Texas es el tercer estado más popular para los compradores internacionales de viviendas

AUSTIN, Texas, 7 de septiembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Según el Informe de Compradores Internacionales de Viviendas de Texas publicado hoy por Texas REALTORS, los compradores internacionales adquirieron cerca de 10,000 viviendas en Texas desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, lo que representa $4,900 millones en ventas.

El estado de la estrella solitaria ocupó el tercer lugar en la nación, detrás de Florida y California, para viviendas vendidas a compradores internacionales. Texas representó el 9% de todas las viviendas adquiridas por compradores internacionales en los Estados Unidos, con 9,630 casas vendidas entre un total de 107,000 en todo el país. Las compras internacionales de viviendas disminuyeron un 31% en los Estados Unidos en comparación con el informe del año pasado.

"La pandemia tuvo un impacto significativo en el número de compradores de viviendas extranjeros durante el último año", comentó Marvin Jolly, presidente de Texas Realtors. "Aún así, Texas siguió siendo uno de los principales destinos para que las personas de todo el mundo compren una casa aquí. Los compradores internacionales de viviendas siguen eligiendo a Texas porque reconocen la solidez de nuestra economía, la abundancia de oportunidades de inversión y el atractivo costo de vida".

El 42% de los compradores de viviendas internacionales en Texas provino de la región de América Latina y el Caribe, y el 30% de la región de Asia y Oceanía. Texas fue el destino principal de los compradores internacionales de viviendas de México. Entre todos los compradores de México que adquirieron una vivienda en los Estados Unidos, el 29% compró en Texas. Entre los compradores de la India, el 11% eligió Texas.

Por el lado comercial de las transacciones inmobiliarias internacionales, Texas empato con Florida como el segundo destino más popular para los compradores que trabajan con agentes inmobiliarios, de acuerdo con el informe 2021 de Commercial Real Estate International Business Trends de la National Association of Realtors.

Jolly concluyó: "La demanda de bienes raíces, comerciales o residenciales en Texas se extiende mucho más allá de nuestra nación. Ya sea que alguien se mude al lado de su residencia previa, desde otro estado o de la otra mitad del mundo, todos los compradores de viviendas pueden beneficiarse trabajando con un Texas Realtor para ayudarles a navegar por el mercado local y encontrar la mejor propiedad para sus intereses".

Acerca del Informe de Compradores Internacionales de Viviendas de Texas

El Informe de Compradores Internacionales de Viviendas de Texas está basado en los datos de la encuesta International Transactions in U.S. Residential Real Estate de National Association of REALTORS® y la edición 2021 de Commercial Real Estate International Business Trends. Texas REALTORS® distribuye información acerca del mercado inmobiliario de Texas cada mes, incluyendo estadísticas trimestrales del mercado, tendencias entre compradores y vendedores de viviendas, ventas de viviendas de lujo, ventas de condominios, entre otros.

Acerca de Texas REALTORS®

Con más de 140,000 miembros, Texas REALTORS® es una organización de afiliados profesionales que representa todos los aspectos del sector inmobiliario en Texas. Somos quienes abogamos por REALTORS® y por los derechos de propiedad privada en Texas. Visite texasrealestate.com para conocer más.

