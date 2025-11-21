The Home Depot declara un dividendo trimestral de $2.30

ATLANTA, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- The Home Depot®, el mayor minorista de mejoras para el hogar del mundo, ha anunciado hoy que su junta directiva ha declarado dividendos en efectivo para el trimestre de $2.30 por acción. El dividendo será pagadero el 18 de diciembre de 2025 a los accionistas registrados al cierre de las operaciones del 4 de diciembre de 2025. Este es el 155.º trimestre consecutivo en que la empresa paga un dividendo en efectivo.

The Home Depot es el mayor minorista especializado en mejoras para el hogar del mundo.  Al final del tercer trimestre, la empresa operaba un total de 2,356 tiendas minoristas y más de 1,200 tiendas SRS en los 50 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE. UU., Guam, 10 provincias canadienses y México. La empresa emplea a más de 470,000 trabajadores. Las acciones de The Home Depot cotizan en la Bolsa de Nueva York (NYSE: HD) y están incluidas en el promedio industrial Dow Jones y el índice Standard & Poor's 500.

