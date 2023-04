The Body Shop inicia novo capítulo

David Boynton deixa o cargo depois de cinco anos; Ian Bickley, membro do Conselho de Natura &Co, é indicado como CEO interino

SÃO PAULO, 19 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- (NYSE – NTCO; B3 – NTCO3) A The Body Shop anuncia um novo capítulo em sua história com a saída de David Boynton do cargo de CEO, e Ian Bickley, membro do Conselho de Administração de Natura &Co, assume a presidência interina da empresa.

Ian é um experiente especialista no setor de varejo e em marcas de bens de consumo, com ampla experiência na gestão e na expansão de oportunidades de franquia em escala internacional, tendo impulsionado crescimento ominicanal e inovação pioneira em diversas ocasiões. Com um histórico de sucesso na aceleração do crescimento de marcas como Coach e Crocs globalmente, bem como em aconselhar companhias guiadas por propósito, Ian traz uma vasta e relevante experiência para a The Body Shop. O executivo traz, principalmente, um profundo entendimento do negócio, tendo atuado no comitê do Conselho de Natura &Co dedicado à The Body Shop, e ainda como conselheiro desse colegiado.

Em sua nova função, Ian trabalhará em parceria com o time executivo de líderes da The Body Shop para refinar e expandir o atual plano de negócios, e acelerar a agenda de transformação da empresa, para assim acelerar também o caminho de retorno da The Body Shop à lucratividade e a um nível sustentável de receita. Ele também vai trabalhar ao lado da liderança de Natura &Co para encontrar um sucessor permanente para David Boynton. A experiência e as ideias de Ian durante esse período serão de valor inestimável para desenhar o futuro The Body Shop

Ian declarou: "Estou honrado e orgulhoso de assumir a enorme responsabilidade de gerir o legado da The Body Shop rumo ao futuro. Mais do que nunca, em tempos incrivelmente desafiadores, o mundo precisa do espírito de ativismo e das excepcionais credenciais sociais e ambientais que The Body Shop tem. Será um privilégio apoiar a marca à medida em que avançamos neste novo capítulo, e enquanto expandimos seu potencial de entregar resultados tangíveis e impactantes em termos econômicos, sociais e ambientais.

Ian substitui David Boynton, que liderou a transformação da marca e do negócio após a aquisição da The Body Shop, então da L'Oréal. David também conduziu a empresa em circunstâncias adversas, incluindo a pandemia da covid-19, a guerra na Ucrânia, em meio a desafios de abastecimento e de inflação, bem como sob incertezas no ambiente de consumo. Mais recentemente, quase 500 produtos foram repaginados, e as Changemaking Workshops, lojas-conceito da The Body Shop, foram lançadas.

David afirmou: "Alcançamos muita coisa nos últimos cinco anos e meio. Estou incrivelmente orgulhoso do negócio que construímos juntos, e do trabalho que realizamos para retomar a marca inspiradora e empolgante que The Body Shop nasceu para ser. Gostaria de agradecer a cada uma das pessoas da The Body Shop pela desenvoltura, resiliência, criatividade, paixão e determinação. Ainda que eu não siga como CEO da The Body Shop, continuarei a torcer pela marca, e ansioso para ver o negócio crescer ainda mais. Desejo à The Body Shop todo o sucesso no futuro".

Fábio Barbosa, CEO do grupo Natura &Co, comentou: "David demonstrou uma incrível paixão pela The Body Shop durante sua gestão. Em nome do Conselho de Natura &Co, queremos reconhecê-lo e agradecê-lo por sua liderança. Ao nos despedirmos de David, também esperamos por esse próximo capítulo na história da The Body Shop. Um capítulo de infinitas possibilidades e perspectivas de sucesso. É com grande entusiasmo que damos as boas-vindas a Ian Bickley. A paixão de Ian pelo setor de varejo e sua trajetória de sucesso fazem dele o líder certo para trazer nova energia à companhia. Como parte de suas atribuições, Ian trabalhará ao nosso lado para encontrarmos um sucessor permanente para David, que defenda o legado de Anita Roddick – um legado que continua a inspirar a todos nós.

Sobre Natura &Co

Natura &Co é um grupo global guiado por propósito, multicanal e multimarca, que inclui Avon, Natura, The Body Shop e Aesop. Natura &Co registrou receita líquida de R$ 36,3 bilhões em 2022. As quatro companhias que formam o grupo estão comprometidas com a geração de impacto econômico, social e ambiental positivo. Há 137 anos, a Avon tem apoiado o público feminino: oferecendo produtos de beleza inovadores e de qualidade, que são vendidos principalmente para mulheres, por mulheres. Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira do segmento de cosméticos e higiene pessoal, líder em venda direta. Criada por Anita Roddick em 1976 em Brighton, na Inglaterra, The Body Shop é uma marca global de beleza que busca fazer diferença positiva no mundo. A marca australiana de beleza Aesop foi fundada em 1987 e é conhecida por criar produtos para a pele, cabelo e corpo com atenção meticulosa aos detalhes.

Sobre a The Body Shop

Fundada em 1976, a The Body Shop se tornou uma Empresa B em 2019. A The Body Shop busca promover mudanças positivas no mundo ao oferecer produtos de alta qualidade, inspirados na natureza e produzidos de maneira ética e sustentável, além de campanhas por justiça social e ambiental. Pioneira na filosofia de que os negócios podem ser uma força para o bem, esse espírito ainda é a força motriz da marca. Atualmente, a The Body Shop é um negócio ominicanal, com mais de 2 500 lojas (próprias e franquias) em mais de 80 países; com um canal direto ao consumidor, o The Body Shop at Home, no Reino Unido e na Austrália; e com presença digital em aproximadamente 60 mercados.

FONTE Natura &Co

