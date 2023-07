The Access Bank UK Ltd. wächst international und unterstützt das Wohlergehen der Gemeinschaft

Das dritte Jahr in Folge über 100 Mio. US-Dollar Einnahmen

Einkommenszuwachs von 18 % gegenüber dem Vorjahr auf 131,5 Mio. US-Dollar

Der Gewinn vor Steuern stieg um 13 % von 51,9 Mio. US-Dollar auf 58,7 Mio. US-Dollar

Die Erträge aus der Handelsfinanzierung stiegen im Jahresvergleich um 12 % auf 62,6 Mio. US-Dollar

Die Kundeneinlagen im Bereich Commercial Banking erreichten 1,252 Mrd. US-Dollar, ein Anstieg von 34 % gegenüber dem Vorjahr

Visa-Debitkarte ergänzt unser Portfolio kundenorientierter Dienstleistungen

LONDON, 17. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Ein stimmungsvoller Access Bank Polo Day im Guards Polo Club Windsor kombinierte die Feierlichkeiten eines weiteren Jahres herausragenden internationalen Geschäftswachstums der Access Bank UK Ltd mit einer großartigen Spendenaktion für das UNICEF-Schulbauprogramm in Nigeria. All dies ist Teil der beeindruckenden Spendeninitiativen von The Access Bank/Fifth Chukker in ganz Afrika.

L-R: The 14th Emir of Kano, Khalifa Muhammadu Sanusi, II; Group Managing Director/CEO of Access Holdings Plc, Mr. Herbert Wigwe; Governor Dauda Lawal of Zamfara State, Nigeria join Governor Babajide Sanwo-Olu of Lagos State, Nigeria presenting the Access Challenge Cup at the winner prize presentation to the captain of Access Bank polo team. Pledges for the building of 200 classroom blocks made 8000 children the real winners on the day.

Für Jamie Simmonds, Chief Executive Officer/Geschäftsführer der Access Bank UK Ltd., war der Höhepunkt eines starken Finanzergebnisses die Genehmigung der französischen Aufsichtsbehörden für die Eröffnung einer regulierten Zweigstelle der Bank in Paris. „Dies ist eine bedeutende Entwicklung und der jüngste Erfolg der Bank bei der Ausweitung der internationalen Präsenz unseres Mutterkonzerns über Afrika, die City of London und ihre Niederlassung in Dubai hinaus."

In diesem Jahr hat die Bank die Auszeichnung „International Investor publications" als „Most innovative Trade Finance African Bank-UK" sowie die Auszeichnung „Best African Trade Finance" von International Finance für das sechste Jahr in Folge und „Best Africa Trade Finance Bank" von Capital Finance International für das achte Jahr in Folge erhalten. Die Bedürfnisse der Kunden über die eigenen Bedürfnisse zu stellen, ist der Maßstab, an dem das Unternehmen sich selbst und seine Leistungen misst. „Wir sind eine Bank, deren Wachstum auf der Stärke der Kundenbeziehungen beruht. Dies ermöglicht es uns, innovative Produkte und die besten Finanzlösungen für unsere Kunden zu entwickeln."

Herbert Wigwe, Group Managing Director der Access Holdings PLC und Vorsitzender der Access Bank UK Ltd, sagt: „Die Erfolge der Access Bank UK Ltd waren ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung der Bankengruppe zur größten nigerianischen Bank in Bezug auf die Vermögenswerte und zur größten in Afrika in Bezug auf den Kundenstamm und haben unseren Kurs für die Zukunft und unsere Vision, die weltweit angesehenste afrikanische Bank zu sein, festgelegt. Unsere anhaltende Unterstützung der Fifth Chukker – UNICEF-Initiative spiegelt unser Selbstverständnis als Akteur des Wandels in Nigeria und Afrika wider, der durch verantwortungsbewusste Geschäftspraktiken, soziale Initiativen und Rücksichtnahme auf die Umwelt einen Beitrag zur sozioökonomischen Entwicklung leisten kann." „Wir suchen weiterhin nach Möglichkeiten, um mehr Mittel für die Unterstützung der Kinder bereitzustellen. Wir sind Teil der Gemeinschaft und sollten als solcher ihr Wohlergehen unterstützen."

Seit Beginn der UNICEF/Access Bank-Initiative wurden Schulen in Kaduna wiederaufgebaut und mehr als 8000 Schüler konnten ihre Ausbildung fortsetzen. Gleichzeitig wurden neue Schulgebäude und ein Informatikgebäude in einer sichereren und freundlicheren Schulumgebung errichtet. Die Gemeinden in der Umgebung der Schulen werden mit Bohrlöchern für Wasser sowie Näh- und Schleifmaschinen unterstützt, um Arbeitsplätze zu sichern und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung zu fördern.

