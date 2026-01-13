The Brattle Group asciende a seis expertos a directores

News provided by

The Brattle Group

Jan 13, 2026, 11:26 ET

BOSTON, 13 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- The Brattle Group se complace en anunciar la promoción de seis personas a directores: Josh Figueroa, Dra. Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Dra. Zening Li, Tania Tholot y Julia Zhu.

"Estos seis destacados profesionales reflejan el profundo compromiso de la firma con la prestación de un servicio y una visión excepcionales a nuestros clientes", afirmó Torben Voetmann, presidente y director de Brattle. "En disciplinas que abarcan desde energía y arbitraje internacional hasta tecnología, antimonopolio, finanzas corporativas y valoración, aportan una experiencia y una perspectiva líderes en el mercado. Su ascenso subraya la solidez de nuestro liderazgo y nuestra continua inversión en el futuro de la firma y de nuestra gente".

Nuestros nuevos directores:

  • Josh Figueroa | Nueva York
    Con más de doce años de experiencia en el sector energético regulado, Figueroa se centra en la economía y las finanzas regulatorias, el futuro del gas natural y los combustibles alternativos bajos en carbono. Ha patrocinado varios testimonios sobre finanzas regulatorias y el futuro del gas ante numerosos organismos reguladores, y ha escrito libros blancos para clientes sobre combustibles alternativos.
  • Nathalie Hinchey | Toronto
    La Dra. Hinchey se especializa en el análisis empírico de cuestiones económicas y financieras complejas en el sector energético, incluyendo asuntos relacionados con la economía regulatoria, la manipulación del mercado y las disputas contractuales en los mercados del petróleo, el gas natural y el gas natural licuado (GNL). Ha presentado testimonio pericial ante la Comisión Federal Reguladora de Energía (FERC) y presta apoyo en asuntos legales y regulatorios en Norteamérica e internacionalmente.
  • Farooq Javed | Washington, DC
    Codirector del Área de Tecnología de Brattle, Javed es experto en valoración financiera, fijación de precios de opciones y mercados secundarios privados. Ha actuado como experto consultor o testificante en disputas relacionadas con software, empresas tecnológicas y sociedades de capital de riesgo, y también cuenta con experiencia en el apoyo a litigios de alto riesgo relacionados con delitos de cuello blanco, fraude financiero internacional y evasión de sanciones.
  • Zening Li | Nueva York
    La Dra. Li cuenta con una amplia experiencia en la aplicación de principios económicos y métodos econométricos para analizar cuestiones antimonopolio complejas relacionadas con fusiones, monopolización del mercado y fijación de precios. Ha dirigido análisis económicos en diversos litigios antimonopolio de alto perfil, centrándose en cuestiones relacionadas con la competencia y la atención médica.
  • Tania Tholot | Londres/París
    Tholot se especializa en arbitrajes internacionales relacionados con la energía y ha trabajado en decenas de casos de precios y daños en Europa, Asia y África, incluso como perito testificante. También aborda con frecuencia cuestiones económicas relacionadas con infraestructuras, regulación, ayudas estatales y competencia.
  • Julia Zhu | Nueva York
    Codirectora de la práctica de Capital Privado, Capital de Riesgo y Fondos de Cobertura de Brattle, Zhu es experta en finanzas corporativas y valoración de empresas. Cuenta con una gran experiencia en una amplia gama de disputas financieras complejas, que abarcan fusiones y adquisiciones, quiebras y reestructuraciones, y fondos privados.

ACERCA DE BRATTLE 

The Brattle Group responde a preguntas económicas, financieras y regulatorias complejas para corporaciones, bufetes de abogados y gobiernos de todo el mundo. Nos distinguimos por la claridad de nuestros conocimientos y la credibilidad de nuestros expertos, entre los que se incluyen destacados académicos internacionales y especialistas del sector. Brattle cuenta con 500 profesionales talentosos en Norteamérica, Europa y Asia-Pacífico. Para más información, visite brattle.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/320171/The_Brattle_Group_Logo_v2.jpg 

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

The Brattle Group promeut six experts à la direction

The Brattle Group promeut six experts à la direction

The Brattle Group a le plaisir d'annoncer la promotion de six personnes à la direction : Josh Figueroa, Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Zening Li,...
The Brattle Group Promotes Six Experts to Principal

The Brattle Group Promotes Six Experts to Principal

The Brattle Group is pleased to announce the promotion of six individuals to Principal: Josh Figueroa, Dr. Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Dr. Zening ...
More Releases From This Source

Explore

Banking & Financial Services

Banking & Financial Services

Publishing & Information Services

Publishing & Information Services

Utilities

Utilities

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics