The Apollo携手Kwanza Jones开展全国路演

Culture In Motion是Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative（Jones•Feliciano Initiative）Producing Partner Program（出品伙伴计划）的首个启动项目。 凭借其作为全球文化灯塔的历史地位及持续推动社区影响力的承诺，The Apollo在经过严格的申请与评审流程后，获选为首家机构合作伙伴。 这项数百万美元的投资是Jones•Feliciano Initiative's transformational Impact Multiplier™模式的绝佳体现，该模式超越了单纯的资金支持，进一步为机构提供战略指导、创意支持、运营专长，并接入强大的知识与网络生态系统。 在联合创始人Kwanza Jones“资金是起点，而非终点”的理念指引下，该模式不仅强化社区建设、拓展机构能力，更致力于在“公益星期二”（Giving Tuesday）之外产生更广泛且持久的影响。

Culture In Motion路演的一大标志性特色便是SUPERCHARGED® Boost Bus™——这辆定制移动文化中心旨在直接为全国社区带来Apollo艺术的精髓、创造力与赋能力量。 Boost Bus将把The Apollo的传承、演出、叙事以及传奇的业余之夜（Amateur Night）精神带入社区，在当地与人们互动，为他们注入前行的强大动力。

借助这一势头，Culture in Motion通过四大内容支柱，将Apollo的传奇传承与大胆前瞻的创新有机融合：

艺术畅享： 现场演出、创意展示及Apollo风格节目

社区参与： 与文化机构、学校及基层组织开展合作

赋能： 引入激活机制，从而激发创造力、鼓励创新,并将灵感转化为行动

传承与创新：致敬The Apollo的悠久历史，同时拥抱新形式、新技术、新声浪。

本次路演由The Apollo联合制作，并由Kwanza Jones创立的SUPERCHARGED赋能媒体与创意工作室主导，该机构以打造变革性、充满能量的体验而知名，致力于激发勇气、自信、社区意识与行动力。 SUPERCHARGED通过体验式设计、创意制作与叙事手法，将The Apollo的标志性传承与面向未来的创新节目有机结合。

执行制片人、Apollo董事会成员、Apollo剧院前成员和Jones•Feliciano Initiative联合创始人Kwanza Jones表示：“The Apollo从来不止是一座舞台——它是一个让人们自由发声、掌握自身力量并采取行动的空间。 我与Apollo的故事始于业余之夜舞台（Amateur Night Stage），它鼓励我放声歌唱，践行我的人生使命。 这就是The Apollo的魅力所在——这里属于所有人。 我非常期待这场路演能帮助更多人书写属于自己与Apollo的故事，让未来由此启程”

The Apollo总裁兼首席执行官Michelle Ebanks表示：“公益星期二旨在通过慷慨善行凝聚社区力量，而这次合作正是这一理念的生动诠释。 通过Culture In Motion，我们将The Apollo的核心精神直接带到全国各地的人们面前。我们正与Kwanza Jones、José E. Feliciano及SUPERCHARGED团队携手合作，在The Apollo开启下一个百年之际，探索全新的连接路径。 我们诚邀各界人士共同庆祝并支持Apollo路演旅程的崭新篇章。” The Apollo首席增长官Joy Profet表示：“真正令我感到振奋的是，与Kwanza Jones、José E. Feliciano和SUPERCHARGED团队的合作，将助力推进我们的百年战略，持续推动The Apollo走向全球。 这是划时代的成就！ 这是The Apollo在91年来从未尝试过的全新举措。 当我们让这一切成为现实，并重新构想The Apollo将为世界带来怎样的体验时，我很兴奋，这一愿景将延续至Historic Apollo主舞台重新开放之后，甚至更远。”

2026年1月，Culture In Motion路演将在The Apollo（哈莱姆区）举行启程庆典。 路演将于格莱美颁奖周期间在洛杉矶正式拉开帷幕，随后穿越加州南北部的文化重镇，包括：

加利福尼亚州洛杉矶

加利福尼亚州长滩

加利福尼亚州英格尔伍德

加利福尼亚州圣地亚哥

加利福尼亚州圣克拉拉

加利福尼亚州旧金山

加利福尼亚州奥克兰

加利福尼亚州萨克拉门托

随后，这项巡演将深入全美各地的文化中心、校园与社区场馆，包括芝加哥、亚特兰大、迈阿密、华盛顿特区。更多站点待公布。 海外站点正在评估中，预计2027年初公布。

关注该活动。 有意参与、合作或承办路演活动的社区或组织，可访问https://boostbus.com了解详情。 加入我们，共同推动文化前行：#CultureInMotion，为您的社区注入#CultureBoost。

关于The Apollo

The Apollo是美国的文化瑰宝。 这是一个扎根于哈莱姆社区、充满活力的非营利组织，吸引着来自纽约各地、全美乃至全球的人士。 自1934年以来，The Apollo始终致力于颂扬、创作并呈现以非洲裔艺术家及非洲散居群体声音为核心的作品。 它也始终是社会与公民权益倡导的催化剂。 如今，The Apollo已成为致力于颂扬黑人文化与创造力的规模最大的表演艺术机构。 apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

关于SUPERCHARGED® By Kwanza Jones

由跨领域艺术家、投资人及慈善家Kwanza Jones创立并领导的SUPERCHARGED是一家前瞻未来的创意工作室与赋能平台。 凭借其标志性配方——能量+意愿+影响力——SUPERCHARGED创造充满活力的音乐、创新媒体和变革性体验，从而增强大众信心、凝聚社群力量，并激发有意义的行动。 每个项目都承载着Kwanza充满能量的愿景，为日益发展的Kwanzaverse生态系统添砖加瓦。 SUPERCHARGED的使命简单却充满激情：弘扬文化，拓展潜能，提升人类境界。 访问kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

关于Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative

Kwanza Jones & José E. Feliciano Initiative（Jones•Feliciano Initiative）是一家私人家族办公室及影响力组织，由人生挚友与事业伙伴Kwanza Jones与José E. Feliciano于2014年共同创立。 秉持慈善是投资而非施舍的理念，该倡议将战略投资与目标导向型慈善相结合，以推动长期进步。 其工作内容涵盖四大支柱：教育、创业、平等与赋权。 迄今为止，两位创始人已亲自投入逾2.5亿美元，用于推动一系列具有催化作用的举措，旨在加强社区建设、拓宽融资渠道并实现深远影响。 访问https://jonesfeliciano.com | @jonesfelicianoinitiative

