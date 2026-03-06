The Home Depot aumenta la productividad profesional con el primer seguimiento de entregas en tiempo real del sector para materiales grandes y voluminosos

ATLANTA, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, minorista de mejoras para el hogar más grande del mundo, anunció que lanzará el primer rastreador de entregas en tiempo real del sector para materiales grandes y voluminosos a fines del primer trimestre, lo que brindará a los clientes profesionales un nuevo nivel de planificación y precisión para proyectos complejos.

En un lugar de trabajo con mucha actividad, el tiempo es esencial. Según un análisis del sector realizado por Autodesk, los profesionales de la construcción pueden dedicar el 35 % de su tiempo (más de 14 horas a la semana) a actividades no productivas. Cuando se retrasa una entrega importante de hormigón, paneles de yeso o madera, puede paralizar a todo un equipo y generar costos laborales innecesarios y considerables.

Una vez activa, la función estará disponible en la aplicación móvil de The Home Depot y en homedepot.com y brindará actualizaciones minuto a minuto sobre las entregas, como visibilidad de la ruta del camión y paradas restantes. Los clientes podrán ver cuándo llegarán sus artículos voluminosos y planificar con mayor precisión, en lugar de perder tiempo de trabajo valioso debido a períodos de entrega impredecibles.

Este seguimiento en tiempo real es desarrollado por la aplicación Driver Handheld™ de The Home Depot que transmite datos de GPS en tiempo real directamente desde el camión de reparto. Esta tecnología señala la ubicación del camión en un mapa en vivo y ofrece a los clientes una visión transparente y actualizada del progreso de su pedido hacia su destino final.

"La logística de última milla para entregas voluminosas en plataformas ha sido un punto ciego persistente para los minoristas que entregan materiales de construcción a profesionales", afirmó Dee Walk, vicepresidente sénior de Experiencia de Entrega Empresarial. "The Home Depot se centra en eliminar los obstáculos a cada paso de la experiencia del cliente y sabemos que cada minuto cuenta en una obra con mucha actividad. Con el nuevo rastreador de entregas en tiempo real, nos complace ser pioneros en un nuevo nivel de transparencia con tecnología que brindará tranquilidad a nuestros clientes profesionales y les permitirá concentrarse en su negocio y su trabajo".

Si bien el seguimiento en tiempo real está disponible actualmente para los consumidores que ordenan electrodomésticos voluminosos, se espera que la experiencia ampliada para materiales grandes y voluminosos esté disponible para los clientes profesionales a fines del primer trimestre. Para más información sobre seguimiento de entregas en tiempo real, visite https://corporate.homedepot.com.

Acerca de The Home Depot

The Home Depot es la cadena minorista especializada en artículos para el hogar más grande del mundo. Al final del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2,359 tiendas minoristas y más de 1,250 establecimientos SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de Estados Unidos, Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa tiene contratados aproximadamente 470,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de valores de Nueva York (NYSE: HD) y se incluyen en el Promedio Industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/118058/THE_HOME_DEPOT_LOGO_v1.jpg

FUENTE The Home Depot