The Home Depot anuncia los ganadores de los Premios a la Innovación 2020

ATLANTA, 8 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot® hizo un reconocimiento el día de hoy a las últimas innovaciones en producto que llegan a las góndolas en las tiendas físicas y en línea, con el anuncio de los ganadores de sus Premios a la Innovación 2020. Apoyar a los clientes autónomos y profesionales, a los minoristas, a los vendedores y a los proveedores ha permitido que sigan llegando al mercado productos de última generación durante este 2020.

Este año, el ganador absoluto y el segundo lugar de los Premios a la Innovación serán referentes de innovación en las plataformas de cocina. Desde freír hasta asar y ahumar, los dos productos que ocuparon los primeros lugares potencian la experiencia de cocinar en casa. Además de electrodomésticos y asadores, entre los finalistas hay categorías que cubren todo en el hogar, incluyendo iluminación, seguridad, pisos y mucho más.

Entre los principales ganadores se encuentran:

Ganador absoluto: La Frigidaire Air Fry Range de Electrolux ahorra tiempo y espacio al combinar en un solo electrodoméstico la estufa, el horno y la nueva función de cocción Air Fry. Su gran capacidad de cocción integra tecnología antivueltas que permite que los alimentos queden crujientes por todos los lados.

Segundo lugar: El Masterbuilt Gravity-Fed Grill/Smoker permite empezar a cocinar al instante al alcanzar una temperatura de 371 °C más rápido que nunca, en tan solo 13 minutos. La innovadora tecnología por gravedad mantiene más de 12 horas de carbón, con lo que asegura combustible sin interrupción. Por su parte, la tecnología de controles inteligentes permite ahumar, asar, sellar, hornear o rostizar sin tener que usar las manos.

Tercer lugar: El Lutron Sunnata Touch Dimmer con tecnología LED+ se instala en menos de 15 minutos usando el cableado ya existente, y permite el control personalizado de la iluminación por medio de la misma tecnología táctil que se usa en las pantallas táctiles modernas, que permite acciones rápidas, precisas y eficaces.

"Como autoridad en productos para mejorar el hogar, nos llena de orgullo hacer un reconocimiento a nuestros socios proveedores que aportan los productos más innovadores y exclusivos al mercado, ofreciendo el máximo valor a nuestros clientes", expresó Ted Decker, presidente y director de operaciones para The Home Depot. "A través de la ceremonia anual Premios a la Innovación, el día de hoy hacemos un reconocimiento a nuestros socios proveedores por el admirable esfuerzo que hacen".

Además de los tres ganadores principales, The Home Depot hizo un reconocimiento a los siguientes finalistas por sus importantes desarrollos en innovación en producto:

Adjusta-Pull Cabinet Hardware de Liberty Hardware permite extender las manijas de los gabinetes fácilmente sin necesidad de un taladro ni agujeros adicionales.

permite extender las manijas de los gabinetes fácilmente sin necesidad de un taladro ni agujeros adicionales. Daltile QuicTile es una porcelana real que se puede instalar en un solo día a un costo 30 % más eficiente que la porcelana tradicional.

es una porcelana real que se puede instalar en un solo día a un costo 30 % más eficiente que la porcelana tradicional. Hampton Bay Mara Ceiling Fan de King of Fans se instala 50 % más rápido que los ventiladores tradicionales, utilizando un soporte para deslizar la montura, láminas de encaje/bloqueo y el kit de iluminación magnético.

se instala 50 % más rápido que los ventiladores tradicionales, utilizando un soporte para deslizar la montura, láminas de encaje/bloqueo y el kit de iluminación magnético. Henry Roof Coatings extiende la vida del techo hasta por cinco años más, ya que fija los gránulos y reduce su pérdida, con lo que se logra proteger el techo del sol, la lluvia y la nieve por más tiempo.

