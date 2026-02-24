The Home Depot anuncia resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2025; Aumenta el dividendo trimestral en 1.3%; Proporciona Guía actualizada para el año fiscal 2026

ATLANTA, 24 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la tienda minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, reportó hoy los resultados del cuarto trimestre y año fiscal 2025.

Cuarto Trimestre 2025

Las ventas del cuarto trimestre del año fiscal 2025 fueron de $38,200 millones, una disminución de $1,500 millones, o un 3.8% en comparación con el cuarto trimestre del año fiscal 2024. El cuarto trimestre del año fiscal 2025 consistió en 13 semanas, en comparación con 14 semanas el año anterior. La 14.ª semana en el año fiscal 2024 añadió aproximadamente $2,500 millones en ventas para el cuarto trimestre y el año.

Para el cuarto trimestre del año fiscal 2025, las ventas comparables aumentaron 0.4%, y las ventas comparables en EE. UU. aumentaron 0.3%.

Las ganancias netas para el cuarto trimestre del año fiscal 2025 fueron de $2,600 millones, o $2.58 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $3,000 millones, o $3.02 por acción diluida, obtenidas en el mismo período del año fiscal 2024. La 14.ª semana en el año fiscal 2024 añadió aproximadamente $0.30 a las ganancias diluidas por acción para el cuarto trimestre y el año.

Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el cuarto trimestre del año fiscal 2025 fueron de $2.72, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $3.13 en el mismo período del año fiscal 2024. La 14.ª semana en el año fiscal 2024 añadió aproximadamente $0.30 a las ganancias diluidas ajustadas por acción para el cuarto trimestre y el año.

Año fiscal 2025

Las ventas del año fiscal 2025 fueron de $164,700 millones, un aumento de $5,200 millones, o 3.2%, en comparación con el año fiscal 2024. Para el año fiscal 2025, las ventas comparables aumentaron en un 0.3%, y las ventas comparables en EE. UU. aumentaron en un 0.5%.

Las ganancias netas para el año fiscal 2025 fueron de $14,200 millones, o $14.23 por acción diluida, en comparación con las ganancias netas de $14,800 millones, o $14.91 por acción diluida, obtenidas en el año fiscal 2024.

Las ganancias diluidas ajustadas(1) por acción para el año fiscal 2025 fueron de $14.69, en comparación con las ganancias diluidas ajustadas por acción de $15.24 en el mismo periodo del año fiscal 2024.

"Durante el año fiscal 2025, nuestros equipos hicieron un trabajo increíble interactuando con nuestros clientes y aumentando la participación en el mercado, y me gustaría darles las gracias por su arduo trabajo y dedicación", dijo Ted Decker, presidente de la junta directiva, presidente y CEO. "Para el cuarto trimestre, nuestros resultados estuvieron en gran medida en línea con nuestras expectativas, lo que refleja la falta de actividad de tormentas en el tercer trimestre y la continua incertidumbre de los consumidores y la presión en el sector de viviendas. Si ajustamos los efectos de las tormentas, la demanda subyacente se mantuvo relativamente estable a lo largo del año".

Declaración del dividendo

La Compañía anunció hoy que su junta directiva aprobó un aumento del 1.3% en su dividendo trimestral a $2.33 por acción, lo que equivale a un dividendo anual de $9.32 por acción.

El dividendo es pagadero el 26 de marzo de 2026 a aquellos accionistas que estén registrados al cierre del horario de oficina el 12 de marzo de 2026. Este es el 156.o trimestre consecutivo que la Compañía paga un dividendo en efectivo.

