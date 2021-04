The Home Depot abre tres nuevos centros de distribución en Florida

ATLANTA, 15 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- The Home Depot anunció hoy que ha abierto tres nuevos centros de distribución en Florida que van desde West Palm Beach y Miami hasta Fort Myers. Las instalaciones brindarán opciones de entrega aún más rápidas a los clientes de la región del sur de Florida. La compañía planea abrir dos centros de distribución adicionales en Miami para 2022. En conjunto, se espera que estas cinco instalaciones creen más de 150 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo y parcial en toda la región.

"Nuestros clientes tienen diferentes necesidades, desde clientes "hágalo usted mismo" (DIY) que están renovando sus hogares hasta contratistas profesionales en sus lugares de trabajo", comentó Kyle Dennis, vicepresidente de Desarrollo de la Cadena de Suministro. "Estas inversiones nos están ayudando a atender a nuestros clientes profesionales y clientes DIY en todo el sur de la Florida en el momento, lugar y modo que lo desean".

El centro recién inaugurado en Miami es un edificio de 332,000 pies cuadrados (30,844 metros cuadrados) que entregará materiales de construcción grandes y pesados y otros productos sobredimensionados directamente a los clientes profesionales y DIY.

Los nuevos centros de entrega en West Palm Beach y Fort Myers amplían el servicio de entrega para electrodomésticos de The Home Depot a los clientes en esos mercados.

En 2022, la compañía abrirá dos centros adicionales en Miami para ampliar el servicio de entrega de electrodomésticos y de paquetes el mismo día y al día siguiente de la compra, para los clientes de toda la región.

Con la ampliación de la cadena de suministro de la compañía, sus procesos de contratación también avanzan en todo el país. Quienes estén interesados en los puestos de trabajo disponibles pueden visitar careers.homedepot.com para acceder al proceso rápido y sencillo de aplicación, o enviar un mensaje de texto con la palabra JOBS al número 52270 para recibir un enlace mediante el que podrán aplicar a las vacantes locales.

En 2017, la compañía anunció una inversión de $1,200 millones en su cadena de suministro y está en proceso de construir su red con alrededor de 150 nuevas instalaciones en todo el país. Estas incluyen una variedad de formatos para satisfacer las necesidades únicas de diferentes clientes en el cambiante mundo del comercio minorista.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo. La Compañía opera un total de 2,298 tiendas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México. Durante el año fiscal 2020, The Home Depot registró ventas por $132,100 millones y utilidades por $12,900 millones. La compañía emplea a 500,000 asociados aproximadamente. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

