The Apollo x Kwanza Jones anuncia "Culture In Motion", un espectáculo itinerante a nivel nacional que unirá a las comunidades mediante el arte y el empoderamiento

Culture In Motion es la activación inaugural del programa de socios productores de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano (Iniciativa Jones•Feliciano). Después de un riguroso proceso de solicitud y revisión, The Apollo fue seleccionado como el primer socio institucional por su papel histórico como ejemplo cultural mundial y su compromiso continuo con el impacto en la comunidad. La inversión multimillonaria refleja el modelo transformacional de Iniciativa Jones•Feliciano Impact Multiplier™, que va más allá de las instituciones que aportan capital con orientación estratégica, apoyo creativo, experiencia operativa y acceso a un poderoso ecosistema de conocimiento y redes. Guiado por la creencia de la cofundadora Kwanza Jones de que "el financiamiento es el punto de partida, no la línea de meta", el modelo fortalece a las comunidades, amplía la capacidad institucional y multiplica el impacto a largo plazo más allá del Giving Tuesday.

Una característica distintiva del espectáculo itinerante Culture In Motion es el SUPERCHARGED®Boost Bus™, un centro cultural móvil personalizado diseñado para llevar el arte, la creatividad y el empoderamiento de Apollo directamente a los vecindarios locales. El Boost Bus transportará el legado cultural, las actuaciones, la narración y el legendario espíritu de la Amateur Night (noche de aficionados) de The Apollo a las comunidades, se unirá a las personas donde estén y les brindará un poderoso impulso para seguir avanzando.

Sobre la base de ese impulso, Culture in Motion combina el legado de Apollo con una innovación audaz y de futuro por medio de cuatro pilares de programación:

Acceso al arte: actuaciones en vivo, muestras creativas y programación al estilo Apollo

actuaciones en vivo, muestras creativas y programación al estilo Apollo Participación comunitaria: colaboraciones con instituciones culturales, escuelas y organizaciones de base

colaboraciones con instituciones culturales, escuelas y organizaciones de base Empoderamiento: activaciones que estimulan la creatividad, promueven la innovación y convierten la inspiración en acción

activaciones que estimulan la creatividad, promueven la innovación y convierten la inspiración en acción Legado e innovación: honrar el legado cultural de The Apollo mientras se adoptan nuevos formatos, tecnologías y voces emergentes

El espectáculo itinerante está coproducido por The Apollo en colaboración y dirección de SUPERCHARGED de Kwanza Jones, el estudio creativo y de medios de empoderamiento conocido por crear experiencias transformadoras y de alta energía que emanan audacia, confianza, comunidad y acción. SUPERCHARGED trae diseño experiencial, producción creativa y narración de historias que unen el legado icónico de The Apollo con una programación audaz de la próxima era.

"The Apollo siempre ha sido más que un escenario: es un espacio en el que las personas usan su voz, reconocen su poder y toman medidas", afirmó Kwanza Jones, productora ejecutiva, miembro de la junta directiva de Apollo, exmiembro de Apollo y cofundadora de la Iniciativa Jones•Feliciano. "Mi historia con Apollo comenzó en el escenario de la Amateur Night, en el que me animaron a amplificar mi voz y mi propósito. Ese es el poder de lo que hace The Apollo: es un lugar para todas las personas. Me complace que este espectáculo itinerante ayude a más personas a crear su propia historia con Apollo, una que comience justo donde están."

"Giving Tuesday se trata de fortalecer la comunidad mediante la generosidad y esta colaboración refleja exactamente eso", declaró Michelle Ebanks, presidenta y directora ejecutiva de The Apollo. "Mediante Culture In Motion, traemos la esencia misma de The Apollo directamente a la gente de todo el país. Junto con Kwanza Jones, José E. Feliciano y el equipo de SUPERCHARGED, estamos abriendo nuevos caminos para la conexión a medida que nos adentramos en el próximo siglo de The Apollo. Invitamos a todas las personas a unirse a nosotros para celebrar y apoyar este próximo capítulo de nuestra experiencia con el espectáculo itinerante de Apollo". "Lo que realmente me entusiasma es que esta alianza con Kwanza Jones, José E. Feliciano y el equipo SUPERCHARGED ayudará a avanzar en nuestra estrategia centenaria para continuar globalizando The Apollo", comentó Joy Profet, directora de Crecimiento de The Apollo. "¡Es una alianza innovadora! The Apollo nunca ha hecho algo así en 91 años. A medida que hacemos que esta iniciativa se materialice y reimaginamos cómo será la experiencia Apollo para el mundo, me complace que esto perdure más allá de la reapertura del histórico escenario principal de Apollo".