Guía para el año fiscal 2026

La Compañía proporcionó la siguiente guía para el año fiscal 2026:

Aumento de ventas totales de aproximadamente un 2.5% a 4.5%

Aumento de ventas comparables de aproximadamente sin cambios a 2.0%

Aproximadamente 15 tiendas nuevas

Margen bruto de aproximadamente un 33.1%

Margen operativo de aproximadamente un 12.4% a 12.6%

Margen operativo ajustado (1) de aproximadamente un 12.8% a 13.0%

de aproximadamente un 12.8% a 13.0% Tasa impositiva efectiva de aproximadamente un 24.3%

Costos de intereses netos de aproximadamente $2,300 millones

Las ganancias diluidas por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.23 del año fiscal 2025

Las ganancias diluidas ajustadas (1) por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025

por acción aumentarán aproximadamente de sin cambios a 4.0% de $14.69 del año fiscal 2025 Gastos de capital de aproximadamente 2.5% del total de ventas

(1) La Compañía reporta sus resultados financieros de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados (GAAP) de EE. UU. Tal como se utilizan en este comunicado de ganancias, los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado y las ganancias diluidas ajustadas por acción son medidas financieras no-GAAP. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación de estas medidas financieras y conciliaciones no-GAAP a las medidas financieras GAAP más directamente comparables.

The Home Depot llevará a cabo una llamada de conferencia hoy a las 9:00 a.m. (hora del este) para tratar sobre la información incluida en este comunicado de prensa y asuntos relacionados. La llamada de conferencia estará disponible en su totalidad mediante transmisión por Internet y su repetición en ir.homedepot.com/events-and-presentations.

Al final del cuarto trimestre, la Compañía operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 ubicaciones SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La compañía emplea más de 470,000 asociados. Las acciones de The Home Depot se cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial de Dow Jones y en el índice 500 de Standard & Poor's.

Nota de precaución respecto a las declaraciones a futuro

Ciertas declaraciones aquí contenidas constituyen "declaraciones a futuro" bajo las leyes federales sobre la bolsa y valores según estas se definen en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Las declaraciones a futuro se basan en información disponible actualmente y en nuestras presunciones, expectativas y proyecciones actuales sobre acontecimientos futuros, y en ellas se utilizan palabras como "podría", "será", "pudiera", "debería", "sería", "anticipar", "pretender", "estimar", "proyectar", "planificar", "creer", "esperar", "dirigirse a", "prospectos", "potencial", "comprometerse" y "pronosticar", o palabras de significado o intención similar, o se refieren a períodos de tiempo futuros. Las declaraciones a futuro podrían estar relacionadas, entre otros aspectos: a nuestra marca y reputación; a la demanda de nuestros productos y servicios, incluso como resultado de condiciones macroeconómicas y las cambiantes preferencias y expectativas de los clientes; el aumento de las ventas netas; ventas comparables; efectos de la competencia; la implementación de iniciativas estratégicas en materia de comercio minorista interconectado, tiendas, cadenas de suministro, tecnología, innovación y otras iniciativas estratégicas, incluso con respecto a bienes raíces; inventario, disponibilidad en los estantes y existencias; el estado de la economía, el estado de los mercados de la vivienda y las mejoras para el hogar; el estado de los mercados crediticios, incluidos el hipotecario, el de préstamos sobre el valor neto de la vivienda y el de créditos al consumidor y a profesionales en oficios el impacto de los aranceles, los cambios o restricciones de la política del comercio, o las disputas del comercio internacional y los esfuerzos y capacidad para seguir diversificando nuestra cadena de suministro; temas relacionados con los métodos de pago que aceptamos, la demanda de ofertas crediticias, incluso créditos a profesionales en oficios; la administración de las relaciones con nuestros asociados, los candidatos en busca de trabajo, los abastecedores y proveedores de servicios; el costo y disponibilidad de empleados, los costos de combustible y otras fuentes de energía; eventos que podrían perturbar nuestro negocio, nuestra cadena de suministro, nuestra infraestructura tecnológica o la demanda de nuestros productos y servicios, tales como los aranceles, cambios de política del comercio o restricciones o controversias internacionales del comercio, desastres naturales, el cambio climático, problemas de sanidad pública, eventos de ciberseguridad, disputas laborales, conflictos o tensiones geopolíticas, conflictos militares o actos de guerra, nuestra capacidad de mantener un entorno seguro y protegido en la tienda; nuestra capacidad de abordar las expectativas relacionadas con los temas de gestión de capital humano y sostenibilidad y cumplir las metas relacionadas; la continuación o suspensión de las recompras de acciones, el desempeño de las ganancias netas y el margen; las ganancias por acción; los dividendos futuros; la asignación y los gastos de capital; la productividad; la liquidez; el rendimiento del capital invertido; el apalancamiento de gastos y deudas; los cambios en las tasas de interés; los cambios en las tasas de cambio de divisas; la inflación y deflación del precio de productos básicos o de otros precios; nuestra capacidad para emitir deudas bajo términos y con tasas aceptables para nosotros; el efecto y el resultado esperado de investigaciones, indagaciones, reclamaciones y litigios, incluido el cumplimiento con los acuerdos de transacción relacionados; los desafíos de operar en mercados internacionales; la idoneidad de la cobertura de seguro; el efecto de los cargos contables; el efecto de adoptar ciertas normas contables; el impacto de los cambios legales y regulatorios, incluidas las órdenes ejecutivas y otras acciones administrativas o legislativas, tales como los cambios realizados en las leyes y regulaciones tributarias; las aperturas y clausuras de tiendas; la perspectiva financiera, incluida la guía para el año fiscal 2026 y el impacto de compañías adquiridas, incluidas SRS y GMS, sobre nuestra organización y la capacidad de reconocer los beneficios previstos de cualesquiera adquisiciones completadas o pendientes.

