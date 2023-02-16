Tetracore объявляет о приобретении комплектов для диагностики заболеваний животных

РОКВИЛЛ (шт. Мэриленд, США), 16 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания Tetracore, Inc. (Tetracore®) с радостью объявляет о своем партнерстве со Службой контроля за состоянием животных и растений Министерства сельского хозяйства США (USDA) по поставке ассортимента комплектов ПЦР-тестов для выявления как африканской чумы свиней (ASF), так и ящура (FMD). Эти комплекты были приобретены для использования Национальным банком вакцин для животных и ветеринарных средств для обеспечения готовности США к возможной вспышке экзотических болезней животных (FAD) с серьезными последствиями. ПЦР-комплекты компании Tetracore для диагностики этих заболеваний являются единственными, лицензированными USDA, поэтому комплекты для диагностики ASF и FMD VetalPoints™ будут иметь решающее значение для минимизации потенциально разрушительных последствий вспышки FAD.

Присутствие ASF в Доминиканской Республике представляет собой растущую угрозу для производства продуктов питания в Соединенных Штатах Америки. Вспышки FMD и ASF могут привести к разрушительным экономическим последствиям для животноводства. Эта угроза требует легкодоступных, точных и подтвержденных средств диагностики. Резкий рост поступающих проб в лаборатории по тестированию здоровья животных быстро исчерпал бы имеющиеся препараты. Для удовлетворения потребностей в запасах лабораторных препаратов в условиях вспышки заболеваний USDA попросило Tetracore предоставить свои лицензированные USDA наборы для тестирования на наличие FMD и ASF.

Комплекты Vetaler ™ для диагностики ASF и FMD были обновлены с использованием современных последовательностей вирусного генома, чтобы обеспечить их пригодность к целевому назначению. Эти тесты были проверены в исследованиях с несколькими поверочными лабораториями. Комплекты VetAlert™ для диагностики ASF и FMD разработаны и реализуются учеными компании Tetracore и продаются исключительно компанией Tetracore.

Информация о компании Tetracore, Inc.

Tetracore — это биотехнологическая компания, специализирующаяся на разработке и производстве диагностических устройств и тестов для выявления инфекционных заболеваний. Компания располагается в «Биотехнологическом коридоре» в Роквилле (шт. Мэриленд). Компания Tetracore была основана в 1998 бывшими инспекторами Специальной комиссии Организации Объединенных Наций по биологическому оружию и учеными Военно-морского медицинского исследовательского центра в Бетесде (шт. Мэриленд). Для получения более подробной информации посетите сайт www.tetracore.com или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

®Tetracore является зарегистрированным товарным знаком, а VetAlert — торговой маркой Tetracore, Inc.

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