TerraPay (Mobex) s'associe à M-PESA de Safaricom pour faciliter les transferts de fonds transfrontaliers sortants fluides

LONDRES, 20 juillet 2023 /PRNewswire/ -- TerraPay, l'une des principales sociétés mondiales d'infrastructure de paiement, a annoncé son partenariat avec Safaricom, le principal fournisseur de télécommunications, de technologies de l'information et de services financiers du Kenya. Ensemble, les deux entreprises favoriseront l'inclusion financière en facilitant les paiements transfrontaliers instantanés. Le partenariat, par l'intermédiaire de Mobex (Kenya), société du groupe TerraPay et fournisseur agréé de services de transfert de fonds, permettra à plus de 30 millions de détenteurs de portefeuilles mobiles M-PESA au Kenya d'envoyer des paiements en temps réel par l'intermédiaire du réseau interopérable de TerraPay dans tous les portefeuilles au Bangladesh et au Pakistan, avec des projets de déploiement en Inde et au Népal d'ici quelques mois.

TerraPay (Mobex) partners with Safaricom’s M-PESA to facilitate seamless outbound cross-border remittances

Compte tenu de l'augmentation des transactions transfrontalières, au cours des six mois précédant mars 2023, les transactions globales de M-PESA ont augmenté en volume et en valeur de 2,2 % et 5,6 %, respectivement. L'adoption des paiements par argent mobile au Kenya a augmenté suite à la campagne de la Banque centrale en faveur de ce service, ces derniers temps. Grâce à ce partenariat, les deux entreprises visent à créer un écosystème de paiement financièrement inclusif tout en encourageant l'autonomisation et l'indépendance financières.

Ambar Sur, fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré à propos de ce nouveau partenariat : « Nous pensons que cette collaboration révolutionnaire avec Safaricom ouvrira de nouvelles perspectives aux opérateurs de services financiers mobiles, leur permettant de s'étendre directement à l'échelle mondiale et d'offrir à leurs clients la possibilité d'effectuer des paiements de manière sûre, transparente et rapide. Notre partenariat avec Safaricom renforcera davantage nos capacités à fournir un écosystème financier mondial inclusif alimenté par notre infrastructure de paiement agile et permettra aux clients de Safaricom de bénéficier d'options de paiement sans frontières rapides et abordables et d'accéder au vaste réseau de partenaires de TerraPay, qui compte plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles. »

Peter Ndegwa, PDG de Safaricom, a commenté le lancement de ce partenariat : « Nous sommes ravis de ce partenariat avec TerraPay, qui intervient à un moment où de plus en plus de clients adoptent les paiements numériques pour envoyer de l'argent à leurs proches. La plateforme technologique interopérable de TerraPay permettra à nos clients d'effectuer des paiements sécurisés et à faible coût dans des régions clés, encourageant ainsi l'adoption des paiements numériques dans la région. Nous nous réjouissons de cette collaboration fructueuse. »

À propos de TerraPay

Basée au Royaume-Uni, TerraPay estime que le plus petit paiement mérite un voyage sans frontières aussi sûr que le plus grand. Le groupe a construit une voie de paiements en constante expansion qui permet aux entreprises de créer des expériences client transparentes avec un passage international ininterrompu, sécurisé et en temps réel pour chaque paiement, qu'il soit de petite ou grande valeur. Enregistré et réglementé à travers 27 marchés mondiaux, TerraPay est l'un des partenaires mondiaux de premier plan pour les banques, les portefeuilles mobiles, les opérateurs de transfert d'argent, les commerçants et les institutions financières, créant ainsi un écosystème financier international plus vaste et inclusif. Grâce à l'accès à un vaste réseau de plus de 7,5 milliards de comptes bancaires et de plus de 2,1 milliards de portefeuilles mobiles, dans 112 pays de réception et 208 pays d'envoi, les partenaires de TerraPay deviennent les guides de la promesse de l'inclusion financière mondiale.

Pour en savoir plus, consultez le site terrapay.com

Contact pour les médias :

Sneha Dwivedi

[email protected]

À propos de Safaricom

Safaricom est la première entreprise de télécommunications d'Afrique de l'Est. Notre objectif est de transformer les vies en connectant les gens entre eux, les gens aux opportunités et les gens à l'information. Nous assurons la connexion de plus de 42 millions de clients et jouons un rôle essentiel dans la société, en soutenant plus d'un million d'emplois directs et indirects, tandis que notre valeur économique totale a été estimée à 393 milliards de KES (3,1 milliards de dollars) pour la période de 12 mois allant jusqu'à mars 2022.

La société est cotée à la Bourse de Nairobi et son chiffre d'affaires annuel avoisinait les 298 milliards de KES (2,5 milliards de dollars) en mars 2022. Safaricom fournit une connectivité par le biais d'une large gamme de technologies, 2G, 3G, 4G et 5G, couvrant au total plus de 99 % de la population du Kenya.

Nous gérons le plus grand système de paiement mobile au monde et la plus grande Fintech d'Afrique, M-PESA, le premier système de transfert d'argent mobile au monde. En permettant à plus de 30 millions de clients d'effectuer des transactions, d'épargner ou d'emprunter de l'argent par le biais de leur téléphone portable, M-PESA a fait passer l'inclusion financière au Kenya à plus de 84 % de la population adulte, alors qu'elle n'était que de 25 %, et a généré plus de 107,6 milliards de KES (920 millions de dollars) de recettes au cours de l'exercice 2022.

Notre filiale, Safaricom Telecommunications Ethiopia, prévoit de déployer un réseau et des services de classe mondiale en 2022, afin de contribuer à la transformation numérique de l'Éthiopie. Safaricom est un employeur qui prône l'égalité des chances et recrute activement du personnel issu de milieux différents, qui reflètent les communautés que nous servons. Nous nous engageons à assurer une représentation égale des hommes et des femmes à tous les niveaux. Notre objectif est d'atteindre la parité hommes-femmes au niveau de la direction d'ici 2025.

Dans le cadre de notre engagement permanent en faveur des objectifs de développement durable (ODD), nous continuons à travailler à l'amélioration de l'efficacité énergétique et des ressources dans notre réseau et nos installations afin de réduire les émissions de carbone et notre consommation de carburant. Nous restons déterminés à devenir une entreprise à zéro émission de carbone d'ici 2050.

Pour en savoir plus, consultez le site www.safaricom.co.ke

Pour connaître les actualités, rendez-vous sur : https://www.safaricom.co.ke/media-center-landing/press-releases

Pour obtenir des photos destinées aux médias, rendez-vous sur : https://www.flickr.com/photos/safaricom_pr

Pour plus d'informations, veuillez contacter la division de relations publiques et communication d'entreprise de Safaricom à l'adresse [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2157239/TerraPay_M_PESA.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1222771/TerraPay_Logo.jpg

SOURCE TerraPay