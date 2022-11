Texturas e sons ricos - TV Toshiba M550L

HONG KONG, 28 de novembro de 2022 /PRNewswire/-- A TV Toshiba foi anunciada como a televisão oficial da Copa do Mundo FIFA Catar 2022™. Desde o seu lançamento em mercados locais em todo o mundo, a TV Toshiba M550L vem arrancando aplausos por sua imagem, som e desempenho do sistema, o que a torna uma escolha digna da era digital para o entretenimento doméstico de qualidade.

Em linha com o compromisso da TV Toshiba com a tecnologia inovadora, a M550L reúne uma série de recursos diferenciados pelo melhor valor possível em sua faixa de preço. O notável recurso Restauração de textura fina, embutido na interface da tela, permite que a TV Toshiba M550L otimize as imagens e ofereça a melhor textura para uma experiência de imagem próxima ao 4K. A restauração das imagens em qualquer lugar as mantém com a precisão ideal para o deleite do espectador.

A TV Toshiba M550L também é uma potência de áudio, equipada com os recursos REGZA Power Audio PRO e o Dolby Atmos refinados acusticamente. Esses recursos foram combinados para produzir o eletrizante baixo e os tons finamente sintonizados, mas com os sons naturais pelos quais a M550L é aclamada sem nenhuma inconsistência. A acústica do Dolby Atmos dá um passo adiante na redefinição da paisagem sonora que a TV Toshiba M550L cria e leva a experiência do cinema para residências a novos patamares imersivos com o sistema de som surround.

O incrível sistema de som surround daTV Toshiba M550L oferece transmissão perfeita de sons através de vários canais de saída que cercam o espectador e enchem a sala com os sons mais altos e puros dos conteúdos assistidos. Seja para jogos ou filmes, o sistema surround da M550L foi criado para oferecer sons com esplêndida fidelidade e profundidades hipnotizantes para proporcionar uma experiência de visualização inesquecível.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1955416/image_5022994_28247910.jpg

FONTE Toshiba TV