En enero de 2026, el espectáculo itinerante Culture In Motion realizará una celebración de despedida en The Apollo en Harlem. La gira iniciará oficialmente su recorrido por todo el país en Los Ángeles durante la Semana de los Grammy, antes de viajar a centros culturales dinámicos en el sur y el norte de California, que incluyen:

Los Ángeles, California

Long Beach, California

Inglewood, California

San Diego, California

Santa Clara, California

San Francisco, California

Oakland, California

Sacramento, California

A partir de ahí, el trayecto por varias ciudades recorrerá los principales centros culturales, instalaciones y lugares comunitarios de Estados Unidos, como Chicago, Atlanta, Miami, Washington D. C. y se anunciarán paradas adicionales. Los destinos internacionales están en evaluación para principios de 2027.

Siga el movimiento. Las comunidades u organizaciones interesadas en participar, colaborar u organizar una activación de espectáculo itinerante pueden encontrar más información en https://boostbus.com. Únase a nosotros para hacer avanzar la cultura: #CultureInMotion y traiga un #CultureBoost a su comunidad.

Acerca The Apollo

The Apollo es un tesoro cultural estadounidense. Es una vibrante organización sin fines de lucro arraigada en la comunidad de Harlem que involucra a personas de todo Nueva York, la nación y el mundo. Desde 1934, The Apollo ha celebrado, creado y presentado obras que centran a artistas negros y voces de toda la diáspora africana. También ha sido un catalizador para la defensa social y cívica. En la actualidad, The Apollo es la mayor institución de artes escénicas comprometida con la cultura y la creatividad negras. apollotheater.org | @apollotheater | #ApolloRoadshow

Acerca de SUPERCHARGED® de Kwanza Jones

SUPERCHARGED de Kwanza Jones es el estudio creativo de vanguardia y la plataforma de empoderamiento fundada y dirigida por la artista multidisciplinaria, inversora y filántropa Kwanza Jones. Impulsada por su fórmula característica: energía + intención + impacto, SUPERCHARGED crea música dinámica, medios innovadores y experiencias transformadoras que potencian la confianza, crean comunidad e inspiran acciones importantes. Cada proyecto lleva la huella de la visión de alto voltaje de Kwanza y contribuye al creciente ecosistema Kwanzaverse. La misión es simple pero SUPERCHARGED (sobrecargada): enaltecer la cultura, ampliar el potencial humano y mejorar a la humanidad. Visite kwanzajones.com | @kwanzajones | #CultureSUPERCHARGED

Acerca de la Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano

La Iniciativa Kwanza Jones & José E. Feliciano (Iniciativa Jones•Feliciano) es una organización privada de oficina familiar e impacto fundada en 2014 por los socios en la vida y los negocios Kwanza Jones y José E. Feliciano. Guiada por la creencia de que la filantropía es una inversión, no una organización benéfica, la Iniciativa combina inversiones estratégicas con filantropía impulsada por un propósito para avanzar en el progreso a largo plazo. El trabajo abarca cuatro pilares: educación, emprendimiento, equidad y empoderamiento. Hasta la fecha, los fundadores han comprometido personalmente más de $250 millones para catalizar los esfuerzos que fortalecen a las comunidades, aumentan el acceso al capital e impulsan un impacto significativo. Visite https://jonesfeliciano.com | @jonesfelicianoinitiative

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2836834/Apollo_x_Kwanza_Jones_Presents_Culture_In_Motion_Coming_Soon.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2836651/5652239/Jones_Feliciano_Initiative_Logo_SUPERCHARGED__by_Kwanza_Jones_logo_The_Apollo_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836835/The_Apollo_x_Kwanza_Jones.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2836836/The_Apollo_SUPERCHARGED_by_Kwanza_Jones_and_Kwanza_Jones_and_Jos__E__Feliciano_Initiative.jpg

