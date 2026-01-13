The Brattle Group promeut six experts à la direction

BOSTON, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- The Brattle Group a le plaisir d'annoncer la promotion de six personnes à la direction : Josh Figueroa, Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Zening Li, Tania Tholot et Julia Zhu.

« Ces six remarquables professionnels illustrent le profond attachement de la société à fournir à ses clients un niveau exceptionnel de services et d'informations », a déclaré Torben Voetmann, président et directeur de Brattle. « Dans des domaines tels que l'énergie, l'arbitrage international, la technologie, la législation antitrust, la finance et l'évaluation d'entreprise, ils apportent des compétences et des perspectives de premier plan sur le marché. Leur promotion souligne notre primauté, ainsi que notre investissement continu dans l'avenir de l'entreprise et dans nos collaborateurs. »



Nos nouveaux directeurs :

Josh Figueroa | New York

Fort de plus d'une dizaine d'années d'expérience dans le secteur réglementé de l'énergie, M. Figueroa se concentre sur les aspects économiques et financiers de la réglementation, l'avenir du gaz naturel et les carburants alternatifs à faible teneur en carbone. Il a soutenu plusieurs témoignages d'experts sur les aspects financiers de la réglementation et l'avenir du gaz devant de nombreux organismes de réglementation, et a rédigé des livres blancs sur les carburants alternatifs pour plusieurs clients.

Nathalie Hinchey | Toronto

Mme Hinchey est spécialisée dans l'analyse empirique de questions économiques et financières complexes dans le secteur de l'énergie, notamment les questions liées aux aspects économiques de la réglementation, à la manipulation du marché et aux litiges contractuels sur les marchés du pétrole, du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié (GNL). Elle a présenté des témoignages d'experts devant la Commission fédérale de réglementation de l'énergie (FERC), et apporte son soutien sur des questions juridiques et réglementaires en Amérique du Nord et à l'étranger.

Farooq Javed | Washington, DC

Coresponsable de la pratique technologique chez Brattle, M. Javed est un expert de l'évaluation financière, de l'évaluation des options et des marchés secondaires privés. Il est intervenu comme consultant ou témoin expert dans des litiges relatifs à des logiciels, à des entreprises technologiques et à des partenariats de capital-risque. Il a également acquis de l'expérience dans le cadre de contentieux à fort enjeu liés à la criminalité en col blanc, à la fraude financière internationale et au contournement de sanctions.

Zening Li | New York

Mme Li possède une vaste expérience dans l'application des principes économiques et des méthodes économétriques pour analyser les complexes questions de la législation antitrust liées aux fusions, à la monopolisation du marché et à la fixation des prix. Elle a dirigé les analyses économiques d'un certain nombre de litiges antitrust très médiatisés, en se concentrant sur les questions à l'intersection de la concurrence et des soins de santé.

Tania Tholot | Londres/Paris

Mme Tholot est spécialisée dans les procédures d'arbitrage international liées à l'énergie et a travaillé sur des dizaines d'affaires d'évaluation des prix et des dommages à travers l'Europe, l'Asie et l'Afrique, notamment comme témoin expert. Elle traite aussi fréquemment des questions économiques relatives aux infrastructures, à la réglementation, aux aides d'État et à la concurrence.

Julia Zhu | New York

Coresponsable de la pratique « capital d'investissement, capital-risque et fonds spéculatifs » chez Brattle, Mme Zhu est experte en finance et évaluation d'entreprise. Elle possède une grande expérience dans un large éventail de litiges liés à des transactions financières complexes, dans les domaines des fusions et acquisitions, des faillites et des restructurations, ainsi que des capitaux privés.

