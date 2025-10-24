TetraScience lanceert Scientific AI Lighthouse-programma met Takeda als stichtend partner

Herwerking van de wetenschap met nieuwe platformen voor het AI-tijdperk

BOSTON, 24 oktober 2025 /PRNewswire/ -- TetraScience , de Scientific Data & AI Company, lanceerde vandaag haar SAIL-programma (Scientific AI Lighthouse) met Takeda als stichtende partner. Dit programma introduceert een nieuw model dat ontworpen is om de manier waarop biofarmaceutische R&D en productie in het AI-tijdperk worden uitgevoerd te transformeren.

Als stichtend SAIL-partner heeft Takeda als eerste toegang tot het volledige scala data en AI-mogelijkheden van TetraScience om de ontdekking van geneesmiddelen op basis van AI te versnellen, CMC-cyclustijden te verkorten, in silico modellering mogelijk te maken en de productiviteit van wetenschappers te verhogen door het gebruik van agentic AI. Het programma is ontworpen om biofarmaceutische organisaties in staat te stellen meer producten op de markt te brengen tegen lagere kosten en met minder risico's door de productiviteit te verhogen en de kwaliteit van kandidaat-geneesmiddelen te verbeteren.

Decennialang werd de productiviteit van farmaceutische R&D beperkt door zeer gefragmenteerde datasets, op maat gemaakte workflows, handmatige processen en eenmalige projectbenaderingen die er niet in slaagden op schaal te komen. Het SAIL-model van TetraScience introduceert een volledig geïntegreerde set mogelijkheden, speciaal ontwikkeld voor het AI-tijdperk, die deze uitdagingen rechtstreeks aanpakt:

Scientific Data Foundry

Deconstrueert wetenschappelijke gegevens, vervat in eigen silo's van leveranciers, tot atomaire eenheden (experimentele metingen, metadata, afgeleide resultaten, instrument telemetrie). Deze worden georganiseerd in schema's, taxonomieën en ontologieën gebaseerd op AI, en vervolgens geschikt gemaakt voor hergebruik, voortdurende verbetering en gefedereerd delen. Dit beschermt biofarmaceutische gegevens tegen vendor lock-in in een snel evoluerend landschap van ELN's, LIMS, instrumenten, IoT en robotica, terwijl het de naleving van de regelgevingen en auditparaatheid verbetert.

Scientific Use Case Factory

Productiseert en massaproduceert op AI gebaseerde usecases en workflows door gegevens aangestuurd door AI uit de Foundry te combineren in gestandaardiseerde, herhaalbare en configureerbare processen. Honderden gemeenschappelijke wetenschappelijke usecases in de waardeketen van R&D en productie zullen in het kader van het SAIL-programma worden ingezet en vervolgens ruim aan de biofarmaceutische industrie beschikbaar worden gesteld.

Tetra AI

Biedt semi-autonome en volledig autonome agentic mogelijkheden om wetenschappers te helpen hun weg te vinden in complexe, uit meerdere stappen bestaande processen binnen R&D. Tetra AI identificeert en levert proactief de meest relevante gegevens van uiteenlopende experimenten, doorkruist bredere chemische en biologische domeinen, onthult patronen die handmatige workflows missen en synthetiseert parallel enorme inputs om snellere, zelfverzekerdere beslissingen te kunnen nemen.

Sciborgs

Om een succesvolle adoptie en een succesvol veranderingsmanagement te garanderen, zet TetraScience teams van wetenschappers-ingenieurs — " Sciborgs " — in, die op het raakvlak van wetenschap, data en AI actief zijn. Sciborgs versnellen culturele en operationele transformatie via inbedding in klantenteams en zorgen zo voor een duurzame invoering van Scientific AI.

Samen creëren deze vier elementen een zichzelf versterkende kringloop van waardecreatie: Elke dataset die in de Foundry wordt verfijnd, verhoogt de betrouwbaarheid van toekomstige workflows; elke usecase die in de Factory wordt geproduceerd, voedt het leerproces terug naar Tetra AI; en elke nieuwe ontologie verbindt workflows en domeinen met elkaar. Het resultaat is een wetenschappelijk innovatievliegwiel — meer gebruik genereert betere gegevens, wat inzichten van hogere kwaliteit oplevert, die op hun beurt nieuwe, krachtigere gebruiksscenario's mogelijk maken.

"Het inbedden van AI en digitale technologieën in de R&D-waardeketen is een van de strategische kerngebieden van Takeda voor onze toekomst," verklaart Nicole Glazer, Head of R&D Data, Digital & Technology van Takeda. "Onze datagestuurde R&D-aanpak zal de ontdekkingstijd verkorten, het identificeren van targets versnellen en ons helpen betere therapeutische kandidaat-geneesmiddelen te ontwerpen."

"Door de manier waarop onze wetenschappers onderzoeksgegevens openen, analyseren en delen te transformeren, ontsluiten we nieuwe productiviteitsniveaus en maken we inzichten aangestuurd door AI mogelijk via een verbonden, online dataomgeving," aldus Jim Villa, Global Head of Research Strategy & Operations van Takeda. "Naast het verhogen van de productiviteit, stimuleren we innovatie door gebruik te maken van data en agentic AI om informatie sneller te integreren, nieuwe verbanden te ontdekken, betere hypotheses te definiëren en innovatie in onze motor voor het ontdekken van geneesmiddelen te versnellen."

"De farmaceutische industrie leeft al tientallen jaren in de schaduw van de Wet van Eroom: de vaststelling dat de kosten voor ontwikkeling van geneesmiddelen ongeveer elke negen jaar verdubbelen," zegt Patrick Grady, CEO van TetraScience. "Door de industrie te laten evolueren van onschaalbare, op maat gemaakte gegevensprojecten en workflows naar op productie gerichte en geïndustrialiseerde wetenschappelijke gegevens gebaseerd op AI en workflows aangestuurd door AI, kunnen we helpen de curve van de Wet van Eroom om te buigen, teneinde ontdekkingen te versnellen, cyclustijden te verkorten en de grenzen van wat de wetenschap kan bereiken te verleggen. Ons SAIL-partnerschap met Takeda staat model voor de toekomst van de industrie."

Over TetraScience

TetraScience is de Scientific Data & AI Company. De Scientific Data Foundry zet de "grondstoffen" van de wetenschap om in gegevens gebaseerd op AI, terwijl de Scientific Use Case Factory workflows aangestuurd door AI industrialiseert voor R&D en productie. Tetra AI verbindt de Foundry en Factory en biedt agentic mogelijkheden die wetenschappers door complexe workflows loodsen, domeinoverstijgende inzichten naar boven brengen en wetenschappelijke resultaten versnellen. Met de steun van Insight Partners, Impetus Ventures, Underscore_VC en Alkeon Capital en het vertrouwen van 's werelds toonaangevende biofarmaceutische bedrijven en wereldwijde partners, waaronder NVIDIA, Databricks, Snowflake en Microsoft, werkt TetraScience aan nieuwe platformen ten behoeve van 's werelds wetenschappelijke industrieën voor het AI-tijdperk. Meer informatie: tetrascience.com .

Mediacontact: [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2749538/tetrascience_logo_logo_color_Logo.jpg