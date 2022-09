The Boston Globe reúne a los líderes intelectuales más importantes para explorar los temas críticos de la actualidad en el evento "Globe Summit 2022: The Next Boston"

David Ortiz, Sam Waterston, Jamie Dimon, las congresistas Ayanna Pressley y Katherine Clark, el Dr. Ashish Jha, la alcaldesa Michelle Wu, el Dr. Ibram X. Kendi y Sam Jay de HBO son algunos de los distinguidos ponentes en la conferencia que se llevará a cabo del 14 al 16 de septiembre y que le darán vida al periodismo del Globe

El registro para las ofertas virtuales de la conferencia Globe Summit es gratuito y ya está abierto http://globe.com/summit

BOSTON, 7 de septiembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La segunda conferencia anual Globe Summit de The Boston Globe, que se celebrará del 14 al 16 de septiembre, reunirá a una estelar alineación conformada por algunas de las mentes más aclamadas e influyentes de nuestro tiempo durante una experiencia virtual envolvente de tres días. Los ponentes principales, junto con periodistas del Globe, analizarán temas importantes a los que Boston y el mundo se enfrentan en la actualidad: salud, sostenibilidad, política, innovación, educación, equidad, estilo de vida, deportes y medios. La cumbre, que es gratuita y abierta al público, busca inspirar ideas transformadoras en torno al tema "El próximo Boston".

Las conversaciones exclusivas de la conferencia Globe Summit cuentan con líderes de opinión reconocidos a nivel nacional en una variedad de industrias, entre ellos Sam Waterston, actor y presidente de la junta de Oceana; Jamie Dimon, presidente y director ejecutivo de JPMorgan Chase; Ashish Jha, MD, MPH, coordinador de respuesta frente al COVID-19 de la Casa Blanca; Ayanna Pressley (MA-07), congresista; Katherine Clark (D-Massachusetts), congresista y portavoz asistente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos; Rachael S. Rollins, fiscal federal de los Estados Unidos para el distrito de Massachusetts; Michelle Wu, alcaldesa de Boston; Noubar Afeyan, fundador y director ejecutivo de Flagship Pioneering; el Dr. Ibram X. Kendico, cofundador de The Emancipator y director fundador de BU Center for Antiracist Research; Sam Jay, cómico y creador de PAUSE with Sam Jay de HBO; y David Ortiz, leyenda y miembro del salón de la fama de los Red Sox, entre otros.

"Estamos encantados de darle la bienvenida a este increíble grupo de líderes, expertos, educadores e innovadores para explorar algunos de los problemas más importantes que enfrentan nuestras comunidades hoy", expresó Erika Hale Smith, vicepresidenta de Eventos y Patrocinios de Boston Globe Media. "Partiendo del éxito de la Globe Summit inaugural del año pasado, diseñamos una serie de sesiones centradas en el futuro y que invitan a la reflexión, desde emprendimiento y tecnología hasta clima, atención de la salud, educación, estilo de vida y más. Estamos seguros de que estas discusiones enmarcarán los siguientes pasos ejecutables y las posibles soluciones para un futuro más equitativo, innovador y resiliente para nuestra ciudad".

La conferencia Globe Summit logra que el periodismo galardonado de The Boston Globe trascienda la página con más de 30 paneles virtuales, charlas junto al fuego, proyecciones de películas, clubes de lectura y más. Entre los socios participantes se encuentra JPMorgan Chase & Co., patrocinador principal, y los copatrocinadores Mass General Brigham, Microsoft, Modern Health, Issues Management Group, Bentley University, EY y Rhode Island Commerce.

Para ver la programación de eventos completa y registrarse para tener acceso gratuito a todas las actividades, visite globe.com/summit. Los asistentes pueden participar de las conversaciones sociales usando la etiqueta #GlobeSummit.

