Firma Tetracore ogłasza, że Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych kupił od niej zestawy do diagnostyki afrykańskiego pomoru świń (ASF) i pryszczycy

ROCKVILLE, Maryland, 16 lutego 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Tetracore, Inc. (Tetracore®) ma przyjemność ogłosić zawarcie współpracy z Inspektoratem Ochrony Roślin (Plant Health Inspection Service – APHIS) przy Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture – USDA), w ramach której dostarczy zapas zestawów do testów PCR na ASF i pryszczycę. Zestawy trafią do Krajowego Banku Szczepionek dla Zwierząt i Weterynaryjnych Środków Zaradczych (National Animal Vaccine and Veterinary Countermeasures Bank), stanowiąc element przygotowania USA na ewentualną epidemię zwierzęcej choroby przywleczonej (Foreign Animal Disease - FAD) wysokiego ryzyka. Stworzone przez Tetracore zestawy do diagnostyki ASF i pryszczycy VetAlert™, jedyne testy PCR na tego typu choroby, odegrają kluczową rolę w ograniczeniu do minimum katastrofalnych skutków potencjalnej epidemii zwierzęcej choroby przywleczonej.

Obecność ASF w Republice Dominikany stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa produkcji żywności w Stanach Zjednoczonych. Wybuch epidemii pryszczycy i ASF może mieć katastrofalne konsekwencje ekonomiczne dla sektora produkcji zwierzęcej. W obliczu tego zagrożenia konieczny jest szybki dostęp do precyzyjnych i sprawdzonych rozwiązań diagnostycznych. W sytuacji nagłego wzrostu ilości napływających do laboratoriów próbek szybko doszłoby do wyczerpania dostępnych zasobów. Dlatego też USDA zwrócił się do Tetracore o zmagazynowanie zapasów licencjonowanych przez niego zestawów do diagnostyki pryszczycy i ASF na wypadek nagłego wzrostu zapotrzebowania na nie w przypadku wybuchu epidemii.

Zestawy do diagnostyki ASF i pryszczycy VetAlert™ zostały zaktualizowane, aby uwzględniać współczesne sekwencje wirusów i móc spełniać swoje funkcje. Testy zostały poddane walidacji w ramach badań przeprowadzonych we współpracy z wieloma laboratoriami referencyjnymi. Zestawy VetAlert™ zostały opracowane i skomercjalizowane przez naukowców firmy Tetracore, która jest jedynym podmiotem prowadzącym ich sprzedaż.

