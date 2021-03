The Craft Irish Whiskey Co. establece el récord por la colección de Whiskey más costosa del mundo en alianza con Fabergé

Las seis cajas de experiencias de Emerald Isle restantes se lanzarán en subastas y eventos en ciudades clave durante 2021.

Jay Bradley, fundador de Craft Irish Whiskey Co. comento: "Mi empresa comparte la misma visión de marca que Fabergé: crear belleza atemporal y un legado duradero. Me complace haber establecido un récord mundial por segunda vez en tres meses y me enorgullece poder donar todos los ingresos de esta venta a Correa Family Foundation, una causa que está muy cerca de mi corazón, ya que mi propia hija fue diagnosticada con Neuroblastoma, una forma rara de cáncer, cuando tenía apenas cinco meses. Gracias a organizaciones benéficas como Correa Family Foundation, ella ahora tiene 19 años y goza de buena salud. Me siento honrado de poder apoyar a la fundación a través de esta contribución".

Carlos Correa, presidente de Correa Family Foundation, expresó: "Estoy muy agradecido con Craft Irish Whiskey Co. y Jay Bradley por ser lo suficientemente generosos como para donar el primer lanzamiento de Emerald Isle a nuestra fundación. Esta es una enorme contribución para Correa Family Foundation y cambiará miles de vidas. Ver a un niño enfermo batallar contra el cáncer y lo que ello genera en sus familias en tiempos normales es desgarrador, y es algo que Jay y su familia han experimentado de primera mano, pero atravesarlo durante una pandemia global es verdaderamente inimaginable".

La generosa donación apoyará a pacientes de cáncer infantil desatendidos. La organización ayuda a cubrir gastos diarios que incluyen comida, transporte y renta para más de 15.000 niños con cáncer.

"The Emerald Isle Collection" es el segundo lanzamiento de Craft Irish Whiskey Co. tras el de The Devil's Keep, un whiskey puro de malta, triple destilado de 29 años, que también estableció un récord mundial por el lanzamiento inaugural más costoso cuando se vendió en la subasta en noviembre de 2020 por USD 60.000 (aproximadamente GBP 46.000/EUR 51.000). "The Emerald Isle Collection" ahora se toma la corona como el puro de malta triple destilado más raro y más antiguo del mundo, que comprende un conjunto de whiskey de siete piezas hechas a la medida que celebra las "siete maravillas de Irlanda".

Presentado maravillosamente en una caja de experiencia de nueces oscuras, cada juego cuenta con una botella de whiskey irlandés triple destilado ultra raro, de un solo barril y 30 años, acompañado de dos creaciones exclusivas de Fabergé: el primer huevo celta Fabergé de su tipo y un reloj personalizado 1/1 Fabergé. Cada colección también incluye un humidificador con dos cigarros de edición limitada y muy poco comunes de Cohiba Siglo VI Grand Reserva (2009). Con una calificación superior de 100/100, es el Santo Grial de los cigarros coleccionables, y durante la última década ha aumentado su valor en más de 1.200 %. También cuenta con una guillotina de cigarros enchapada en oro, una pipeta de agua enchapada en oro, rocas de whiskey de obsidiana pura, una licorera de cadera con una muestra del whiskey Emerald Isle, y una garrafa llena de agua mineral irlandesa de la misma región donde se elaboró el whiskey.

Cada caja de experiencias está inspirada en la forma de una esmeralda y presenta una ilustración de una de las "maravillas" de Irlanda con sus coordenadas geográficas, lo que hace que cada caja sea única en su tipo. Dentro de cada caja está la pièce de resistance, la botella de whiskey elaborada a mano que contiene el "oro líquido", un artículo de colección por derecho propio, con diseño inspirado en el huevo Imperial Fabergé Hen de 1885. Todas las botellas de whiskey van acompañadas de un exclusivo huevo celta de Fabergé personalizado. Cada huevo está elaborado a mano con oro amarillo de 18k y presenta el legendario esmalte guilloché de Fabergé en un verde pastel. Los colores verde, blanco y dorado del huevo simbolizan la bandera irlandesa. Adentro espera una sorpresa única en forma de una esmeralda zambiana Gemfields en bruto y sin cortar. Esto representa una característica verdaderamente histórica, ya que es la primera vez que Fabergé ha presentado una piedra preciosa sin corte como sorpresa del huevo. La gema sin cortar puede ser personalizada por Fabergé en una exquisita pieza única de joyería Fabergé.

FUENTE The Craft Irish Whiskey Co.