extiende la vida del techo hasta por cinco años más, ya que fija los gránulos y reduce su pérdida, con lo que se logra proteger el techo del sol, la lluvia y la nieve por más tiempo. Husky 1 – 1/4" Ratcheting PVC Cutter de GreatStar utiliza un 40 por ciento menos de fuerza para cortar tubos de PVC sin dificultad. Incluye garantía y cambio de cuchillas de por vida para asegurar que el producto sea una compra duradera.

utiliza un 40 por ciento menos de fuerza para cortar tubos de PVC sin dificultad. Incluye garantía y cambio de cuchillas de por vida para asegurar que el producto sea una compra duradera. Lockly Smart Locks mejoran la seguridad con su tecnología patentada que proporciona un teclado digital único cada vez que alguien se acerca a la puerta, permite a los usuarios conceder acceso remoto a sus invitados y tiene la opción de timbre con video en alta definición integrado.

mejoran la seguridad con su tecnología patentada que proporciona un teclado digital único cada vez que alguien se acerca a la puerta, permite a los usuarios conceder acceso remoto a sus invitados y tiene la opción de timbre con video en alta definición integrado. Zevo Insect Control es la primera colección en Estados Unidos para el control de insectos que es segura, efectiva, natural y funciona tanto en interiores como exteriores.

La reunión anual de proveedores, así como los Premios a la Innovación 2020 de The Home Depot se llevaron a cabo este año de manera virtual por primera vez, involucrando así el tema de la innovación a su propio evento. Con la presencia de proveedores y aliados participando de manera virtual, The Home Depot otorgó los premios a los proveedores destacados a través de una ceremonia transmitida en vivo en la que se celebraron las características más innovadoras de cada beneficiario.

En conjunto con los Premios a la Innovación, The Home Depot rinde homenaje a proveedores en varias categorías adicionales. Gracias a las inversiones persistentes en su batería de iones de litio, TTI logró crear un sustituto viable para el motor de combustión, reduciendo con este las emisiones de carbono a la atmósfera en más de 450.000 kilos. Con esto obtuvo el premio Environmental Partner of the Year . El premio Interconnected Partner of the Year fue para Milwaukee, que ofreció una experiencia de cliente dinámica e integral para su fiel base de datos de fans autónomos y profesionales. Delta empleó nuevas y estratégicas tácticas de marketing que le permitieron fortalecer su presencia y desempeño de marca en general durante todo el año, haciéndole merecedora del premio Marketing Innovation Partner of the Year. Finalmente, Tricam, compañía propiedad de un veterano, recibió el premio Supplier Diversity Innovation Award por sus Gorilla Ladders con funcionalidades como alta capacidad de carga, múltiples posiciones y plataforma doble, así como una nueva superficie de trabajo y almacenamiento de herramientas, que evita tener que subir y bajar la escalera varias veces.

A continuación se mencionan otros premios a proveedores por categoría:

Madera: Great Southern

Great Southern Materiales de construcción: Werner

Werner Pisos: M.S. International, Inc.

M.S. International, Inc. Pintura: Wooster

Wooster Ferretería: Big Time Products

Big Time Products Herramientas: Freud

Freud Plomería: The Mosack Group

The Mosack Group Electricidad/Iluminación: King of Fans

King of Fans Jardinería interior: Toro

Toro Jardinería exterior: Toyo/Roundtripping

Toyo/Roundtripping Dispositivos: LG

LG Cocina y baño : Kohler

: Carpintería: Polymershapes

Polymershapes Decoración/Almacenamiento/Organización: Pratt Industries

Los productos ganadores y finalistas de los Premios a la Innovación 2020 de The Home Depot están disponibles en línea y en las tiendas en este momento, y llevarán el sello oficial de ganadores de los Premios a la Innovación de The Home Depot en noviembre. Para obtener más información, visite www.HomeDepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la mayor cadena minorista especializada en la venta de artículos para el mantenimiento y mejora del hogar, con 2.294 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. En el ejercicio fiscal 2019, The Home Depot registró ventas por USD 110.200 millones y utilidades por USD 11.200 millones. La compañía emplea a más de 400.000 asociados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en los índices promedio industrial Dow Jones y Standard & Poor's 500.

