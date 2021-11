The Home Depot celebrará el Día Virtual de Carrera Corporativa con cientos de puestos corporativos y tecnológicos disponibles

ATLANTA, 18 de noviembre de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- The Home Depot®, la cadena de tiendas de reformas para el hogar más grande del mundo, llevará a cabo su primer Día Virtual de Carrera Corporativa el martes 30 de noviembre, de 1:00 a 4:30 p. m., hora del este. The Home Depot tiene vacantes disponibles en toda la organización, entre las que se incluyen puestos en tecnología, marketing y operaciones, así como en sus centros de contacto.

El evento brindará a los candidatos información acerca de un amplio rango de cargos corporativos disponibles en The Home Depot. Los participantes podrán ser parte de importantes debates relativos a temas como tecnología y codificación en el sector minorista, la creación de una experiencia interconectada para el cliente, productos, cultura de la empresa y más.

Durante el evento, los participantes tendrán la oportunidad de crear redes de contacto con los equipos de contratación y los asociados en cabinas virtuales dedicadas a una variedad de funciones corporativas en The Home Depot. Los solicitantes conocerán a los equipos, explorarán las ofertas de empleo y entenderán de mejor manera cómo es trabajar para uno de los mejores empleadores del mundo según Forbes.

"Cada día nos enfocamos en que The Home Depot sea el mejor lugar para desarrollar una carrera duradera", señaló Eric Schelling, vicepresidente de Adquisición de Talento Global en The Home Depot. "Nuestra cultura es nuestra ventaja competitiva, que se funda en nuestros valores fundamentales, y este evento presentará el ecosistema de oportunidades de carrera en The Home Depot a quienes buscan empleo".

The Home Depot ofrece una amplia gama de beneficios personales y médicos, entre los que se incluyen la licencia parental remunerada, el plan de ahorros 401(k) con aporte de la empresa, el reembolso de matrícula, el programa de adquisición de acciones de la compañía con descuento y un programa de bonificaciones basadas en el desempeño de la empresa. En los últimos tres años, los asociados han recibido más de $1,000 millones en premios "Success Sharing" (para compartir el éxito).

Se invita a los participantes, sin obligación, a que postulen a los cargos disponibles en careers.homedepot.com antes del evento y se unan al Día Virtual de Carrera Corporativa de The Home Depot el 30 de noviembre a la 1:00 p. m.

ACERCA DE THE HOME DEPOT

Al cierre del tercer trimestre, la compañía operaba un total de 2,317 tiendas minoristas en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Guam, 10 provincias de Canadá y México, incluidas 14 tiendas en los EE. UU. que son producto de una pequeña adquisición completada durante el segundo trimestre del año fiscal 2021. La empresa cuenta con aproximadamente 500,000 empleados. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

