrique (après le Nigeria et l'Égypte) et un marché en constante expansion. Les transferts d'argent des membres de la diaspora marocaine ont atteint 93,3 milliards de dirhams (9,95 milliards de dollars) fin décembre 2021, contre 68,18 milliards de dirhams (7,27 milliards de dollars) en 2020, soit une augmentation de 36,8 % ou 25,07 milliards de dirhams (2,67 milliards de dollars).

À propos de ce partenariat, Bassem Awada, directeur général de la région MOAN et vice-président mondial des principaux partenariats chez TerraPay, a déclaré : « Le Maroc est un marché compétitif et dispose d'une importante diaspora pour les envois de fonds. Nous sommes ravis d'accueillir Attijariwafa bank comme notre partenaire de confiance pour les paiements globaux instantanés au Maroc. Ce partenariat est une première pour TerraPay au Maroc et nous permet d'approfondir notre réseau et d'étendre l'empreinte mondiale de TerraPay. »

M. Adnane Driouech, responsable de la gestion de trésorerie internationale et d'entreprise chez Attijariwafa bank, a ajouté : « Nous sommes heureux de nous associer à TerraPay. Son vaste réseau mondial de paiements, ses partenaires et son infrastructure joueront un rôle essentiel dans la facilitation des transferts d'argent internationaux instantanés pour nos clients. Notre intégration avec TerraPay a permis à nos clients de recevoir des paiements transfrontaliers directement depuis plus de 200 pays de manière transparente, sécurisée et instantanée. »

À propos de TerraPay :

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 27 marchés mondiaux, TerraPay est l'un des partenaires mondiaux de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à un vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, dans 110 pays de réception et 208 pays d'envoi, les partenaires de TerraPay deviennent les guides de la promesse de l'inclusion financière mondiale.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur terrapay.com

À propos d'Attijariwafa bank

Attijariwafa bank est le premier groupe bancaire et financier du Maghreb et un acteur de référence dans les zones de la CEMAC et de l'UEMOA.

Outre ses activités bancaires, le groupe Attijariwafa bank est actif dans divers services financiers à travers ses filiales spécialisées :assurance, crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit-bail, gestion d'actifs, intermédiation boursière, banque privée, conseil, location longue durée, affacturage...

Basée au Maroc, la banque est présente dans 26 pays : en Afrique (Égypte, Tunisie, Mauritanie, Sénégal, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Mali, Togo, Niger, Bénin, Congo, Gabon, Cameroun, Tchad) et en Europe (Belgique, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Espagne et Suisse) à travers des banques locales contrôlées majoritairement et leurs filiales, et à Dubaï, Riyad, Londres et Montréal à travers des bureaux de représentation.

Par ailleurs, Attijariwafa bank compte 5 835 agences (au 31 décembre 2021) avec plus de 20 590 employés et un portefeuille d'environ 10,8 millions de clients.

https://www.attijariwafabank.com/fr

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2142794/TerraPay_Attijariwafa_Bank.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

SOURCE TerraPay