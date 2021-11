Tetracore, Inc. führt ersten USDA-lizenzierten Echtzeit-PCR-Test zum Nachweis für das Virus der Afrikanischen Schweinepest in Schweinevollblut- und Milzproben ein

ROCKVILLE, Maryland, 5. November 2021 /PRNewswire/ -- Tetracore, Inc. (Tetracore) hat heute die Lizenzierung seines VetAlert™ DNA-Diagnosetestkits für das Virus der Afrikanischen Schweinepest (ASP-Virus, engl. ASFV) durch das Center for Veterinary Biologics (CVB) des United States Department of Agriculture (USDA) bekannt gegeben. Es ist das erste von der USDA zugelassene Diagnoseprodukt für das ASP-Virus und wird in den USA hergestellt, was für eine schnelle Reaktion im Falle eines ASP-Ausbruchs von entscheidender Bedeutung ist. Darüber hinaus bietet dieses Diagnose-Kit den Ersthelfern im Bereich der Tiergesundheit ein wichtiges Instrument, um die potenziell katastrophalen wirtschaftlichen und tierschutzrelevanten Auswirkungen eines ASP-Ausbruchs zu mindern.

Das VetAlert ASFV DNA-Hochleistungstestkit wurde von Tetracore-Wissenschaftlern entwickelt und wird von Tetracore vermarktet und verkauft.

„Es ist bekannt, dass Viren mutieren und sich weiterentwickeln. Aus diesem Grund sollten etablierte PCR-Testdesigns regelmäßig neu bewertet werden, um sicherzustellen, dass die Testdesigns weiterhin für den Zweck geeignet sind", erklärte Dr. Callahan, Geschäftsentwicklungsmanager und USDA CVB-Verbindungsperson für Tetracore. Vor diesem Hintergrund bewertete Tetracore aktuelle ASFV-Virussequenzen sowie Sequenzen zu den 24 bekannten ASFV-Genotypen, um ein neues Primer-Sonden-Set zu entwickeln, das mit unserem ursprünglichen Test kombiniert wurde, um ein aktualisiertes ASFV-rPCR, das VetAlert ASFV DNA-Testkit, zu entwickeln.

Das aktualisierte Testdesign wurde in Studien mit mehreren Studienpartnern validiert, unter anderem: (1) Centro de Investigación en Sanidad Animal, Instituto Nacional De Investigaciones Agrarias (CISA-INIA, Spanien); (2) Nationales Veterinärinstitut (SVA, Schweden); (3) Sciensano (Belgien) sowie weitere internationale und US-amerikanische Labors, in denen der Test eine gleichwertige Leistung im Vergleich zu den von den Studienpartnern verwendeten Referenztestmethoden zeigte.

Tetracore ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von diagnostischen Geräten und Assays für den Nachweis von Infektionskrankheiten spezialisiert hat. Das Unternehmen befindet sich im Biotechnologie-Korridor in Rockville, Maryland. Tetracore wurde 1998 von ehemaligen Inspektoren der UN-Sonderkommission für biologische Waffen und Wissenschaftlern des Naval Medical Research Institute in Bethesda, Maryland, gegründet. Weitere Informationen finden Sie auf: www.tetracore.com oder kontaktieren Sie uns unter [email protected].

®Tetracore ist eine eingetragene Handelsmarke und VetAlert ist eine Handelsmarke von Tetracore, Inc.

