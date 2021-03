The Craft Irish Whiskey Co. établit le record du coffret à whisky le plus cher au monde en partenariat avec Fabergé

Le prix inaugural de ce coffret, vendu en quelques exemplaires, a été fixé à 2 millions de dollars américains, un record mondial. L'offre finale et la vente privée du premier coffret Emerald Isle ont été conclues le jour de la Saint-Patrick (le 17 mars) par les collectionneurs Fabergé de Houston, James et Korrine Whipkey, et un groupe d'investisseurs privés dirigé par Scott H. Weissman. Dans le cadre de cette vente, tous les bénéfices seront versés à la Correa Family Foundation, un organisme de bienfaisance œuvrant en faveur des enfants atteints de cancer, présidé par Carlos Correa, joueur phare de la Ligue majeure de baseball.

Les six coffrets Emerald Isle restants seront présentés tout au long de l'année 2021, lors d'enchères et d'événements dans des villes stratégiques.

Jay Bradley, fondateur de The Craft Irish Whiskey Co., a commenté : « Mon entreprise partage la même vision de la marque que Fabergé – créer une beauté intemporelle et un héritage durable. Je suis ravi d'avoir établi un record du monde, pour la deuxième fois en trois mois, et fier de pouvoir faire don de l'intégralité du produit de cette vente à la Correa Family Foundation. La cause que cette fondation défend me tient particulièrement à cœur car les médecins ont diagnostiqué chez ma propre fille un neuroblastome, une forme rare de cancer, quand elle n'avait que cinq mois. Grâce à des organismes de bienfaisance comme la Correa Family Fondation, ma fille est aujourd'hui une jeune femme de 19 ans en pleine santé et je suis honoré de pouvoir soutenir la fondation grâce à cette contribution. »

Carlos Correa, président de la Correa Family Fondation, a déclaré : « Je suis très reconnaissant envers The Craft Irish Whiskey Co. et Jay Bradley d'être assez généreux pour faire don du produit de la vente de ce premier coffret The Emerald Isle à notre fondation. Il s'agit d'une extraordinaire contribution à la Correa Family Fondation et elle changera des milliers de vies. Voir un enfant malade combattre un cancer et être le témoin de ce que sa famille traverse est, en temps normal, déchirant. C'est une expérience que Jay et sa famille ont vécu mais vivre cela au cœur d'une pandémie mondiale est véritablement inimaginable. »

Ce don généreux aidera les enfants atteints de cancer défavorisés. L'organisme de bienfaisance aide à couvrir les dépenses quotidiennes, y compris la nourriture, le transport et le loyer de plus de 15 000 enfants atteints de cancer.

« The Emerald Isle Collection » est le deuxième produit de The Craft Irish Whiskey Co. Cette collection suit The Devil's Keep, un whisky single malt, distillé trois fois, de 29 ans d'âge, qui a également établi un record mondial avec son prix inaugural, alors le plus élevé au monde, et un prix de vente aux enchères en novembre 2020 pour 60 000 dollars américains (environ 46 000 livres / 51 000 euros). « The Emerald Isle Collection » est désormais le single malt irlandais, distillé trois fois, le plus ancien et le plus rare au monde. Il s'agit d'un coffret à whisky décliné en sept exemplaires personnalisés, qui célèbrent les « sept merveilles d'Irlande ».

Magnifiquement présenté dans un coffret en noyer foncé, chaque ensemble comprend une bouteille de whisky irlandais single malt ultra rare, distillé trois fois, vieilli pendant 30 ans dans un fût unique, accompagné de deux créations exclusives de Fabergé : un œuf celtique, premier en son genre, et une montre sur mesure 1/1. Chaque collection comprend également un humidificateur avec deux cigares Cohiba Siglo VI Grand Reserva (2009), ultra rares, en édition limitée (épuisé). Saint Graal des cigares de collection avec un score de 100/100, ce cigare a vu sa valeur augmenter de plus de 1 200 % au cours de la dernière décennie. Sont également inclus un coupe-cigare plaqué or, une pipette à eau également plaquée or, des pierres de whisky en obsidienne pure, une fiole contenant un échantillon du whisky Emerald Isle, et une carafe d'eau pure issue de sources irlandaises de la même région où le whisky a été fabriqué.

Chaque coffret a été inspiré par la forme d'une émeraude, et présente une illustration de l'une des « merveilles » de l'Irlande et de ses coordonnées géographiques, ce qui en fait un coffret unique en son genre. À l'intérieur de chaque coffret se trouve la pièce de résistance, la bouteille de whisky fabriquée à la main contenant l'« or liquide ». Il s'agit d'un objet de collection à part entière, inspiré de l'œuf à poule de Fabergé de 1885, le premier œuf impérial. Toutes les bouteilles de whisky sont accompagnées d'un œuf celtique de Fabergé, le premier en son genre. Chaque œuf est fabriqué à la main à partir d'or jaune 18k et présente le légendaire émail guilloché de Fabergé dans un vert pastel, les couleurs verte, blanche et dorée de l'œuf symbolisant le drapeau irlandais. À l'intérieur, une surprise unique vous attend : une émeraude zambienne brute et non coupée. Il s'agit d'une caractéristique véritablement historique car c'est la première fois que l'œuf de Fabergé renferme comme surprise une pierre précieuse non taillée. Cette pierre brute peut être personnalisée par Fabergé et transformée en un bijou unique.

Des entrevues avec Jay Bradley, fondateur de The Craft Irish Whiskey Co., sont disponibles.

Autres images et informations : Laura Westmacott, Mercury Communications, [email protected] , + (0) 44 7786 837 339

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459955/Craft_Irish_Whiskey.jpg

SOURCE The Craft Irish Whiskey Co.