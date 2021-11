Tetracore, Inc. apresenta primeiro teste de PCR em tempo real licenciado pela USDA para detecção do vírus da peste suína africana em amostras de sangue total e baço de suínos

ROCKVILLE, Maryland, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Tetracore Inc. (Tetracore) anunciou hoje o licenciamento de seu kit de teste de diagnóstico de DNA do vírus da peste suína africana (VPSA) VetAlert™ pelo Centro de Biologia Veterinária (CVB) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA). É o primeiro produto de diagnóstico do VPSA licenciado pela USDA. O teste é fabricado nos Estados Unidos e é fundamental para uma resposta rápida no caso de um surto de PSA. Além disso, esse kit de diagnóstico oferece aos profissionais dos serviços de emergências uma ferramenta fundamental para mitigar os impactos potencialmente catastróficos de um surto do VPSA na economia e no bem-estar dos animais.

O kit de teste de DNA do VPSA de alto desempenho da VetAlert foi desenvolvido por cientistas da Tetracore e será comercializado e vendido pela Tetracore.

"Já é do conhecimento de todos que os vírus sofrem mutações e evoluem e, por isso, os projetos de testes de PCR estabelecidos devem ser periodicamente reavaliados para garantir que os projetos de testes continuem sendo adequados para sua finalidade", disse o Dr. Callahan, gerente de desenvolvimento de negócios e contato da Tetracore com o Centro de Biologia Veterinária do USDA. Com isso em mente, a Tetracore avaliou sequências virais contemporâneas do VPSA, bem como sequências dos 24 genótipos conhecidos do VPSA, para projetar um novo conjunto iniciador/sonda, que foi combinado com nosso teste original para criar um rPCR do VPSA, o kit de teste de DNA do VPSA VetAlert.

O projeto atualizado do teste foi validado em estudos com vários parceiros de estudo como: (1) Centro de Investigación en Sanidad Animal, Instituto Nacional De Investigaciones Agrarias (CISA-INIA, Espanha); (2) Instituto Nacional Veterinário (SVA, Suécia); (3) Sciensano (Bélgica); e outros laboratórios internacionais e dos EUA, onde o teste demonstrou desempenho equivalente em comparação com os métodos de teste de referência utilizados pelos parceiros de estudo.

Sobre a Tetracore, Inc.

A Tetracore é uma empresa de biotecnologia especializada no desenvolvimento e fabricação de dispositivos e testes de diagnóstico para detecção de doenças infecciosas. Localizada no corredor de biotecnologia de Rockville, Maryland. A Tetracore foi fundada em 1998 pela antiga Comissão Especial de Inspetores de Armas Biológicas das Nações Unidas e por cientistas do Instituto de Pesquisa Médica Naval em Bethesda, Maryland. Para mais informações, acesse www.tetracore.com ou entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Tetracore® é uma marca registrada, e VetAlert é uma marca comercial da Tetracore, Inc.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/371337/Tetracore_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1678328/Vet_Alert_DNA_Logo_ID_96109cd3f66b_Logo.jpg

FONTE Tetracore, Inc.

http://www.tetracore.com



