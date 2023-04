The Body Shop entame un nouveau chapitre

David Boynton se retire après cinq ans ; Ian Bickley, membre du conseil d'administration de Natura &Co, est nommé directeur général par intérim

LONDRES, 20 avril 2023 /PRNewswire/ -- The Body Shop (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) annonce le prochain chapitre de son histoire, avec David Boynton qui quitte son poste de directeur général et Ian Bickley, membre du conseil d'administration de Natura &Co, qui prend la barre en tant que directeur général par intérim.

Ian est un expert chevronné du secteur de la vente au détail et des biens de consommation de marque. Il possède une vaste expérience de la gestion et du développement de franchises internationales, de la stimulation de la croissance omnicanale à l'échelle mondiale et de l'innovation. Fort d'une expérience réussie dans l'accélération de la croissance internationale de Coach et Crocs, ainsi que dans le conseil aux entreprises axées sur les objectifs, Ian apporte à The Body Shop une vaste expérience pertinente. Il possède notamment une connaissance approfondie de l'entreprise, puisqu'il a déjà siégé au comité du conseil d'administration de Natura &Co dédié à The Body Shop, et qu'il a agi en tant que conseiller.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Ian travaillera en étroite collaboration avec l'équipe dirigeante de The Body Shop afin d'affiner et de développer le plan d'affaires actuel et d'accélérer le programme de transformation, l'objectif étant d'accélérer le chemin vers la rentabilité et le retour à des revenus durables. Il travaillera également en étroite collaboration avec la direction de Natura &Co pour trouver un successeur permanent à David. L'expérience et les connaissances acquises par Ian au cours de cette période seront précieuses pour façonner l'avenir de The Body Shop.

Ian a déclaré : « Je suis fier d'assumer l'importante responsabilité de gérer le formidable héritage de The Body Shop pour l'avenir. En ces temps incroyablement difficiles, le monde a plus que jamais besoin de l'esprit d'activisme de The Body Shop et de ses remarquables références sociales et environnementales. J'aurai le privilège de soutenir la marque dans ce nouveau chapitre et de développer son potentiel économique, social et environnemental afin d'obtenir des résultats tangibles et percutants ».

Ian succède à David Boynton, qui a dirigé la transformation de la marque et de l'entreprise après l'acquisition de The Body Shop par L'Oréal. David a également guidé l'entreprise dans des circonstances extraordinaires, notamment la pandémie mondiale, la guerre en Ukraine, les défis liés à la chaîne d'approvisionnement et à l'inflation des coûts, ainsi que l'incertitude des consommateurs. Plus récemment, près de 500 produits ont été rajeunis et les nouveaux magasins conceptuels « Changemaking Workshop » ont été lancés.

David a commenté : « Nous avons accompli un travail incroyable au cours des cinq dernières années. Je suis incroyablement fier de l'entreprise que nous avons bâtie ensemble et du travail que nous avons accompli pour que The Body Shop redevienne la marque passionnante et inspirante qu'elle était. Je tiens à remercier chaque personne de The Body Shop pour son ingéniosité, sa résilience, sa créativité, sa passion et sa détermination. Bien que je ne sois plus directeur général de The Body Shop, je continuerai à encourager l'entreprise depuis les coulisses et je me réjouis de la voir atteindre des sommets encore plus élevés. Je souhaite à The Body Shop beaucoup de succès pour l'avenir ».

Fabio Barbosa, PDG du groupe Natura &Co, a déclaré : « David a fait preuve d'une passion incroyable pour The Body Shop. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration de Natura &Co, nous tenons à le remercier pour son leadership. Alors que nous faisons nos adieux à David, nous nous réjouissons également du nouveau chapitre pour The Body Shop. Un chapitre qui offre des possibilités et des perspectives de réussite infinies. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous accueillons Ian Bickley. La passion de Ian pour le secteur de la vente au détail et ses réussites passées font de lui le dirigeant idéal pour insuffler une nouvelle énergie à l'entreprise. Dans le cadre de ses fonctions, Ian travaillera en étroite collaboration avec nous pour trouver un successeur permanent et défendre l'héritage d'Anita, qui continue de nous inspirer.

À propos de Natura &Co

Natura &Co est un groupe cosmétique mondial, orienté vers un but commun, multicanal et multimarque, qui comprend Avon, Natura, The Body Shop et Aesop. Natura &Co a enregistré un chiffre d'affaires net de 36,3 milliards de réaux brésiliens en 2022. Les quatre entreprises qui forment le groupe s'engagent à générer un impact économique, social et environnemental positif. Depuis 137 ans, Avon s'engage en faveur des femmes : en proposant des produits de beauté innovants et de qualité qui sont essentiellement vendus à des femmes, par des femmes. Fondée en 1969, Natura est une multinationale brésilienne du secteur des cosmétiques et des soins personnels, leader de la vente directe. Fondée en 1976 à Brighton, en Angleterre, par Anita Roddick, The Body Shop est une marque de beauté mondiale qui cherche à avoir un impact positif dans le monde. La marque de produits de beauté australienne Aesop a été créée en 1987 et est réputée pour créer des produits pour la peau, les cheveux et le corps de manière méticuleuse.

À propos de The Body Shop

Fondée en 1976, The Body Shop est devenue une entreprise certifiée B Corp™ en 2019. The Body Shop cherche à apporter des changements positifs dans le monde en proposant des produits de haute qualité, d'inspiration naturelle, fabriqués de manière éthique et durable, et en menant des campagnes en faveur de la justice sociale et environnementale. Ayant été pionnière de la philosophie selon laquelle le commerce peut agir en faveur du bien, cette éthique est toujours la force motrice de la marque. The Body Shop est aujourd'hui une entreprise omnicanale qui compte plus de 2500 points de vente (en propre et en franchise) dans plus de 80 pays, qui propose The Body Shop at Home, un canal de vente directe aux consommateurs au Royaume-Uni et en Australie, et qui est présente dans le domaine du e-commerce dans près de 60 marchés.

SOURCE Natura &Co