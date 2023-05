Tetra Pharm Technologies lance son premier produit en Allemagne

La société de biotechnologie danoise Tetra Pharm Technologies lance son premier produit, XATEPA®, sur le marché allemand. XATEPA® est un médicament antidouleur à base de cannabinoïdes.

COPENHAGUE, Danemark, 4 mai 2023 /PRNewswire/ -- Tetra Pharm Technologies met au point et fabrique des médicaments ciblant le système endocannabinoïde pour le traitement des douleurs neuropathiques, de la sclérose et des troubles mentaux.

« Le lancement de notre premier produit représente une étape importante et significative pour Tetra Pharm Technologies. D'un point de vue commercial, il nous donne l'occasion de renforcer les efforts de recherche et de développement à long terme de la société, ce qui est notre objectif principal », a déclaré Martin Rose, PDG de Tetra Pharm Technologies.

Tetra Pharm Technologies prévoit d'accroître les ventes de XATEPA® et de lancer le médicament sur plusieurs autres marchés européens et étrangers dans un avenir proche.

« L'adéquation du système d'administration du médicament est souvent négligée au détriment de la biodisponibilité des cannabinoïdes. Notre spray sublingual XATEPA® est conçu comme une technologie permettant des conditions optimales d'absorption des cannabinoïdes et donc d'efficacité. Du point de vue de la science pharmaceutique, nous sommes très fiers de cette réussite et nous sommes impatients de lancer d'autres produits innovants ciblant le système endocannabinoïde », a commenté le Dr Morten Allesø, directeur scientifique de Tetra Pharm Technologies.

Tetra Pharm Technologies a conclu un accord avec PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH pour la distribution du XATEPA® en Allemagne. PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH est l'un des plus grands distributeurs en gros de produits pharmaceutiques et de santé en Europe.

« L'Allemagne est le plus grand marché européen pour les médicaments à base de cannabinoïdes, et les ventes de XATEPA® devraient être fructueuses. Le partenariat avec PHOENIX Pharma-Einkauf GmbH concernant la distribution aux pharmacies allemandes garantit l'accès au produit à tous les médecins et à leurs patients, et comme nous avons éliminé tous les intermédiaires, nous pouvons livrer le produit à un prix équitable », a ajouté Martin Caspersen, directeur commercial de Tetra Pharm Technologies.

Tetra Pharm Technologies est une société biopharmaceutique danoise créée en 2018 qui a pour ambition d'être un leader dans la recherche et le développement de médicaments pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées au système endocannabinoïde.

