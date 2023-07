TerraPay (Mobex) faz parceria com M-PESA da Safaricom para permitir o envio de remessas internacionais sem atrito

LONDRES, 20 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A TerraPay, uma das maiores empresas do setor de infraestrutura de pagamentos globais, anunciou uma nova parceria com a Safaricom, a maior provedora de telecomunicações, TI e serviços financeiros do Quênia. Juntas, as duas empresas facilitarão a execução de pagamentos instantâneos sem fronteiras, ampliando os benefícios da inclusão financeira. Por meio da Mobex - uma provedora de remessas financeiras sediada no Quênia e integrada no grupo TerraPay -, a parceria permitirá que mais de 30 milhões de detentores de carteiras digitais M-PESA no Quênia enviem pagamentos em tempo real, através da rede interoperável da TerraPay, para todas as carteiras localizadas em Bangladesh e no Paquistão. Além disso, esse serviço também será implementado na Índia e no Nepal dentro de alguns meses.

Nos seis meses anteriores a março de 2023, em um contexto de crescimento generalizado das transações internacionais, o volume e o valor das transações da M-PESA Global registraram um crescimento ano a ano de 2,2% e 5,6%, respectivamente.A adoção de pagamentos móveis no Quênia vem aumentando nos últimos tempos, desde que o Banco Central decidiu promover o serviço. Por meio dessa parceria, as duas empresas pretendem criar um ecossistema de pagamentos financeiramente inclusivo, ao mesmo tempo em que promovem o empoderamento e a independência financeiros.

Comentando essa nova parceria, Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay, afirmou: "Acreditamos que essa inovadora colaboração com a Safaricom criará inúmeras novas possibilidades, permitindo que as operadoras de serviços financeiros móveis expandam suas operações em nível global e ofereçam aos seus clientes a opção de enviar pagamentos de forma segura, transparente e rápida. Nossa parceria com a Safaricom fortalecerá ainda mais nossos recursos, fornecendo um ecossistema financeiro global e inclusivo, impulsionado por nossa ágil infraestrutura de pagamentos. Essa parceria fornecerá aos clientes da Safaricom várias opções de pagamento rápidas, acessíveis e sem fronteiras, garantindo também acesso à ampla rede de parceiros da TerraPay, que reúne mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2 bilhões de carteiras móveis".

Comentando o lançamento da parceria, Peter Ndegwa, CEO da Safaricom, declarou: "É com enorme satisfação que firmamos esta parceria com a TerraPay, quando cada vez mais clientes estão adotando os pagamentos digitais para enviarem dinheiro para seus entes queridos. A plataforma de tecnologia interoperável da TerraPay permitirá que nossos clientes realizem pagamentos seguros e de baixo custo em regiões-chave, incentivando ainda mais a adoção de pagamentos digitais nessas regiões. Esperamos uma colaboração bem-sucedida".

Sediada no Reino Unido, a TerraPay acredita que um pequeno pagamento merece uma jornada internacional tão segura quanto um pagamento maior. O grupo vem construindo um sistema de pagamentos em constante expansão, ajudando as empresas a oferecer experiências transparentes aos seu clientes por meio de uma processo ininterrupto, seguro e em tempo real, sejam as remessas grandes ou pequenas. Registrada e regulamentada em 27 mercados globais, a TerraPay é um dos principais parceiros de bancos, carteiras digitais, operadoras de remessas monetárias, comerciantes e instituições financeiras, criando um ecossistema financeiro internacional mais amplo e inclusivo. Oferecendo acesso a uma ampla rede com mais de 7,5 bilhões de contas bancárias e mais de 2,1 bilhões de carteiras digitais em 112 países receptores e 208 países emissores, a TerraPay ajuda seus parceiros a cumprir a promessa da inclusão financeira global.

A Safaricom é a maior empresa de telecomunicações da África Oriental. Nossa missão é transformar vidas, conectando pessoas a pessoas, pessoas a oportunidades e pessoas a informações. Mantemos mais de 42 milhões de clientes conectados e desempenhamos um papel fundamental na sociedade, gerando mais de um milhão de empregos diretos e indiretos. A estimativa de nosso valor econômico total nos 12 meses anteriores a março de 2022 era de KES 393 bilhões (USD 3,1 bilhões).

A empresa está listada na Bolsa de Nairobi e, em março de 2022, suas receitas anuais eram de cerca de KES 298 bilhões (USD 2,5 bilhões). A Safaricom oferece conectividade por meio de uma ampla gama de tecnologias (2G, 3G, 4G e 5G), cobrindo mais de 99% da população do Quênia.

Além do maior sistema de pagamentos móveis do mundo, somos proprietários da maior 'fintech' africana, a M-PESA, que é também o primeiro sistema de remessas monetárias móveis do mundo. Permitindo que mais de 30 milhões de clientes transacionem, economizem ou emprestem dinheiro por meio de seus celulares, a M-PESA levou a inclusão financeira a mais de 84% da população adulta queniana (anteriormente, a porcentagem era de apenas 25%) e gerou uma receita de mais de KES 107,6 bilhões (USD 920 milhões) no ano fiscal de 2022.

Nossa subsidiária, a Safaricom Telecommunications Ethiopia, planeja implementar serviços e uma rede de classe mundial em 2022, contribuindo assim para a transformação digital da Etiópia. A Safaricom é uma empregadora que acredita na igualdade de oportunidades, recrutando funcionários de diferentes origens de forma a refletir as várias comunidades que a empresa atende. Estamos comprometidos com a igualdade de gênero em todos os níveis. Nosso objetivo é atingir a paridade de gênero (50/50) na administração da empresa até 2025.

No âmbito de nosso compromisso contínuo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), trabalhamos para melhorar a eficiência energética de nossas instalações, recursos e rede, com o objetivo de reduzir nossas emissões de carbono e nosso consumo de combustível. Continuamos comprometidos com a meta de ser uma empresa com zero emissões de carbono até 2050.

