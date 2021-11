Tetracore, Inc. lance le premier test PCR en temps réel autorisé par l'USDA pour détecter le virus de la peste porcine africaine dans des échantillons de sang complet et de rate de porc

ROCKVILLE, Maryland, 5 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Tetracore, Inc. (Tetracore) a annoncé aujourd'hui que le Centre des produits biologiques vétérinaires (CVB) du ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA) lui a octroyé une licence d'utilisation relative à son kit de test de diagnostic ADN VetAlert™ permettant de détecter le virus de la peste porcine africaine (PPA). Il s'agit de la première solution de diagnostic autorisée par l'USDA pour la détection de la PPA. Elle est de plus fabriquée aux États-Unis, ce qui représente un élément essentiel pour garantir une intervention rapide en cas d'éclosion de PPA. En outre, cette trousse de diagnostic fournit aux premiers intervenants en santé animale un outil essentiel pour atténuer les répercussions potentiellement catastrophiques sur l'économie et le bien-être des animaux en cas d'une éclosion de PPA.

Le kit hautement performant de test de diagnostic ADN VetAlert de la PPA a été mis au point par des scientifiques de Tetracore et sera mis en marché et vendu par cette dernière.

« C'est bien connu, les virus mutent et évoluent. Pour cette raison, les modèles de tests PCR établis devraient être réévalués périodiquement pour s'assurer qu'ils restent adaptés à l'usage prévu », a affirmé le Dr Callahan, directeur du développement commercial et agent de liaison CVB de l'USDA auprès de Tetracore. Dans cette optique, Tetracore a évalué les séquences virales contemporaines de la grippe porcine africaine et les séquences de 24 génotypes associés au virus afin de concevoir un nouveau jeu d'amorces-sondes qui a été mélangé au test d'origine pour créer un test PCR aléatoire (rPCR) actualisé du virus PPA, le kit de test de diagnostic ADN VetAlert de la PPA.

La conception actualisée du test a été validée dans le cadre d'études menées en collaboration avec plusieurs partenaires, notamment : (1) Centro de Investigación en Sanidad Animal, Instituto Nacional De Investigaciones Agrarias (CISA-INIA, Spain); (2) L'institut vétérinaire national suédois (SVA, Suède); (3) Sciensano (Belgique); et différents laboratoires internationaux et américains. Au cours des différentes études, le test a montré un rendement équivalent en comparaison aux méthodes d'essai de référence utilisées par les partenaires d'étude.

À propos de Tetracore, Inc.

Tetracore est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement et la fabrication de dispositifs de diagnostic et de tests pour la détection de maladies infectieuses. Situé dans l'antre de la biotechnologie à Rockville, dans le Maryland. Tetracore a été fondé en 1998 par d'anciens inspecteurs spécialisés dans les armes biologiques de la Commission spéciale des Nations Unies et des scientifiques de l'Institut de recherche médicale de la marine à Bethesda, dans le Maryland. Pour plus d'informations, visitez le site www.tetracore.com ou contactez-nous à l'adresse [email protected].

®Tetracore est une marque déposée et VetAlert est une marque de Tetracore, Inc.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/371337/Tetracore_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1678328/Vet_Alert_DNA_Logo_ID_96109cd3f66b_Logo.jpg

Related Links

http://www.tetracore.com



SOURCE Tetracore, Inc.