Dichas declaraciones no constituyen garantía alguna del desempeño futuro y están sujetas a acontecimientos, riesgos e incertidumbres en el futuro –muchos de los cuales están más allá de nuestro control, dependen de las acciones de terceros o desconocemos en la actualidad- así como a presunciones posiblemente inexactas que podrían causar que los resultados reales sean substancialmente diferentes a nuestra experiencia histórica y nuestras expectativas y proyecciones. Estos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los descritos en la Parte I, Punto 1A. "Factores de riesgo", y en otras secciones de nuestro Informe Anual que aparece en el Formulario 10-K para nuestro año fiscal cerrado al 2 de febrero de 2025 y también como se describen, de vez en cuando, en los informes que se radiquen posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores. También puede haber otros factores que no podemos prever o que no se describen en este documento, en general porque actualmente no los consideramos significativos. Como consecuencia de esos factores los resultados podrían diferir significativamente de nuestras expectativas. Las declaraciones a futuro corresponden solamente a partir de la fecha en que fueron emitidas, y no nos comprometemos a actualizar dichas declaraciones salvo en lo que exija la ley. No obstante, le aconsejamos que revise cualquier otra divulgación que hagamos sobre temas relacionados en las radicaciones periódicas que realicemos ante la Comisión de Bolsa y Valores [Securities and Exchange Commission] y en nuestras otras declaraciones públicas.

Medidas financieras no-GAAP

Para proporcionar transparencia adicional, complementamos nuestra divulgación con ciertas medidas financieras no GAAP. Al utilizarlas en conjunto con nuestras medidas financieras GAAP, consideramos que estas medidas suplementarias no-GAAP ayudarán a que la gerencia y los inversionistas puedan entender y analizar mejor nuestro desempeño. No obstante, dicha información complementaria no debe considerarse de forma aislada ni como sustituta de las medidas GAAP relacionadas. Consulte al final de este comunicado de prensa la explicación y definiciones de estas medidas financieras y conciliaciones no-GAAP a las medidas GAAP más directamente comparables.

