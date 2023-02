THE ELLINIKON, UM DOS MAIORES PROJETOS DE REGENERAÇÃO URBANA DO MUNDO, COMEÇA AS OBRAS NO RIVIERA TOWER, O PRÉDIO MAIS ALTO DA GRÉCIA, EM MEIO A ACELERAÇÃO DE INVESTIMENTOS, PARCERIAS E TURISMO

Lamda Development acelera o futuro da regeneração urbana sustentável impulsionada pela tecnologia e o desenvolvimento econômico com a nova cidade planejada de Elliniko

ATENAS, Grécia, 8 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Lamda Development começou as obras em Atenas com trabalhos de estaqueamento em andamento no icônico The Riviera Tower, o edifício mais alto da Grécia e o primeiro arranha-céu, com conclusão prevista para março de 2026. O Riviera Tower de 200 metros é apenas um destaque do Ellinikon, um dos maiores e mais ambiciosos projetos de regeneração urbana do mundo. Uma cidade inteligente planejada e sustentável, de 6,2 milhões de metros quadrados no terreno do antigo aeroporto internacional de Atenas, o projeto está estabelecendo um novo padrão global para design urbano resiliente, vida inteligente e oportunidades de crescimento de investimento alinhadas com ESG, quase dobrando o quantidade de espaço verde na área metropolitana de Atenas e trazendo desenvolvimento econômico significativo. Uma verdadeira cidade de 15 minutos construída do zero, The Ellinikon oferecerá ambientes residenciais, comerciais, de lazer, varejo, restaurantes, entretenimento, educação e esportes, tornando este o destino mais inovador e empolgante da Europa para visitantes locais e internacionais.

The Riviera Tower will become Greece's tallest building and most iconic residential destination The Ellinikon, a global smart city and Europe’s greatest urban regeneration project

Projetado por Foster + Partners, o Riviera Tower contará com residências e coberturas de um a cinco quartos, oferecendo aos residentes vistas espetaculares, bem como fácil acesso à praia e a uma marina de 310 vagas.

"Estamos em um momento na história onde o desenvolvimento sustentável e o investimento precisam ser ousados para atender à necessidade de mudança na forma como concebemos experiências urbanas", disse Odisseas Athanasiou, CEO da Lamda Development. "O Ellinikon terá um efeito transformador tanto na Grécia quanto no mundo, oferecendo uma nova referência para espaços internos e externos inteligentes e inspiradores que empolgam, ao mesmo tempo em que avançam significativamente a sustentabilidade nos locais em que vivemos, trabalhamos e nos divertimos no longo prazo. Apesar dos desafios econômicos globais, estamos no caminho certo com os cronogramas e esperamos concluir a primeira fase em 2026".

Este projeto traz várias inovações para a Grécia, incluindo:

Ellinikon Park, o maior parque costeiro da Europa, composto por 2 milhões de metros quadrados de espaço verde com mais de 1 milhão de novas árvores e plantas, todas nativas da área local.

Riviera Tower, o primeiro arranha-céu residencial e edifício mais alto da Grécia, que oferecerá vistas de tirar o fôlego do parque e do mar, combinando sustentabilidade verde com estilo excepcional, já que é pré-certificado com LEED v4 BD + C em um Nível Ouro.

Riviera Galleria, um destino premium em Atenas com casas de alta moda internacional, lojas de designers e marcas emergentes imperdíveis, bem como restaurantes finos, ambientados na majestosa vista à beira-mar da Riviera de Atenas. A Pré-certificação LEED em nível OURO foi concluída com sucesso para a Riviera Galleria

Um centro comercial de 185.000 metros quadrados, o maior e mais contemporâneo complexo comercial da Grécia, oferecendo uma nova filosofia em compras, trabalho e entretenimento e o primeiro shopping da Grécia a obter a Certificação LEED Gold.

Uma marina de 310 vagas, a primeira marina exclusiva da Grécia a oferecer capacidade de amarração em larga escala para mega-iates, situada dentro da moderna frente costeira de 3,5 km de extensão

Projeto ambientalmente sustentável resiliente, apresentando uma economia na pegada de carbono zero líquido por meio do uso de estratégias de conservação de energia de ponta e sistemas de redução de emissões. O Ellinikon será autossuficiente nas necessidades de irrigação e eletricidade.

Recursos inteligentes exclusivos, como infraestrutura de veículos eletrônicos, navegação em RA, IoT em espaços residenciais e comerciais e sensores inteligentes ao nível da água para resiliência costeira.

Juntamente com o progresso constante da construção do projeto com a conclusão da fase 1 esperada para 2026, o Ellinikon está recebendo interesse significativo de investidores, consumidores e público em geral. A primeira parte do Ellinikon Park que foi entregue ao público, o Experience Park, ultrapassou um milhão de visitas em menos de um ano. Além disso, o Ellinikon Experience Centre, um centro de visitas único e impressionante que permite uma visão da cidade do futuro Ellinikon, tornou-se um destino em Atenas.

O Ellinikon fez parceria com algumas das principais mentes criativas do mundo, incluindo Foster + Partners, Kengo Kuma e Associates, Aedas e Sasaki arquitetos, entre outros, para o design, enquanto marcas de renome mundial assinaram acordos e MOUs para fazer parte dele. Impressionantemente, espera-se que o projeto gere €14 bilhões em receitas estatais incrementais, 85.000 empregos e represente aproximadamente 2,4 % do PIB da Grécia.

Os dois principais distritos de varejo do Ellinikon combinarão marcas globais reconhecidas com nomes locais de alto desempenho que oferecem um caráter exclusivamente grego à experiência como partes vitais do novo ecossistema. A Riviera Galleria, projetada por Kengo Kuma, oferecerá uma verdadeira experiência de estilo de vida, cercada por arquitetura sofisticada. O Commercial Hub consistirá no maior shopping da Grécia, um parque de varejo de última geração com lojas, bem como espaços de escritórios de ponta, em um "shopping híbrido" de última geração. Acordos preliminares já foram definidos para 50% de espaço alugável. Espera-se que essa porcentagem aumente para a 65% em 2023.

Para a Riviera Galleria, 20% de espaço alugável já foi acordado, e espera-se que chegue à 50% até o final de 2023.

Também estão em alta demanda os produtos residenciais do Ellinikon, que são diferentes de qualquer outra coisa na Grécia e variam de unidades de luxo verdes e alimentadas por tecnologia até vilas à beira-mar sob medida e residências modernas junto ao parque, ao lado de uma vegetação exuberante. Desde que foi lançado localmente, o interesse tem sido sem precedentes, com os primeiros produtos residenciais chegando ao mercado já sendo vendidos, totalizando um compromisso com compradores de €1,1 bilhão. Lamda Development planeja trazer mais ofertas residenciais para o mercado internacional em breve.

Outros destaques do projeto incluem o Mixed Use Tower dentro do Commercial Hub, que se tornará o novo endereço comercial de prestígio de Atenas e o edifício comercial mais alto da Grécia, e o cassino resort, um hotel de luxo cinco estrelas com andar de jogos de alta qualidade, mais espaços para reuniões e convenções.

Os outros dois hotéis incluem o Hotel Marina, oferecendo um estilo de vida luxuoso aos visitantes que chegam de iate - ou aqueles que estão fugindo da cidade para uma estadia cosmopolita, e o Beach Hotel, que combina luxo e reclusão, além da dinâmica urbana de Atenas o ano todo.

Esse entusiasmo em torno do projeto também se reflete no financiamento para os primeiros cinco anos - e uma parte inspiradora desse financiamento foi por meio do green bond de €230 milhões da Lamda Development, que foi aberto ao público e recebeu investimentos de organizações como o Banco Europeu para Reconstrução e Desenvolvimento. O total desse green bond alimentará elementos de sustentabilidade, como o desenvolvimento de edifícios de baixo carbono, infraestruturas verdes e greenspace, que trabalharão para atingir os objetivos do Ellinikon de neutralidade de carbono e autossuficiência para as necessidades de irrigação e eletricidade.

Posicionado para se tornar um modelo global de desenvolvimento econômico e design sustentável, The Ellinikon iniciará uma nova era de vida em cidades inteligentes e contribuirá para a necessidade global de desenvolvimento ambientalmente consciente e um compromisso de criar espaços acessíveis, inclusivos e ecológicos.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995054/Lamda_Riviera_Tower.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1995056/Lamda_Development_Ellinikon.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1995055/Ellinikon_Lamda_Logo.jpg

FONTE Lamda Development

