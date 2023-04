The Body Shop gelangt in das nächste Kapitel

David Boynton tritt nach fünf Jahren zurück: Mitglied des Natura & Co Board, Ian Bickley, wird zum vorläufigen Chief Executive ernannt

LONDON, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- (NYSE — NTCO; B3 — NTCO3) The Body Shop gibt das nächste Kapitel seiner Geschichte bekannt, wobei David Boynton als Chief Executive zurücktritt, und Ian Bickley, ein Natura & Co-Vorstand, die die Führung als Interim-CEO übernehmen.

Ian ist ein erfahrener Experte im Einzelhandels- und Markenmarkt-Konsumgütersektor und verfügt über einen umfassenden Hintergrund bei der Verwaltung und Expansion internationaler Franchisemöglichkeiten, der Förderung des globalen Omnichannel-Wachstums, sowie der bahnbrechenden Innovation. Mit einer erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Beschleunigung des internationalen Wachstums von Coach und Crocs, sowie bei der Beratung zweckorientierter Unternehmen, bringt Ian eine Fülle relevanter Erfahrungen mit The Body Shop sich. Bemerkenswert ist, dass er über ein tiefes Verständnis des Unternehmens verfügt, da er zuvor im Vorstand von Natura & Co tätig war, der sich The Body Shop widmet und als Berater fungiert.

In seiner neuen Position wird Ian eng mit dem Führungsteam von The Body Shop zusammenarbeiten, um den aktuellen Geschäftsplan zu verfeinern und zu erweitern und die Transformationsagenda zu beschleunigen, um den Weg zur Rentabilität zusammen mit einer Rückkehr zu nachhaltigen Einnahmen zu beschleunigen. Er wird außerdem eng mit derNatura & Co Leadership zusammenarbeiten, um einen dauerhaften Nachfolger für David zu finden. Die Erfahrung und Einsichten von Ian während seiner Amtszeit werden bei der Gestaltung der Zukunft von The Body Shop von unschätzbarem Wert sein.

Ian kommentiert: „Ich bin stolz und fühle mich geehrt, die wichtige Verantwortung zu übernehmen, das enorme Vermächtnis des Body Shop in der Zukunft zu verteidigen. In diesen unglaublich schwierigen Zeiten braucht die Welt mehr denn je den Aktivitätsgeist von The Body Shop, sowie herausragende soziale und ökologische Referenzen. Es wird mir ein Privileg sein, die Marke beim Übergang in dieses nächste Kapitel zu unterstützen und ihr wirtschaftliches, soziales und ökologisches Potenzial auszubauen, um greifbare und wirkungsvolle Ergebnisse zu erzielen".

Ian ist der Nachfolger von David Boynton, der nach der Übernahme von The Body Shop von L'Oréal eine Marken- und Geschäftstransformation leitete. David führte das Unternehmen auch durch außergewöhnliche Umstände, darunter die globale Pandemie, den Krieg in der Ukraine, Herausforderungen in der Lieferkette, sowie Kosteninflation und Verbraucherunsicherheit. In jüngster Zeit wurden fast 500 Produkte verjüngt, sowie die Einführung der neuen Changemaking Workshop Konzept-Geschäfte.

David kommentiert: „Wir haben in den letzten fünfeinhalb Jahren eine unglaublich viel erreicht. Ich bin unglaublich stolz auf das Unternehmen, das wir gemeinsam aufgebaut haben, sowie auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um den Body Shop wieder zu der aufregenden und inspirierenden Marke zurück zu bringen, die sie sein soll. Ich möchte jedem Einzelnen im The Body Shop für seine Einfallsreichtum, Widerstandsfähigkeit, Kreativität, Leidenschaft und Entschlossenheit danken. Auch wenn ich nicht länger Chief Executive von The Body Shop sein werde, werde ich weiterhin von der Seitenlinie aus jubeln und mich darauf freuen, zu sehen, wie das Geschäft noch größere Höhen erreicht. Ich wünsche The Body Shop viel Erfolg für die Zukunft!"

Fabio Barbosa, Group CEO von Natura & Co, kommentiert: „David hat während seiner Amtszeit eine unglaubliche Leidenschaft für The Body Shop gezeigt. Im Namen des gesamten Vorstandes von Natura & Co möchten wir ihm für seine Führung Anerkennung und Dank aussprechen. Während wir uns von David verabschieden, freuen wir uns auch auf dieses nächste Kapitel in der Geschichte von The Body Shop. Ein Kapitel, das unendliche Möglichkeiten und Erfolgsaussichten birgt. Mit großer Freude heißen wir Ian Bickley willkommen. Ians Leidenschaft für den Einzelhandel und seine Erfolgsbilanz machen ihn zur richtigen Führungskraft, um neue Energie in das Unternehmen zu bringen. Als Teil seiner Rolle wird Ian eng mit uns zusammenarbeiten, um einen dauerhaften Nachfolger und Verfechter von Anitas Vermächtnis zu finden – ein Vermächtnis, das uns alle weiterhin inspiriert."

Über Natura & Co

Natura & Co ist eine globale, zweckorientierte Kosmetikgruppe mit mehreren Kanälen und mehreren Marken, zu der Avon, Natura, The Body Shop und Aesop gehören. Natura & Co erzielte im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 36,3 Milliarden R$. Die vier Unternehmen, die die Gruppe bilden, haben sich dazu verpflichtet, positive wirtschaftliche, soziale und ökologische Auswirkungen zu erzielen. Seit 137 Jahren steht Avon für Frauen: Avon bietet innovative, qualitativ hochwertige Schönheitsprodukte an, die in erster Linie an Frauen und durch Frauen verkauft werden. Natura wurde 1969 gegründet und ist ein brasilianisches multinationales Unternehmen im Bereich Kosmetik und Körperpflege, das führend im Direktvertrieb ist. The Body Shop wurde von Anita Roddick in 1976 in Brighton, England, gegründet und ist eine globale Schönheitsmarke, die auf der Welt einen positiven Unterschied bewirken möchte. Die australische Schönheitsmarke Aesop wurde in 1987 gegründet und ist bekannt für die Herstellung von Produkten für Haut, Haar und Körper mit sorgfältiger Detailgenauigkeit.

Informationen zu The Body Shop

Gegründet in 1976, wurde The Body Shop im Jahr 2019 als B Corp™ zertifiziert. The Body Shop will in der Welt positive Veränderungen bewirken, indem es hochwertige, von der Natur inspirierte Produkte anbietet, die ethisch und nachhaltig hergestellt werden, sowie Kampagnen für soziale und ökologische Gerechtigkeit unterstützt. Nach der Pionierarbeit bei der Philosophie, dass das Unternehmen eine Kraft für das Gute sein können, ist dieser Ethos nach wie vor die treibende Kraft der Marke. The Body Shop ist heute ein echtes omnichannel-Geschäft mit mehr als 2.500 Einzelhandelsstandorten (im Besitz und Franchise) in mehr als 80 Ländern, The Body Shop zu Hause direkt zum Verbraucherkanal im Vereinigten Königreich und in Australien, sowie einer E-commerce-Präsenz in fast 60 Märkten.

SOURCE Natura &Co