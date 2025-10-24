TetraScience lance le programme Scientific AI Lighthouse avec Takeda comme partenaire fondateur

Repenser et remodeler la science à l'ère de l'IA

BOSTON, 24 octobre 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience , la société spécialisée dans les données scientifiques et l'IA, a lancé aujourd'hui son programme Scientific AI Lighthouse (SAIL) avec Takeda en tant que partenaire fondateur. Ce programme présente un nouveau modèle conçu pour transformer la façon dont la R&D et la fabrication biopharmaceutiques sont menées à l'ère de l'IA.

En tant que partenaire fondateur de SAIL, Takeda bénéficiera d'un accès privilégié à la gamme complète de données et de capacités d'IA de TetraScience pour accélérer la découverte de médicaments alimentée par l'IA, réduire les temps de cycle CMC, permettre la modélisation in silico et augmenter la productivité des scientifiques grâce à l'utilisation de l'IA agentique. Le programme est conçu pour permettre aux organisations biopharmaceutiques de mettre plus de produits sur le marché à moindre coût et à moindre risque en augmentant la productivité et en améliorant la qualité des candidats.

Pendant des décennies, la productivité de la R&D pharmaceutique a été limitée par des ensembles de données très fragmentés, des flux de travail personnalisés, des processus manuels et des approches de projets uniques qui n'ont pas réussi à évoluer. Le modèle SAIL de TetraScience introduit un ensemble de capacités entièrement intégrées, spécialement conçues pour l'ère de l'IA, qui répondent directement à ces défis :

Scientific Data Foundry

Déconstruit les données scientifiques - capturées dans des silos de fournisseurs propriétaires - en unités atomiques (mesures expérimentales, métadonnées, résultats dérivés, télémétrie des instruments). Celles-ci sont organisées en schémas, taxonomies et ontologies propres à l'IA, puis transformées en produit en vue d'une réutilisation, d'une amélioration continue et d'un partage fédéré. Cela protège les données biopharmaceutiques contre le verrouillage des fournisseurs dans un paysage en évolution rapide d'ELN, de LIMS, d'instruments, d'IdO et de robotique, tout en améliorant la conformité et la préparation à l'audit.

Scientific Use Case Factory

Transforme en produit et produit en masse des cas d'utilisation et des flux de travail basés sur l'IA en combinant les données natives de l'IA de la Foundry dans des processus standardisés, reproductibles et configurables. Des centaines de cas d'utilisation scientifique commune dans la chaîne de valeur de la R&D et de la fabrication seront déployés dans le cadre du programme SAIL, puis mis à la disposition de l'industrie biopharmaceutique.

Tetra AI

Fournit des capacités agentiques semi-autonomes et entièrement autonomes pour aider les scientifiques à naviguer dans des processus complexes à plusieurs étapes dans le domaine de la recherche et du développement. Tetra AI identifie et fournit de manière proactive les données les plus pertinentes à travers diverses expériences, couvre des espaces chimiques et biologiques plus vastes, révèle des modèles que les flux de travail manuels ne voient pas, et synthétise de vastes entrées en parallèle pour guider des décisions plus rapides et plus sûres.

Sciborgs

Pour garantir une adoption et une gestion du changement réussies, TetraScience déploie à l'avance des équipes de scientifiques-ingénieurs - les " Sciborgs " - qui opèrent au carrefour de la science, des données et de l'IA. Les Sciborgs accélèrent la transformation culturelle et opérationnelle en s'intégrant aux équipes des clients, assurant ainsi une adoption durable de l'IA scientifique.

Ensemble, ces quatre éléments créent une boucle de création de valeur qui se renforce d'elle-même : Chaque ensemble de données affiné dans la Foundry améliore la fidélité des flux de travail futurs ; chaque cas d'utilisation produit dans la Factory alimente Tetra AI en apprentissage ; et chaque nouvelle ontologie s'intègre et s'amplifie à travers les différents flux de travail et domaines. Il en résulte un cercle vertueux d'innovation scientifique : Une plus grande utilisation génère de meilleures données, ce qui permet d'obtenir des informations de meilleure qualité, qui à leur tour permettent de nouveaux cas d'utilisation plus puissants.

« Intégrer l'IA et les technologies numériques dans la chaîne de valeur de la R&D est l'un des principaux domaines stratégiques de Takeda pour notre avenir », a déclaré Nicole Glazer, responsable des données, du numérique et de la technologie pour la R&D chez Takeda. « Notre approche de la R&D basée sur les données réduira les délais de découverte, permettra d'identifier les cibles plus rapidement et nous aidera à concevoir de meilleurs candidats thérapeutiques. »

« En transformant la manière dont nos scientifiques accèdent aux données de recherche, les analysent et les partagent, nous ouvrons de nouvelles possibilités pour accroître la productivité et offrons des perspectives alimentées par l'IA grâce à un environnement de données en ligne connecté », a déclaré Jim Villa, responsable mondial de la stratégie et des opérations de recherche chez Takeda. « Au-delà de l'amélioration de la productivité, nous stimulons l'innovation en exploitant les données et l'IA agentique pour intégrer les informations plus rapidement, découvrir de nouvelles connexions, définir de meilleures hypothèses et accélérer l'innovation dans notre moteur de découverte de médicaments. »

« Depuis des décennies, l'industrie pharmaceutique vit dans l'ombre de la loi d'Eroom, selon laquelle les coûts de développement des médicaments doublent environ tous les neuf ans », a déclaré Patrick Grady, PDG de TetraScience. « En faisant évoluer l'industrie, de projets de données et de flux de travail non évolutifs et sur mesure vers des données scientifiques natives de l'IA transformées en produit et industrialisées et des flux de travail basés sur l'IA, nous pouvons contribuer à infléchir la courbe de la loi d'Eroom - accélérant la découverte, réduisant les temps de cycle et repoussant les limites de ce que la science peut réaliser. Notre partenariat SAIL avec Takeda est un modèle pour l'avenir de l'industrie. »

