The Home Depot amplía su servicio de entrega para familiares de militares en el extranjero

Más de 20,000 productos de mejoras para el hogar ya están disponibles libres de impuestos para envío a bases militares en el extranjero

ATLANTA, 8 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot anunció hoy la ampliación de su colaboración con las tiendas de intercambio militar para incluir entregas a direcciones de la Oficina Postal del Ejército (APO), la Oficina Postal de la Flota (FPO) y la Oficina Postal Diplomática (DPO), lo que brinda a las comunidades militares en el extranjero acceso libre de impuestos a más de 20,000 productos de mejoras para el hogar.

Este programa ampliado, disponible mediante el Servicio de Intercambio del Ejército y la Fuerza Aérea (AAFES) y del Comando del Servicio de Intercambio de la Armada (NEXCOM), permite a las personas con derecho a comprar en las tiendas de intercambio militar adquirir productos de The Home Depot y recibirlos directamente en las bases militares en el extranjero. El programa prestará servicio a las familias de los militares asignados a más de 750 bases en el extranjero, distribuidas en más de 80 países.

"The Home Depot ha apoyado con orgullo a los miembros del servicio militar, a los veteranos y a sus familias durante décadas", afirmó Jordan Broggi, vicepresidente ejecutivo de Experiencia del Cliente y presidente de la división en línea de The Home Depot. "Ampliar las entregas a direcciones de las APO, FPO y DPO ayuda a garantizar que las comunidades militares que prestan servicio en todo el mundo tengan un acceso cómodo a los productos de mejoras para el hogar que necesitan, independientemente de dónde estén asignadas".

Las personas con derecho a comprar en las tiendas de intercambio militar, incluidos los miembros del servicio activo, los miembros de la Guardia Nacional, los reservistas, los jubilados, los veteranos dados de baja con honores y los civiles autorizados, pueden acceder al programa mediante las plataformas de compra en línea de AAFES y NEXCOM. Los compradores que cumplen con los requisitos y viven en Estados Unidos también pueden comprar productos y enviárselos a amigos o familiares que viven en el extranjero en direcciones de las APO, FPO o DPO.

La oferta ampliada brinda acceso a más de 20,000 productos en una variedad de categorías relacionadas con las mejoras para el hogar. La entrega se realiza mediante el USPS, de acuerdo con los requisitos militares de correo y seguridad.

La nueva capacidad de entrega a direcciones APO/FPO/DPO se lanza de manera oficial el 8 de julio de 2026.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializada en mejoras del hogar más grande del mundo. Al cierre del primer trimestre del año fiscal 2026, la empresa contaba con más de 2,300 tiendas minoristas, más de 800 sucursales y más de 780 centros de distribución en toda Norteamérica. The Home Depot tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD).

FUENTE The Home Depot