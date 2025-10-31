The Home Depot anuncia a los ganadores de los Premios a la Innovación 2025

La empresa rinde homenaje a productos de vanguardia que hacen que los proyectos de mejoras para el hogar sean más fáciles, rápidos e inteligentes

ATLANTA, Georgia, 31 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot anunció a los ganadores de sus Premios a la Innovación 2025, en reconocimiento a productos revolucionarios que ofrecen un valor único, alto rendimiento y eficiencia tanto para clientes autodidactas como para profesionales de las mejoras del hogar.

Los ganadores de los Premios a la Innovación 2025 incluyen:

Ganador general: La bombilla EcoSmart Universal Select de Leedarson hace que la selección de la bombilla correcta sea más fácil que nunca. Las bombillas Universal Select utilizan tecnología avanzada que permite a los clientes seleccionar su vataje y tono de luz blanca preferidos, lo que posibilita el uso de la misma bombilla en cualquier habitación y en cualquier lámpara.

Primer finalista: Los anclajes para concreto de Cobra Tork ahorran tiempo a los profesionales, ya que ofrecen una forma nueva y mejor de anclaje en el cemento, que supera a los anclajes de cuña tradicionales. Los anclajes para cemento Cobra Tork son removibles y se pueden instalar solo con un taladro, lo que hace que su uso sea más rápido y fácil en cualquier trabajo.

Segundo finalista: La puerta de vidrio inteligente de Feather River ofrece a los propietarios de viviendas la capacidad de controlar su privacidad en segundos. La puerta cambia sin interrupciones de vidrio esmerilado a transparente, y se controla mediante dispositivos inteligentes mediante la aplicación Hubspace o al tocar un botón de forma manual.

"Los profesionales y autodidactas acuden a The Home Depot para encontrar los productos más innovadores a buen precio que los ayudan a hacer bien el trabajo", señaló Billy Bastek, vicepresidente ejecutivo de comercialización de The Home Depot. "Su lealtad es un resultado directo del compromiso incesante de nuestros proveedores para ofrecer productos con la mejor calidad y valor, lo que en última instancia ayuda a nuestros clientes a ahorrar tiempo y dinero" .

Además de los tres ganadores, The Home Depot reconoció a varios finalistas como líderes en innovación:

El lavavajillas de tina alta empotrado con control superior de 24 pulgadas Frigidaire Gallery en acero inoxidable ahorra tiempo a los clientes con un ciclo de lavado normal de 50 minutos que se encuentra entre los más rápidos del sector.

ahorra tiempo a los clientes con un ciclo de lavado normal de 50 minutos que se encuentra entre los más rápidos del sector. El aislamiento Henry UltraTouch ofrece la misma absorción acústica y rendimiento térmico que la fibra de vidrio y es resistente tanto al moho como a los hongos. Se fabrica con un 80% de mezclilla posconsumo, con lo que se desvían 20 millones de libras de mezclilla de los vertederos, anualmente.

ofrece la misma absorción acústica y rendimiento térmico que la fibra de vidrio y es resistente tanto al moho como a los hongos. Se fabrica con un 80% de mezclilla posconsumo, con lo que se desvían 20 millones de libras de mezclilla de los vertederos, anualmente. La manguera de jardín de gran resistencia Gorilla ToughLite es una manguera ligera que no se dobla, se desliza fácilmente sobre las superficies, resiste daños y brinda máxima flexibilidad para una comodidad duradera en cualquier clima.

es una manguera ligera que no se dobla, se desliza fácilmente sobre las superficies, resiste daños y brinda máxima flexibilidad para una comodidad duradera en cualquier clima. El ventilador de techo inteligente Hampton Bay Moreland funciona con Hubspace y es compatible con Alexa y Google Assistant. Los clientes pueden ajustar la configuración del ventilador y elegir entre seis temperaturas de color para obtener el tono de luz perfecto.

funciona con Hubspace y es compatible con Alexa y Google Assistant. Los clientes pueden ajustar la configuración del ventilador y elegir entre seis temperaturas de color para obtener el tono de luz perfecto. El detector combinado de humo y monóxido de carbono Kidde con monitoreo de Ring es la primera alarma inteligente de humo y monóxido de carbono del mercado y permite a los clientes optar por un monitoreo de respuesta a emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

es la primera alarma inteligente de humo y monóxido de carbono del mercado y permite a los clientes optar por un monitoreo de respuesta a emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Las correas de trinquete/amarres Kwikfeed ahorran tiempo a los profesionales, ya que cuentan con ganchos magnéticos que permanecen en su lugar al asegurar una carga de trabajo de hasta 3,333 libras.

ahorran tiempo a los profesionales, ya que cuentan con ganchos magnéticos que permanecen en su lugar al asegurar una carga de trabajo de hasta 3,333 libras. El cabezal motorizado QUIK-LOK a batería de Milwaukee es una herramienta de equipo motorizado para exteriores que ofrece rendimiento más rápido, mayor tiempo de funcionamiento y una potencia similar a la de la gasolina, además de ser compatible con 13 accesorios en total, lo que ahorra al cliente dinero y espacio de almacenamiento.

es una herramienta de equipo motorizado para exteriores que ofrece rendimiento más rápido, mayor tiempo de funcionamiento y una potencia similar a la de la gasolina, además de ser compatible con 13 accesorios en total, lo que ahorra al cliente dinero y espacio de almacenamiento. El mortero monocomponente Prism es resistente a manchas, tiene una consistencia de color perfecta y funciona incluso en zonas húmedas. Está lista para usar y se puede aplicar sobre un mortero existente, lo que elimina la necesidad de quitarlo.

es resistente a manchas, tiene una consistencia de color perfecta y funciona incluso en zonas húmedas. Está lista para usar y se puede aplicar sobre un mortero existente, lo que elimina la necesidad de quitarlo. La cortadora de césped de 40 V de Ryobi brinda 80 minutos de tiempo de funcionamiento, carga más rápida y mayor torsión que los principales competidores. Ofrece potencia similar a las de gasolina y control al alcance de la mano para un corte más inteligente y potente.

brinda 80 minutos de tiempo de funcionamiento, carga más rápida y mayor torsión que los principales competidores. Ofrece potencia similar a las de gasolina y control al alcance de la mano para un corte más inteligente y potente. La serie Woodridge de Traeger hace que la barbacoa en el patio trasero sea aún más agradable. Los parrilleros pueden completar tareas rápidas, como ajustar las temperaturas y configurar temporizadores fácilmente, con el control remoto y el monitoreo mediante la aplicación Traeger.

Junto con los premios a los productos, The Home Depot reconoció a Andersen Doors & Windows como Socio Ambiental del Año, a Nien Made como Socio Interconectado del Año y a Ring/Blink como Socio de Innovación en Marketing del Año.

También se reconoció a un socio proveedor en cada categoría de comercialización como Socio del Año, lo que destaca su excepcional dedicación y contribución a The Home Depot:

Los productos ganadores de los Premios a la Innovación 2025 de The Home Depot ya están disponibles en las tiendas y en línea. Para más información, visite www.homedepot.com/innovation.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es el principal minorista especializado en mejoras del hogar del mundo. Al final del segundo trimestre, la empresa operaba más de 2,353 tiendas minoristas, más de 800 sucursales y más de 325 centros de distribución que atienden directamente los pedidos de los clientes en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados a más de 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot