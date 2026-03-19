The Home Depot amplía la experiencia digital profesional con las más recientes herramientas de gestión de proyectos e IA

ATLANTA, 18 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot, el minorista experto en mejoras del hogar más grande del mundo, está ampliando su experiencia digital para profesionales a fin de ayudarles con las renovaciones, remodelaciones y construcciones, así como a gestionar sus proyectos, materiales y negocios desde un único espacio de trabajo fácil de usar.

Para los profesionales, el tiempo es oro y cada minuto de su día cuenta. Las dificultades operativas que plantea el uso de herramientas digitales inconexas representan un obstáculo directo para su crecimiento. Para ayudar a superar este obstáculo, The Home Depot ha mejorado la experiencia digital de los miembros de su programa de fidelización profesional Xtra con el propósito de garantizar que dispongan de las herramientas necesarias para hacer crecer sus negocios.

El espacio de trabajo digital de The Home Depot fue diseñado considerando las necesidades reales de los profesionales y todo el ciclo de vida de sus proyectos; por consiguiente, ofrece visibilidad y control integrales en una sola interfaz centralizada para ayudarles a ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y mantenerse centrados en el trabajo. Más allá de las simples transacciones, la nueva experiencia del sitio para profesionales de The Home Depot funciona como una herramienta de gestión de proyectos con funciones diseñadas para optimizar el flujo de trabajo diario de los profesionales. La página web destaca en primer plano las herramientas en las que más confían los profesionales, como por ejemplo:

Project Planning: permite a los profesionales organizar proyectos de gran magnitud con preferencias de entrega personalizadas, precios preferenciales y visibilidad del inventario. Los profesionales pueden acceder a la mayor parte del surtido de productos de The Home Depot desde la herramienta Project Planning para planificación de proyectos, que incluye millones de artículos disponibles en tiendas y centros de distribución. La herramienta Material List Builder AI, lanzada en fecha reciente, se integra directamente con la herramienta Project Planning , que interpreta los objetivos del proyecto para generar listas de materiales prácticas en cuestión de segundos, lo que ayuda a los profesionales a presentar cotizaciones con mayor rapidez.

permite a los profesionales organizar proyectos de gran magnitud con preferencias de entrega personalizadas, precios preferenciales y visibilidad del inventario. Los profesionales pueden acceder a la mayor parte del surtido de productos de The Home Depot desde la herramienta Project Planning para planificación de proyectos, que incluye millones de artículos disponibles en tiendas y centros de distribución. La herramienta lanzada en fecha reciente, se integra directamente con la herramienta Project Planning que interpreta los objetivos del proyecto para generar listas de materiales prácticas en cuestión de segundos, lo que ayuda a los profesionales a presentar cotizaciones con mayor rapidez. Seguimiento de entrega en tiempo real: ahora, los profesionales pueden hacer seguimiento en minutos de la entrega de materiales voluminosos y de gran tamaño, como cemento, placas de yeso y madera.

ahora, los profesionales pueden hacer seguimiento en minutos de la entrega de materiales voluminosos y de gran tamaño, como cemento, placas de yeso y madera. Planificación de pedidos complejos: los profesionales pueden programar y gestionar las entregas incluso si los artículos proceden de varios lugares, lo que garantiza que los materiales lleguen a la obra en función de su disponibilidad.

los profesionales pueden programar y gestionar las entregas incluso si los artículos proceden de varios lugares, lo que garantiza que los materiales lleguen a la obra en función de su disponibilidad. Historial de compras: las mejoras que se están llevando a cabo en el historial de compras permitirán organizar y buscar con facilidad pedidos y recibos anteriores, lo que simplificará considerablemente la conciliación para los profesionales.

las mejoras que se están llevando a cabo en el historial de compras permitirán organizar y buscar con facilidad pedidos y recibos anteriores, lo que simplificará considerablemente la conciliación para los profesionales. Acceso compartido: permite a los profesionales mantener el control a la vez que generan permisos personalizables para sus equipos con el fin de promover el avance de los proyectos y centrarse en el crecimiento de su negocio. Además, los profesionales pueden colaborar directamente con el equipo de expertos de The Home Depot en el sitio web, lo que garantiza un asesoramiento y experiencia coherentes en la selección de productos, sin importar si el profesional se encuentra en la tienda física o en línea.

Esta experiencia digital ampliada forma parte de la inversión continua de The Home Depot para ampliar su ecosistema de capacidades destinadas a profesionales. The Home Depot seguirá incorporando a la plataforma nuevas funciones que satisfagan las necesidades cambiantes de los profesionales actuales con miras a ofrecer una experiencia fluida e interconectada a la hora de gestionar proyectos de cualquier envergadura y complejidad.

"Los profesionales pueden gestionar su negocio desde la camioneta, la obra o nuestros pasillos y no desde un escritorio", señaló Mike Rowe, vicepresidente ejecutivo de Pro en The Home Depot. "Nuestra experiencia mejorada en el sitio para profesionales (Pro) ofrece herramientas que funcionan tal como los profesionales necesitan, pues integra la gestión de proyectos en su espacio de trabajo móvil para ayudarles a supervisar proyectos completos y no solo compras individuales. Lo mejor de todo es que todas estas herramientas están disponibles a través de un único proveedor".

El espacio de trabajo digital para profesionales está disponible de forma gratuita para todos los profesionales miembros de Xtra en línea o en la aplicación móvil de The Home Depot. Además de las herramientas digitales, The Home Depot ofrece a sus miembros profesionales de Xtra precios personalizados y recompensas a la medida. Desde el 23 hasta el 29 de marzo, The Home Depot celebrará la "Pro Xtra Week" (Semana Xtra para profesionales), un evento de celebración tanto en línea como en tiendas que incluirá descuentos exclusivos, ofertas especiales, sorteos y demostraciones de proveedores. Para obtener más información sobre la Pro Xtra Week, visite homedepot.com/c/pro-xtra.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la empresa minorista experta en mejoras del hogar ms grande del mundo. Al término del cuarto trimestre, la empresa operaba un total de 2,356 tiendas minoristas y más de 1,250 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot