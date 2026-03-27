Texas Regional Bank anuncia una asociación de factoraje transfronterizo con Capital X

HARLINGEN, Texas, 27 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Texas Regional Bank (TRB) anunció una asociación estratégica con la firma de factoraje con sede en México Capital X para establecer una colaboración de factoraje transfronterizo que apoye el comercio entre exportadores mexicanos y compradores estadounidenses. La iniciativa amplía las capacidades internacionales del banco a la vez que fortalece las soluciones de financiamiento que facilitan el comercio entre México y Texas.

A través de la asociación, TRB y Capital X presentarán soluciones de financiamiento que apoyarán a los exportadores mexicanos que venden a empresas en Texas y en todo Estados Unidos. La colaboración combina la estabilidad y el marco regulatorio de una institución bancaria estadounidense con la experiencia en el mercado local y la experiencia operativa de una empresa mexicana de factoraje.

Encabezada por la división de Banca Privada Internacional de TRB, que proporciona soluciones bancarias y financieras transfronterizas, esta iniciativa representa un paso importante en el esfuerzo continuo del banco para fortalecer su plataforma internacional y apoyar a las empresas que operan a lo largo del corredor comercial Texas-México.

"La expansión de nuestras capacidades internacionales es una parte importante de la estrategia a largo plazo de TRB", afirmó Eduardo Caso, vicepresidente ejecutivo y director de Banca Privada Internacional. "A través de nuestra asociación con Capital X, estamos creando una estructura que respalda el comercio transfronterizo al tiempo que brinda a los exportadores un mejor acceso a la liquidez y una evaluación crediticia disciplinada centrada en los compradores estadounidenses".

El factoraje permite a los exportadores convertir las cuentas por cobrar en capital circulante mediante la venta de facturas a una institución financiera. La estructura es particularmente valiosa en el comercio internacional, donde los plazos de pago a menudo se extienden de 60 a 120 días y los exportadores requieren liquidez predecible para respaldar la producción y cumplir con los nuevos pedidos.

Bajo el marco de asociación, TRB trabajará junto con Capital X para evaluar las cuentas por cobrar vinculadas a los compradores estadounidenses al tiempo que proporciona supervisión bancaria, gestión de riesgos y la infraestructura financiera que respalda el proceso de financiamiento y cobro. A través de la plataforma bancaria estadounidense de TRB, los pagos de los compradores se pueden recibir, monitorear y administrar dentro de un entorno financiero regulado, fortaleciendo la transparencia y la disciplina crediticia en toda la estructura.

"Esta alianza refleja el tipo de colaboración reflexiva necesaria para apoyar a las empresas que operan entre dos economías", dijo Guillermo Gómez, Oficial de Banca Internacional y Factoring. "Al combinar la plataforma bancaria de TRB con la experiencia de Capital X en el mercado mexicano, estamos creando una solución diseñada para ayudar a los exportadores a administrar el flujo de efectivo, navegar por las complejidades comerciales transfronterizas y continuar haciendo crecer sus negocios".

El corredor Texas-México sigue siendo una de las regiones comerciales más activas del mundo. Al reunir a una institución bancaria estadounidense y un socio de factoraje mexicano, TRB y Capital X tienen como objetivo proporcionar a los exportadores y sus compradores estadounidenses estructuras de financiamiento que respalden el comercio al tiempo que mantienen una sólida gobernanza, transparencia y disciplina crediticia.

La asociación también refleja el compromiso más amplio de TRB de ampliar las capacidades de su plataforma de banca privada internacional, que proporciona soluciones financieras para personas, familias y empresas que operan a través de las fronteras.

Acerca de TRB Banca Privada Internacional

TRB Banca Privada Internacional brinda servicios financieros especializados a personas, familias y empresas con intereses financieros entre Estados Unidos y México. La división apoya las necesidades bancarias transfronterizas a través de soluciones diseñadas para facilitar el comercio internacional, la gestión de divisas y la coordinación financiera entre jurisdicciones.

Operando dentro de la plataforma de servicios financieros diversificados de Texas Regional Bank, TRB International Private Banking combina la solidez y el marco regulatorio de una institución financiera estadounidense con una profunda experiencia regional en el corredor comercial Texas-México.

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Acerca de Texas Regional Bank

Fundado en 2010 y arraigado en el propósito local, Texas Regional Bank (TRB) es una institución financiera privada que brinda servicios completos de banca basada en relaciones a las comunidades a las que sirve. Con más de 35 ubicaciones en todo el Valle del Río Grande, Texas Hill Country, Houston y Dallas–Fort Worth Metroplex, TRB ofrece un conjunto completo de soluciones financieras para personas, familias y empresas a través de equipos dirigidos localmente y respaldados por la escala y las capacidades de una plataforma diversificada de servicios financieros. Junto con sus filiales, TRB ofrece servicios de banca nacional e internacional, gestión de fideicomisos y patrimonios, seguros, hipotecas, mercados de capitales, desarrollo económico y cambio de divisas.

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FUENTE Texas Regional Bank