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE GANANCIAS CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin auditar)



Tres meses terminados(1)





Año fiscal terminado(2)



en millones, excepto en los datos por acción 1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio

1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio Ventas netas $ 38,198

$ 39,704

(3,8) %

$ 164,683

$ 159,514

3.2 % Costo de las ventas 25,732

26,670

(3.5)

109,818

106,206

3.4 Utilidad bruta 12,466

13,034

(4,4)

54,865

53,308

2.9 Gastos operacionales:





















Ventas, generales y administrativas 7,772

7,725

0,6

30,702

28,748

6.8 Depreciación y amortización 845

814

3.8

3,273

3,034

7.9 Total de gastos operacionales 8,617

8,539

0.9

33,975

31,782

6.9 Ingreso operacional 3,849

4,495

(14.4)

20,890

21,526

(3.0) Interés y otros (ingresos) gastos:





















Ingresos por intereses y otros, neto (43)

(30)

43.3

(124)

(201)

(38.3) Gastos por interés 594

638

(6.9)

2,412

2,321

3.9 Interés y otros, neto 551

608

(9.4)

2,288

2,120

7.9 Ganancias antes de provisión para impuestos a los ingresos 3,298

3,887

(15.2)

18,602

19,406

(4.1) Provisión para impuestos a los ingresos 727

890

(18.3)

4,446

4,600

(3.3) Ganancias netas $ 2,571

$ 2,997

(14.2) %

$ 14,156

$ 14,806

(4.4) %























Promedio básico ponderado de acciones ordinarias 993

991

0.2 %

993

990

0.3 % Ganancias básicas por acción $ 2.59

$ 3.02

(14.2)

$ 14.26

$ 14.96

(4.7)























Promedio diluido ponderado de acciones ordinarias 995

994

0.1 %

995

993

0.2 % Ganancias diluidas por acción $ 2.58

$ 3.02

(14.6)

$ 14.23

$ 14.91

(4.6)

























Tres meses terminados(1)





Año fiscal terminado(2)



Datos de ventas seleccionadas: 1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio

1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio Ventas comparables (% cambio) 0.4 %

0.8 %

N/A

0.3 %

(1.8) %

N/A Transacciones de clientes comparables

(% cambio)(3) (1.6) %

0.6 %

N/A

(1.0) %

(1.0) %

N/A Promedio de transacción de venta comparable (% cambio)(3) 2.4 %

0.2 %

N/A

1.4 %

(0.9) %

N/A Transacciones de clientes (en millones)(3) 366.5

400.4

(8.5) %

1,601.5

1,637.2

(2.2) % Promedio de transacción de ventas(3) $ 91.28

$ 89.11

2.4

$ 90.56

$ 89.31

1.4















































(1) Los tres meses terminados el 1 de febrero de 2026 incluye 13 semanas. Los tres meses terminados el 2 de febrero de 2025 incluye 14 semanas. (2) El año fiscal terminado el 1 de febrero de 2026 incluye 52 semanas. El año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025 incluye 53 semanas. (3) Los datos de transacciones de clientes y promedio de transacción de ventas no incluyen resultados de HD Supply o SRS (incluyendo GMS).

THE HOME DEPOT, INC

HOJAS DE BALANCES CONDENSADOS Y CONSOLIDADOS

(Sin auditar)

en millones 1 de febrero,

2026

2 de febrero,

2025 Activos





Activos circulantes:





Efectivo y equivalentes en efectivo $ 1,389

$ 1,659 Cuentas por cobrar, neto 5,597

4,903 Inventarios de mercancía 25,817

23,451 Otros activos circulantes 1,588

1,670 Total de activos circulantes 34,391

31,683 Propiedad y equipo neto 28,021

26,702 Arrendamientos operacionales con activos con derecho a uso 9,204

8,592 Plusvalía 22,344

19,475 Activos intangibles, neto 10,329

8,983 Otros activos 806

684 Total de activos $ 105,095

$ 96,119







Pasivo y patrimonio de los accionistas





Pasivos circulantes:





