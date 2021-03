The Craft Irish Whiskey Co. establece un récord como la colección de whisky más cara del mundo

Las seis cajas restantes de experiencias de la Emerald Isle se van a lanzar en subastas y eventos en las principales ciudades durante el año 2021.

Jay Bradley, fundador de The Craft Irish Whiskey Co., indicó: "Mi compañía comparte la la misma visión de marca que tiene Fabergé: nos basamos en crear una belleza atemporal y un legado que perdure en el tiempo. Estoy muy contento por el hecho de haber establecido un récord mundial, por segunda vez en tres meses, y me enorgullece el poder donar todas las ganancias de esta venta a la Correa Family Foundation, una causa que está realmente en mi corazón, ya que a mi hija le diagnosticaron neuroblastoma, una forma poco habitual de cáncer, cuando tenía solamente cinco meses. Gracias a organizaciones benéficas como la Correa Family Foundation, ya ha cumplido 19 años, y es un orgullo para mí poder apoyar a la fundación por medio de esta contribución".

Carlos Correa, presidente de la Correa Family Foundation, comentó: "Tengo un gran agradecimiento que mostrar a The Craft Irish Whiskey Co. y Jay Bradley por ser tan generosos como para donar el primer lanzamiento de The Emerald Isle para nuestra fundación. Se trata de una contribución enorme para la Correa Family Foundation, y va a cambiar miles de vidas. Ver como lucha contra el cáncer un niño enfermo, además de ser testigos de lo que le hace a sus familias en tiempos normales es desgarrador, y esto es algo por lo que han pasado Jay y su familia en primera mano, aunque padecerlo durante una pandemia mundial es un hecho que es realmente inimaginable".

Esta generosa donación servirá para ayudar a los pacientes con cáncer en forma de niños necesitados. La organización sin ánimo de lucro ayuda a cubrir los gastos diarios, incluyendo los alimentos, transporte y alquiler para más de 15.000 niños con cáncer.

'The Emerald Isle Collection' supone el segundo lanzamiento para The Craft Irish Whiskey Co., tras haber realizado el lanzamiento de The Devil's Keep, un whisky de malta única de 29 años de destilación triple – que a su vez sirvió para establecer un récord mundial en lo que respecta al lanzamiento inaugural más caro cuando se comercializó en una subasta en noviembre del año 2020 por un valor de 60.000 dólares estadounidenses (unas 46.000 libras/ 51.000 euros). 'The Emerald Isle Collection' ya se ha hecho con la corona como el malta único irlandés triple destilado más antiguo y raro del mundo, estando formado por un juego de whisky creado a medida de siete piezas que es una celebración para las 'Siete Maravillas de Irlanda'

Presentado de forma hermosa a través de una caja de experiencia de nogal oscuro, cada juego incluye una botella de whisky irlandés de malta simple ultra rara y de una sola barrica, de 30 años, triple destilado, acompañado de dos creaciones muy exclusivas de Fabergé - siendo la primera de su clase un huevo celta de Fabergé y reloj Fabergé 1/1 a medida. Cada una de las colecciones también incluye un humidor con dos puros Cohiba Siglo VI Grand Reserva (2009) de edición limitada y muy exclusivos. Consiguiendo una mejor clasificación con una puntuación de 100/100, estamos antes el santo grial de los coleccionables de puros, que ha conseguido un crecimiento de su valor de un 1.200% en la última década. También dispone de un cortador de puros chapado en oro, y una pipeta de agua chapada en oro, piedras de whisky de obsidiana pura, una petaca con una muestra del whisky Emerald Isle y una jarra de agua de manantial irlandesa de la misma región procedente del lugar donde se creó este whisky.

Cada caja de experiencias ha recibido la inspiración en la forma de una esmeralda, y muestra la ilustración para una de las "maravillas" de Irlanda y de sus coordenadas geográficas, consiguiendo con todo ello que cada una de estas cajas sean únicas. Dentro de cada caja se encuentra la "pièce de resistance", la botella de whisky creada a mano y que contiene el "oro líquido" – esto es, una pieza de colección por derecho propio, con un diseño inspirado en el huevo de gallina Imperial Fabergé del año 1885. Todas las botellas de whisky van acompañadas de un huevo celta de Fabergé, que es el primero en su clase en haberse creado. Todos y cada uno de los huevos están creados a mano con oro amarillo de 18 kilates, y presenta el legendario esmalte guilloché de Fabergé en un tono de verde pastel; los colores verde, blanco y dorado del huevo son un símbolo para con la bandera irlandesa. En el interior destaca la aparición de una sorpresa única en forma de esmeralda de Zambia de Gemfields en bruto y sin tallar. Esto representa una característica realmente histórica, ya que se trata de la primera ocasión en la que Fabergé presenta una piedra preciosa sin cortar en forma de sorpresa del huevo. Fabergé puede llevar a cabo la personalización de la gema sin tallar para convertirla en una pieza única de joyería excepcional de Fabergé.

Están disponibles las entrevistas de Zoom con Jay Bradley, fundador de The Craft Irish Whiskey Co.

Más imágenes e información: Laura Westmacott, Mercury Communications, [email protected], + (0) 44 7786 837 339

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1459955/Craft_Irish_Whiskey.jpg

SOURCE The Craft Irish Whiskey Co.