The Brattle Group befördert sechs Fachkräfte zum Principal

BOSTON, 14. Januar 2026 /PRNewswire/ -- The Brattle Group freut sich, die Beförderung von sechs Personen zum Principal bekannt zu geben: Josh Figueroa, Dr. Nathalie Hinchey, Farooq Javed, Dr. Zening Li, Tania Tholot und Julia Zhu.

„Diese sechs herausragenden Fachleute spiegeln das starke Engagement des Unternehmens wider, unseren Kunden exzellente Leistungen und fundierte Erkenntnisse zu liefern", sagte Torben Voetmann, Präsident und Principal von Brattle. „Über Disziplinen hinweg, die von Energie und internationaler Schiedsgerichtsbarkeit bis hin zu Technologie, Kartellrecht sowie Corporate Finance und Unternehmensbewertung reichen, bringen sie marktführende Expertise und Perspektive ein. Ihre Beförderung unterstreicht die Stärke unserer Führung und unsere fortgesetzten Investitionen in die Zukunft des Unternehmens sowie in unsere Beschäftigten."



Unsere neuen Principals:

Josh Figueroa | New York

Mit mehr als einem Dutzend Jahren Erfahrung in der regulierten Energiebranche konzentriert sich Josh Figueroa auf die Bereiche Regulierungsökonomie und -finanzierung, die Zukunft des Erdgases sowie kohlenstoffarme alternative Kraftstoffe. Er hat vor zahlreichen Regulierungsbehörden mehrere Stellungnahmen zur Regulierungsfinanzierung sowie zur Zukunft des Erdgases abgegeben und für Kunden Whitepaper über alternative Kraftstoffe verfasst.

Nathalie Hinchey | Toronto

Dr. Hinchey ist auf die empirische Analyse komplexer wirtschaftlicher und finanzbezogener Fragestellungen in der Energiebranche spezialisiert. Dazu zählen Themen der Regulierungsökonomie, Marktmanipulation sowie Vertragsstreitigkeiten in den Märkten für Öl, Erdgas und verflüssigtes Erdgas (LNG). Sie hat Sachverständigengutachten bei der Federal Energy Regulatory Commission (FERC) eingereicht und unterstützt rechtliche sowie regulatorische Angelegenheiten in Nordamerika sowie international.

Farooq Javed | Washington, DC

Als Co-Leiter des Technologie-Teams von Brattle ist Herr Javed Experte für Unternehmensbewertung, Optionsbewertung sowie private Sekundärmärkte. Er war als beratender oder aussagender Sachverständiger in Streitfällen im Zusammenhang mit Software, Technologieunternehmen sowie Risikokapitalpartnerschaften tätig und hat außerdem Erfahrung bei der Unterstützung von Rechtsstreitigkeiten mit hohem Risiko im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität, internationalem Finanzbetrug sowie der Umgehung von Sanktionen.

Zening Li | New York

Dr. Li verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Anwendung wirtschaftlicher Prinzipien und ökonometrischer Methoden zur Analyse komplexer kartellrechtlicher Fragen im Zusammenhang mit Fusionen, Marktmonopolisierung sowie Preisabsprachen. Sie hat bei einer Reihe hochkarätiger kartellrechtlicher Verfahren wirtschaftliche Analysen geleitet, mit Schwerpunkt auf Themen an der Schnittstelle zwischen Wettbewerb sowie Gesundheitswesen.

Tania Tholot | London/Paris

Frau Tholot ist auf internationale Schiedsverfahren im Energiesektor spezialisiert und hat an Dutzenden Preis- und Schadensersatzfällen in Europa, Asien sowie Afrika mitgewirkt, unter anderem als Sachverständige. Darüber hinaus befasst sie sich häufig mit wirtschaftlichen Fragen im Zusammenhang mit Infrastruktur, Regulierung, staatlichen Beihilfen und Wettbewerbsfragen.

Julia Zhu | New York

Frau Zhu ist Co-Leiterin des Bereichs Private Equity, Venture Capital & Hedge Funds bei Brattle und Expertin für Unternehmensfinanzierung sowie Unternehmensbewertung. Sie verfügt über umfassende Erfahrung in zahlreichen komplexen Finanztransaktionsstreitigkeiten, die sich auf M&A, Insolvenz und Umstrukturierung sowie Privatfonds erstrecken.