Deuda a corto plazo $ 4,464

$ 316 Cuentas por pagar 11,491

11,938 Salarios acumulados y gastos relacionados 2,529

2,315 Plazos actuales de deuda a largo plazo 4,967

4,582 Arrendamientos operacionales actuales pasivos 1,418

1,274 Otros pasivos circulantes 7,555

8,236 Total de pasivos circulantes 32,424

28,661 Deuda a largo plazo, excluyendo pagos a plazo actuales 46,341

48,485 Arrendamientos operacionales a largo plazo pasivos 8,160

7,633 Otros pasivos a largo plazo 5,357

4,700 Total de pasivos 92,282

89,479 Total Patrimonio de los accionistas 12,813

6,640 Total de pasivos y patrimonio de los accionistas $ 105,095

$ 96,119

THE HOME DEPOT, INC

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO CONDENSADO Y CONSOLIDADO

(Sin auditar)



Año fiscal terminado el (1) en millones 1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025 Flujos de efectivo de actividades operacionales:





Ganancias netas $ 14,156

$ 14,806 Conciliación de ganancias netas a efectivo neto proporcionado por actividades operacionales:





Depreciación y amortización, excluyendo la amortización de activos intangibles 3,514

3,336 Amortizacion de activos intangibles 607

425 Gastos de compensación basados en acciones 522

442 Cambios en capital circulante (3,084)

679 Cambios en impuestos a los ingresos diferidos 418

15 Otras actividades operacionales 192

107 Efectivo neto provisto por actividades operacionales 16,325

19,810







Flujos de efectivo de actividades de inversión:





Gastos de capital (3,679)

3,485 Pagos por adquisición de empresas, netos (5,410)

(17,644) Otras actividades de inversión 109

98 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (8,980)

(21,031)







Flujos de efectivo de actividades financieras:





Ganancias de deuda a corto plazo, neto 4,148

316 Ganacias de deuda a largo plazo, neto de descuentos 2,161

10,010 Reembolso de deuda a largo plazo (5,040)

(1,536) Recompras de acciones ordinarias —

(649) Ganancias por ventas de acciones ordinarias 314

395 Dividendos en efectivo (9,152)

(8,929) Otras actividades financieras (145)

(301) Efectivo neto usado en actividades financieras (7,714)

(694) Cambio en efectivo y equivalentes de efectivo (369)

(1,915) Efecto de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo 99

(186) Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del período 1,659

3,760 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período $ 1,389

$ 1,659













(1) El año fiscal terminado el 1 de febrero de 2026 incluye 52 semanas. El año fiscal terminado el 2 de febrero de 2025 incluye 53 semanas.

MEDIDAS FINANCIERAS NO-GAAP

Los ingresos operativos ajustados, el margen operativo ajustado (calculado como ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas) y las ganancias diluidas ajustadas por acción se presentan como medidas financieras complementarias en la evaluación de nuestro negocio que no se requieren ni se presentan de acuerdo con las GAAP. La Compañía excluye el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos a partir del ingreso operativo ajustado y el margen operativo ajustado, y el impacto de la amortización de gastos de activos intangibles adquiridos, incluidos los efectos impositivos relacionados, a partir de las ganancias diluidas ajustadas por acción. No hacemos ajustes por los ingresos que se generan en parte por el uso de nuestros activos intangibles adquiridos. A diferencia de los ingresos relacionados, los gastos por amortización no se ven afectados por las operaciones en ningún período en particular a menos que un activo inmaterial se deteriore o se revise la vida útil de un activo intangible.

Cuando se usan junto con nuestros resultados GAAP, creemos que estas medidas no-GAAP proporcionan a los inversionistas medidas adicionales significativas de nuestro período de desempeño, facilitan a los inversionistas comparar nuestro desempeño empresarial subyacente con el de otros colegas y se alinean con la forma en que la gerencia analiza las tendencias y evalúa el desempeño internamente. La Compañía proporciona información financiera no-GAAP sobre esta base para facilitar la comparabilidad cuando reportamos los resultados de ganancias. Estas medidas no-GAAP no deben considerarse de forma aislada ni como un sustituto de sus medidas financieras comparables GAAP. Los inversionistas deben basarse principalmente en nuestros resultados GAAP y usar las medidas no-GAAP sólo de forma complementaria al tomar decisiones de inversión. Nuestro cálculo de medidas no-GAAP puede no ser comparable a medidas con título similar reportadas por otras compañías, y otras compañías podrían no definir estas medidas financieras no-GAAP de la misma manera, lo cual podría limitar su utilidad como medidas comparativas.

CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS OPERATIVOS AJUSTADOS Y MARGEN OPERATIVO AJUSTADO



Tres meses terminados(1)





Año fiscal terminado(2)



USD en millones 1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

% Cambio

1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

% Cambio Ingresos Operativos (GAAP) $ 3,849

$ 4,495

(14.4) %

$ 20,890

$ 21,526

(3.0) % Margen operativo(3) 10.1 %

11.3 %





12.7 %

13.5 %



Amortización de activos intangibles adquiridos (4) 171

145





607

425



Ingresos operativos ajustados (no-GAAP) $ 4,020

$ 4,640

(13.4) %

$ 21,497

$ 21,951

(2.1) % Margen operativo ajustado (no-GAAP) (5) 10.5 %

11.7 %





13.1 %

13.8 %



























(1) Los tres meses terminados el 1 de febrero de 2026 y 2 de febrero de 2025 incluye 13 y 14 semanas, respectivamente.

(2) El año fiscal terminado el 1 de febrero de 2026 y 2 de febrero de 2025 incluye 52 y 53 semanas, respectivamente.

(3) El margen operativo se calcula como el monto de ingresos operativos dividido por el total de ventas netas.

(4) Los montos incluyen la amortizacion de activos intangibles adquiridos de $118 millones y $398 millones durante los tres y nueve meses terminados el 1 de febrero de 2026, respectivamente, y $93 millones y $218 millones durante los tres y doce meses terminados el 2 de febrero de 2025, respectivamente, realcionados con SRS Distribution, Inc., y sus subsidiarias.

(5) El margen operativo ajustado se calcula como el monto de ingresos operativos ajustados dividido por el total de ventas netas.

Nuestra guía de margen operativo ajustado del periodo fiscal 2026 excluye un impacto previsto aproximado de 40 puntos base derivado de la amortización de activos intangibles adquiridos.

CONCILIACIÓN DE GANANCIAS DILUIDAS AJUSTADAS POR ACCIÓN



Tres meses terminados(1)





Año fiscal terminado(2)



montos por acción 1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio

1 de febrero, 2026

2 de febrero, 2025

%

Cambio Ganancias diluidas por acción (GAAP) $ 2.58

$ 3.02

(14.6) %

$ 14.23

$ 14.91

(4.6) % Impacto de la amortización de activos intangibles adquiridos 0.17

0.14





0.61

0.43



Impacto del ajuste no-GAAP en los impuestos sobre la renta (3) (0.03)

(0.03)





(0.15)

(0.10)



Ganancias diluidas ajustadas por acción (no-GAAP) $ 2.72

$ 3.13

(13.1) %

$ 14.69

$ 15.24

(3.6) %























(1) Los tres meses terminados el 1 de febrero de 2026 y 2 de febrero de 2025 incluye 13 y 14 semanas, respectivamente. La 14ª semana en el cuarto trimestre del año fiscal 2024 aumentó las ganancias ajustadas diluidas por acción en aproximadamente $0.30. (2) El año fiscal terminado el 1 de febrero de 2026 y 2 de febrero de 2025 incluye 52 y 53 semanas, respectivamente. La 53er semana del año fiscal 2024 aumentó las ganancias ajustadas diluidas por acción en aproximadamente $0.30. (3) Calculado como el impacto por acción de la amortización de activos intangibles adquiridos, multiplicado por la tasa efectiva de la Compañía para el período.

Nuestra guía de ajuste de ganancias diluidas por acción para el período fiscal 2026 excluye un impacto previsto después de impuestos de aproximadamente $0.50 por la amortización de activos intangibles adquiridos.

