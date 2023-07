The Access Bank UK Ltd se développe à l'international et soutient le bien-être des communautés

plus de 100 millions de dollars de chiffres d'affaires pour la troisième année consécutive

croissance du chiffre d'affaires de 18 % en glissement annuel à 131,5 millions de dollars

les bénéfices avant impôts ont augmenté de 13 %, passant de 51,9 millions de dollars à 58,7 millions de dollars

les revenus du Trade Finance ont augmenté de 12 % en glissement annuel pour atteindre 62,6 millions de dollars

les dépôts des clients de la banque commerciale ont atteint 1,252 milliard de dollars, soit une hausse de 34 % en glissement annuel

la carte de débit Visa vient s'ajouter à notre portefeuille de services axés sur le client

LONDRES, 17 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Une journée Access Bank Polo Day au Guards Polo Club Windsor a combiné la célébration d'une nouvelle année de croissance commerciale internationale exceptionnelle pour The Access Bank UK Ltd avec une fabuleuse collecte de fonds pour le programme de construction d'écoles de l'UNICEF au Nigéria. Le tout dans le cadre des impressionnantes initiatives de collecte de fonds de The Access Bank/Fifth Chukker à travers l'Afrique.

L-R: The 14th Emir of Kano, Khalifa Muhammadu Sanusi, II; Group Managing Director/CEO of Access Holdings Plc, Mr. Herbert Wigwe; Governor Dauda Lawal of Zamfara State, Nigeria join Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State, Nigeria presenting the Access Challenge Cup at the winner prize presentation to the captain of Access Bank polo team. Pledges for the building of 200 classroom blocks made 8000 children the real winners on the day.

Pour Jamie Simmonds, directeur général de The Access Bank UK Ltd, le fait marquant d'une solide performance financière opérationnelle a été l'obtention de l'approbation des régulateurs français pour l'ouverture d'une succursale réglementée à Paris. « Il s'agit d'un développement important qui représente le dernier succès de la banque dans l'expansion de l'empreinte internationale de notre groupe mère au-delà de l'Afrique, de la City de Londres et de sa succursale à Dubaï. »

« Au cours de l'année, la Banque a remporté le prix "International Investor publications" en tant que "Most innovative Trade Finance African Bank-UK" ainsi que le prix "Best African Trade Finance" décerné par International Finance pour la sixième année consécutive et le prix "Best Africa Trade Finance Bank" décerné par Capital Finance International pour la huitième année consécutive. » Faire passer les besoins des clients avant les siens est la norme selon laquelle la banque se juge et juge ses performances. « Nous sommes une banque dont la croissance a été alimentée par la force des relations avec ses clients. Cela nous permet de développer des produits innovants et les meilleures solutions financières pour nos clients. »

Herbert Wigwe, directeur général du groupe Access Holdings PLC et président de The Access Bank UK Ltd, a déclaré : « Les succès de The Access Bank UK Ltd ont constitué une étape majeure dans le développement du groupe bancaire, qui est devenu la plus grande banque nigériane en termes d'actifs et la plus grande d'Afrique en termes de clientèle, et qui a tracé notre voie pour l'avenir et notre vision pour devenir la banque africaine la plus respectée au monde. Notre soutien continu à l'initiative Fifth Chukker - UNICEF reflète notre vision de notre rôle en tant qu'agent de changement au Nigeria et en Afrique, qui peut aider à instituer un développement socio-économique grâce à des pratiques commerciales responsables, des initiatives sociales et la prise en compte de l'environnement. » « Nous continuons à chercher des moyens de consacrer davantage de ressources à l'aide aux enfants. Nous faisons partie de la communauté et, à ce titre, nous devrions contribuer à son bien-être. »

Depuis que l'initiative UNICEF/Banque d'accès a été lancée, elle a permis de reconstruire des écoles à Kaduna et de maintenir plus de 8 000 élèves en formation continue. Dans le même temps, de nouveaux bâtiments scolaires et un bâtiment destiné à l'apprentissage de l'informatique ont été construits dans un environnement scolaire plus sûr et plus convivial. Les communautés qui entourent les écoles bénéficient d'un soutien sous la forme de forages pour l'eau et de machines à coudre et à meuler pour assurer l'emploi et stimuler le développement économique et social.

